Lékaři zachránili Adélku ještě před narozením díky tomu, že jí v děloze dali krevní transfuzi

U postupující chudokrevnosti hrozí poškození orgánů, jako jsou mozek, játra či slezina, a může dojít až k celkovému hydropsu (prosáknutí) plodu a k jeho úmrtí.

„Tato situace nastane v důsledku konfliktu mezi krevními systémy matky a dítěte. Matka rozpozná odlišný antigen na povrchu erytrocytu plodu a vytvoří proti němu protilátky, které prostupují placentou a ničí jeho červené krvinky,“ vysvětluje doktor David Matura z ostravské fakultní nemocnice a dodává: „Naštěstí jsme tuto situaci schopni včas rozpoznat pomocí ultrazvuku vyšetřením rychlosti průtoku krve v cévách plodu. Při důvodném podezření na anémii provedeme kordocentézu. Pokud se anémie potvrdí, je indikována transfuze.“

Krevní obraz do sedmi minut

Výhodou ve FN Ostrava je souhra porodníků s laboranty. „Je naprosto úžasné, že od zavedení jehly do pupečníku a odebrání malého vzorku fetální krve máme výsledek hemoglobinu a hematokritu do sedmi minut. Jde jen o to, že krev musí být předem připravena a nachystána ve stříkačce,“ vysvětluje Matura.





Výsledky lékaři dostanou SMSkou. Speciální aplikace pak podle týdne těhotenství, hmotnosti plodu a stavu anémie vypočítá, kolik upravené krve je nutné miminku podat.

Letošní první transfuze do dělohy

Intrauterinní fetální transfuze nejsou příliš časté. „Počty těchto výkonů se rok od roku liší. Loni jsme jich měli sedm nebo osm, letos to ale byl první případ,“ uvádí lékař.

Zavedení jehly přes břicho matky do pupečníku přitom pochopitelně není vždy jednoduché: „Výkon se provádí pod ultrazvukovou kontrolou. Podmínky jsou různé podle toho, kde se nachází placenta. Nejsnáze se jehla zavádí do úponu pupečníku u placenty inserující na přední děložní stěně. V ostatních případech může být výkon výrazně obtížnější.“





Všechno dobře dopadlo

Maminka Nikola Blagová, u které lékaři tuto transfuzi provedli, následně porodila v 36. týdnu těhotenství. Na svět přivedla holčičku Adélku s váhou 2700 gramů. „Všechno dobře dopadlo. Po narození sice musela dostat ještě jednu transfuzi upravené krve, ale teď je vše dobré. Až do tří měsíců budeme chodit na kontroly. Dcera už ale chudokrevností netrpí a daří se jí velmi dobře,“ říká šťastná maminka.