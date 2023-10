Zachraňuje životy, ale vyrobit se nedá. Začíná týden dárcovství krevní plazmy

Mezinárodní týden dárcovství plazmy byl v roce 2013 vyhlášen organizací Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a od té doby poukazuje na důležitost dobrovolného dárcovství. Používá se pro výrobu léků pro pacienty s život ohrožujícími, chronickými a genetickými onemocněními. Darovaná plazma tak pomáhá mimo jiné pacientům s projevy krvácení, oběhovým šokem, jaterním selháním, popáleninami nebo k výrobě koncentrátů pro zástavu krvácení, imunoglobulinů a očkovacích látek.

Krevní plazmu není možné vyrobit uměle, nemocní jsou proto na dárcích závislí. Průměrná spotřeba přitom podle odborníků meziročně roste o 6 až 7 procent (uvádí to Zpráva Darování plazmy: nové myšlení pro evropské pacienty publikovaná PPTA v roce 2021), a to hlavně kvůli lepší a přesnější lékařské diagnostice, která odhalí více pacientů, pro které jsou léky získané z plazmy vhodné.

Jen v Evropě trpí některou ze vzácných nemocí přibližně jeden milion lidí, kteří potřebují průběžnou léčbu.





Zároveň včasná diagnóza těmto pacientům prodlužuje délku života, a léky proto užívají déle. Například na roční léčbu jednoho pacienta s hemofilií je třeba více než 1200 odběrů plazmy, pro jednoho pacienta s deficitem ALFA-1 více než 900 darování plazmy a na jednoho pacienta s primárním imunodeficitem více než 130 darování.

Plazmu je podle české legislativy možné darovat každých 14 dnů. „Při dostatečném pitném režimu a kvalitní výživě dokáže organismus plazmu obnovit do 24–48 hodin,“ vysvětluje hematoložka Alice Drábková ze společnosti BioLife.

Jak odběr probíhá?

Proces odběru plazmy trvá obvykle 45 až 60 minut. „Dárce se usadí na odběrovém křesle a jednorázovou odběrovou soupravou je odebíraná krev odváděná do separátoru, který buď za pomocí speciálního filtru nebo centrifugy oddělí plazmu od zbývajících složek krve (červené a bílé krvinky, krevní destičky). Zatímco získaná plazma je zachytávána do speciálního plastového vaku, přístroj vrací lehce zahuštěnou krev zpět do oběhu dárce. Během odběru je kontrolován krevní obraz dárce a odebraná plazma je na závěr procedury částečně kompenzována podáním fyziologického roztoku,“ popisuje proces Miroslav Šuta, lékař z plazmaferetického centra Amber Plasma.





Objem odebrané plazmy závisí na hmotnosti člověka, pohybuje se v rozmezí 650 až 890 ml. Z litru plazmy se však získá jen zlomek potřebné látky.

Kdo může darovat?

Podmínkou dárcovství plazmy je věk od 18 do 60 let, zdravotní pojištění uzavřené na území EU, dobrý zdravotní stav a váha ideálně více než 50 kilogramů, zároveň by však dárce neměl být morbidně obézní. Aby bylo možné plazmu použít, je důležité před odběrem dodržet správnou životosprávu, zejména doporučený jídelníček, který vylučuje tučnou stravu.

A co za to dostane?

Za darování plazmy se poskytuje finanční kompenzace, která pokrývá cestovní náklady a čas strávený dárcem v dárcovském centru. Alternativně se dárci mohou rozhodnout přispět bez finanční náhrady, což jim poskytne den volna a daňovou úlevu až do výše 3000 Kč za jeden odběr. Tato volba se vztahuje na každý konkrétní odběr, což dárcům umožňuje plynule přecházet mezi oběma variantami.

Už jste někdy darovali krev? Ano Ne Nemůžu darovat Zobraz výsledek

„Ne každý darovat může, ať už kvůli věku, nemocem atd. Je tedy dar mít možnost stát se dárcem a existuje mnoho lidí, kteří by darovat chtěli, ale nemohou. Proto pokud člověk darovat může, je škoda tohoto daru nevyužít. V našich zeměpisných šířkách máme kvalitní stravu, zdravotnictví, školství… A dárcovství je příležitost, jak konat dobré skutky a vracet něco společnosti zpět. Dává pocit určité satisfakce. Stačí přitom jen obětovat jednou za dva týdny hodinu svého času,“ apeluje generální ředitel sítě plazmaferetických center Amber Plasma Richard Král.

Dárci si význam uvědomují

Podle průzkumu, který provedla mezi českými dárci plazmy společnost BioLife, si většina z nich význam darování uvědomuje. Hlavním důvodem, proč chodí plazmu darovat, je možnost pomoci lidem, kteří to potřebují. Uvedlo to 60 procent z 3500 respondentů. Většina se také shodla, že odběr nebolí a trvá krátkou dobu. I proto 88 procent z nich daruje plazmu pravidelně, jednou či dvakrát měsíčně. Odběry krevní plazmy jsou pro tělo dárce méně náročné než odběry krve.