Bolí vás často hlava nebo záda? Špatně spíte? Poranili jste se při sportu? Pak je možné, že vás lékař pošle na elektroencefalograf (EEG). Co byste o tomto vyšetření měli vědět?

EEG neznamená, že máte nádor

Vyšetření EEG se opravdu nemusíte obávat, bolet vás nic nebude. Lékař vás na ně pošle po mozkové příhodě, úrazu nebo otřesu mozku.

„Někteří pacienti se při vyslovení zkratky EEG leknou, že máme podezření na nádor na mozku,“ říká ze zkušenosti MUDr. Helena Císařová. „Těm mohu dát jedinou radu: nikdy se nesnažte číst v lékařských záznamech a něco si z toho odvozovat, dokud vám lékař neřekne výsledek. Zbytečně se tím stresujete. Dedukovat něco o nádoru z vteřinového laického pohledu na EEG – které k odhalení nádoru navíc vůbec neslouží – to je jen cesta, jak si zadělat na žaludeční vředy ze zbytečného stresu.“

Podle Císařové se mnozí pacienti snaží „nakukovat“ na obrazovku, která snímá aktivitu mozku a zaznamenává jí v podobě křivky. Občas si také pletou EEG s EKG (elektrokardiogram – vyšetření elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou)a nerovnoměrné křivky považují za znamení toho, že s jejich mozkem něco není v pořádku.

Před vyšetřením



Dotazy pacientů se například týkají toho, zda je třeba si před vyšetřením umýt vlasy nebo držet nějakou dietu. Vlasy si nutně mýt nemusíte, pokud je nemáte ošetřené tužidlem nebo nalakované. Vezměte si s sebou případně vlastní ručník k vysušení vlhkých vlasů. Před vyšetřením můžete normálně jíst a pít, ale ne alkohol.

Pokud užíváte nějaké léky, nevysazujte je. Lékaři ale před vyšetřením oznamte všechny léky, které užíváte, protože některé mohou změnit charakter EEG záznamu a vést tak k mylným závěrům. Kromě toho ošetřující personál informujte, jestli jste si večer nevzali třeba prášek na spaní. I silné hypnotikum může ovlivnit výsledek vyšetření. Na vyšetření přijďte o 10 až 15 minut dříve a nezapomeňte doma žádanku od praktického lékaře.

Před vyšetřením EEG nebojte se, EEG nebolí



můžete normálně jíst a pít, ale ne alkohol

nevysazujte léky, ale informujte o nich lékaře

na vlasy nedávejte tužidlo ani lak

Co se děje

Jak to bude probíhat, vám lékař vysvětlí předem, a pak už stačí pouze poslouchat pokyny, třeba kdy se máte zhluboka nadechnout nebo mrkat očima. Doba vyšetření závisí na konkrétním onemocnění od několika minut až po hodiny. Můžete se pohodlně usadit do polohovacího křesla nebo ležet.

Na hlavu vám lékař připevní elektrody, což sice pro někoho může být nepříjemné, zvláště při déletrvajícím vyšetření, nikdy ne však bolestivé. Co přístroj sleduje? „Aktivita mozku v bdělém stavu a ve spánku má určitou frekvenci vln,“ vysvětluje MUDr. Císařová.

„Při změnách v mozkové tkáni dochází i k charakteristickým změnám obrazu křivky. Na základě změn v určitých oblastech dané polohou elektrod máme možnost lokalizovat místo onemocnění. Při dlouhodobém sledování můžeme zjistit aktivitu a vývoj onemocnění v jednotlivých oblastech mozku.“ Dlouhodobé sledování však neznamená, že musíte za každou cenu trpět nějakou závažnou chorobou. Jde spíše o to, aby lékař mohl sledovat, v čem jsou příčiny poruchy spánku nebo v případě epilepsie diagnostikovat typ onemocnění a nejvhodnější léčbu.

Po vyšetření EEG Některé velice citlivé lidi může bolet hlava, obvyklé to však není. Nelekejte se, je to jen následek stresu. V klidu se na chvilku posaďte v čekárně, zhluboka dýchejte a bolest za pár minut přejde.

Po EEG vás nečekají žádná zvláštní omezení, můžete bez problémů řídit auto nebo se věnovat pracovní a sportovní činnosti.

Vše je v lidech

Sedíte v čekárně a jste nervózní? Vezměte si s sebou časopis nebo si zajděte koupit do automatu horkou čokoládu, cokoli vás rozptýlí. Jako všude u lékaře narazíte na lidi, kteří vás zahrnou hrůznými historkami, co všechno vám EEG zjistí. Jiní se zas svěřují s negativním přístupem zdravotnického personálu k pacientům. „Když jsem byla na EEG poprvé, měla jsem smůlu, že jsem natrefila na nepříjemnou sestřičku,“ svěřila se starší paní v čekárně pražské nemocnice. „Měla jsem pochopitelně strach, proto jsem se jí vyptávala, jak to bude dlouho trvat, zda mě to nebude bolet. Okřikla mě, že to není moje starost, ale věc lékařů. Když mi nasadili na hlavu elektrody, rozklepala jsem se a nebyla schopná reagovat na pokyny. Místo, aby mě někdo uklidnil, pořád mě napomínali,“ postěžovala si.

„Bohužel, i to se může někdy stát,“ připouští doktorka Císařová, „ale pacient má právo na slušné a ohleduplné zacházení. V popisovaném případě, zejména když se jednalo o staršího člověka, bylo povinností sestřiček i lékařů s pacientkou před vyšetřením krátce promluvit a laicky jí průběh vyšetření vysvětlit.“

Jestliže se něco podobného stane i vám, nebojte se ozvat. Slušně upozorněte ošetřující personál, že se vám jejich přístup nelíbí. V naprosté většině případů se jejich chování změní. A pokud ne, odejděte, oznamte celou záležitost vedení kliniky a svého praktického lékaře požádejte, aby vás poslal na jiné specializované pracoviště. Nebojte se – strojů, ani lidí.

