Udělejte si doma lasagne s mletým masem stejně dobré jako v restauraci

Lasagne patří k nejoblíbenějším jídlům italské kuchyně. Jejich domácí příprava je překvapivě snadná, jen to chvíli zabere. Stačí kvalitní mleté maso, zelenina, bešamel a dobrý sýr. S tímto jednoduchým postupem zvládnete během dvou hodin připravit syté, šťavnaté a krásně zapečené lasagne. Recept je na šest porcí – vařit můžete podle videa.

Suroviny

  • 1 kg mletého hovězího masa
  • 2 cibule
  • 3 lžíce oleje
  • 2 kořeny petržele
  • 3 mrkve
  • 1 balení rajčatového protlaku
  • 400 ml vody nebo vývaru
  • 2 balení mozzarelly
  • 100 g sýra Grana Padano
  • cca 300 g těstovin na lasagne
  • sůl, čerstvě mletý pepř

Bešamel

  • 50 g másla
  • 50 g hladké mouky
  • 500 ml mléka
  • špetka nastrouhaného muškátového oříšku
  • 1 lžička soli

Příprava lasagní podle receptu

Začněte přípravou masového základu. Na rozehřátém oleji zpěňte jemně nakrájenou cibuli, poté přidejte mleté maso a opékejte ho, dokud se nezatáhne. Mrkev a petržel oškrabejte a nahrubo nastrouhejte. Zeleninu přidejte k masu, krátce společně restujte a poté do hrnce přimíchejte protlak, sůl, pepř a vodu či vývar. Směs zakryjte a nechte zvolna probublávat asi hodinu.

Během dušení omáčky si připravte bešamelovou omáčku. V kastrůlku rozpusťte máslo, vmíchejte mouku a vytvořte světlou jíšku. K ní postupně přilévejte mléko a metličkou ji důkladně rozmíchávejte, aby vznikla hladká omáčka. Přiveďte ji k varu a na mírné teplotě povařte do zhoustnutí. Nakonec ji dochuťte solí a muškátovým oříškem.

Potom do pekáče začněte vrstvit lasagne: nejprve rozprostřete tenkou vrstvu masové směsi, na ni položte pláty těstovin, potřete bešamelem, přidejte opět maso a posypte sýrem. Pokračujte, dokud nevyužijete všechny suroviny. Poslední by měla být masová vrstva, kterou posypte zbylým sýrem a poklaďte kousky mozzarelly.

Pekáč vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte zhruba hodinu. Poté pokrm odkryjte a nechte ještě 5–10 minut opéct pod grilem, aby povrch zezlátl a vytvořila se křupavá sýrová vrstva.

Ty těstovinové pláty na lasagne se tam dávají tak jak se vybalí z krabičky, anebo se mají nejprve povařit, aby změkly?
Pavel Šrubař

