Modřiny, bolest, omdlévání. Pro některé lidi je odběr krve horší než pro ostatní

Existuje několik důvodů, proč lidé při tomto jednoduchém úkonu zažijí nepříjemné pocity. Často za tím stojí hluboko uložené žíly a jejich nedostatečná velikost. Kromě toho mají někteří jedinci žíly, které se při dotyku snadno pohybují a při zavádění jehly mohou změnit polohu.

Lidé, kteří podstoupili velké množství odběrů nebo jim byly často zaváděny infuze, mohou mít žíly pro změnu silně zjizvené, a mohou tak být příliš poškozené na to, aby z nich bylo možné bez problémů odebírat krev. To jsou věci, které pacient ovlivnit nemůže. Ale jiné faktory, jež znesnadňují odběr krve, už má ve svých rukou.

Jednou z nich je hydratace. Odborníci doporučují, abychom se o ni začali starat už den předtím, než jdeme na odběr krve. Cílem není přehnané pití, ale zajištění správné úrovně hydratace organismu, což pomůže zvýšit objem krve a usnadnit její odběr. Ideální je voda, a to nejenom s ohledem na její vlastnosti, ale také proto, že řada testů je vyžadována „na lačno“ a pití jiných druhů nápojů by mohlo zkreslit jejich výsledky.

Vyhnout bychom se měli i kávě, energetickým drinkům či některým limonádám s obsahem kofeinu, protože tato látka stahuje žíly a cévy, což ztěžuje odběr krve. Stejný efekt jako kofein má rovněž nikotin u kuřáků.

Důležitou roli hraje také teplota, protože povrchové žíly jsou součástí termoregulačního systému těla. Pokud je člověku horko, žíly se rozšiřují, což pomáhá organismu k ochlazení. Když je lidem zima, tělo vylučuje hormony, které stahují žíly a zmenšují jejich průměr. Pomoci tak může například oděv s dlouhým rukávem nebo zahřátí rukou pod teplou vodou.

Putování krve: jak cestuje zkumavka krevní laboratoří

Rovněž míra stresu a úzkosti se může podepsat na tom, že žíly v kůži budou obtížně rozpoznatelné, protože se v rámci stresové reakce „bojuj, nebo uteč“ stahují, zatímco ty, které zásobují svaly, se rozšiřují – dobře to popisuje například tato studie.

Zdravotníci doporučují úzkostlivým pacientům provést před odběrem dechová cvičení na uklidnění anebo se při čekání rozptýlit například čtením, chatováním na sociálních sítích či sledováním zábavných videí na mobilním telefonu. A jak předejít modřinám po odběru krve? Těm se nelze vyhnout vždy. Někteří lidé mají větší sklony k jejich vzniku, ale lze provést několik kroků, které pomohou vznik modřin omezit. Pokud to váš zdravotní stav dovoluje, vyhněte se užívání léků na ředění krve v den odběru, a to včetně volně prodejných léků. Po odběru si pevně na několik minut stiskněte místo vpichu, během dne nenoste v této ruce nic těžkého a ani jí nezvedejte těžké předměty.

Neváhejte se ozvat, pokud vám před odběrem krve, v jeho průběhu nebo po něm není dobře, nebo se o vás dokonce pokoušejí mdloby. Nejste první ani poslední a zdravotnický personál je na tyto situace připravený. A proč se vlastně tyto stavy objevují?

Předpokládá se, že nevolnost či mdloby v podobných situacích má na svědomí bloudivý nerv, ovlivňující svalové napětí ve stěnách cév a srdeční akci, kterou pomáhá zpomalit. Když je toho ale příliš, pak srdeční frekvence a krevní tlak prudce poklesnou a krevní zásobení mozku se sníží, což ve výsledku vede k točení hlavy a někdy i ztrátě vědomí.

Vědci se domnívají, že tato reakce, kdy útlum převáží nad přílivem energie pro boj, se u některých lidí zachovala z dob dávno minulých, takže musela být pro naše předky nějakým způsobem důležitá. Mdloby podle jejich názoru zřejmě pomáhaly efektivně hrát mrtvého tváří v tvář silnějšímu agresorovi či predátorovi. Jiný výzkum naznačuje, že mdloba chrání srdce během stresových situací.

Jak dokazuje další odborná práce, sklony k mdlobám se dají zmírnit – zabírají některé fyzické úkony, jako je překřížení nohou nebo zatnutí hýžďových svalů. V neposlední řadě, pokud máte dojem, že zdravotník není příliš zkušený nebo nemáte z jeho přístupu dobrý pocit, máte právo odběr odmítnout a požádat o něj jiného odběrového pracovníka. Pokud tato varianta není z nějakého důvodu možná, pak si samozřejmě můžete zvolit jiné odběrové pracoviště, kde se budete cítit lépe.

