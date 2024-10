Rodiče s krevní skupinou A mohou mít dítě s nulou. A kdo komu může dát krev?

Jak se dědí krevní skupiny?

Krevní skupiny i Rh faktor se dědí na základě Mendelovských zákonů dědičnosti. To znamená, že polovina genetické informace se dostává od otce a polovina od matky.

Může tedy klidně nastat i situace, kdy oba rodiče mají například skupinu A, ale narodí se jim miminko se skupinou 0. „Ano, takové případy se stávají. Ale je nutné si uvědomit, že pod krevní skupinou A se u člověka skrývá genetické vybavení dvěma alelami: AA, nebo varianta A0. Pokud tedy plod od maminky i od tatínka získá právě tu nulu, potom jeho krevní skupina může být 00,“ vysvětluje primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný Markéta Matoušková.

Jak se dědí krevní skupina? Autor: TZ Amber Plasma

Rodiče to může samozřejmě zaskočit, ale rozhodně to nemusí znamenat, že by bylo dítě „vyměněné“ nebo mělo jiného biologického otce. „Známé rčení tvrdí: Matka je vždy jistá, otec nejistý. Ano, někdy se může stát, že biologickým otcem dítěte je někdo jiný. Tvrdí se dokonce, že se to stává cca v 10 procentech všech těhotenství. V době center asistované reprodukce, kdy řada těhotenství vzniká darováním vajíček nebo spermií, se tato problematika ještě více komplikuje,“ míní lékařka.