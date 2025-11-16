Udělejte si doma lasagne s mletým masem stejně dobré jako v restauraci

Suroviny
- 1 kg mletého hovězího masa
- 2 cibule
- 3 lžíce oleje
- 2 kořeny petržele
- 3 mrkve
- 1 balení rajčatového protlaku
- 400 ml vody nebo vývaru
- 2 balení mozzarelly
- 100 g sýra Grana Padano
- cca 300 g těstovin na lasagne
- sůl, čerstvě mletý pepř
Bešamel
- 50 g másla
- 50 g hladké mouky
- 500 ml mléka
- špetka nastrouhaného muškátového oříšku
- 1 lžička soli
Příprava lasagní podle receptu
Začněte přípravou masového základu. Na rozehřátém oleji zpěňte jemně nakrájenou cibuli, poté přidejte mleté maso a opékejte ho, dokud se nezatáhne. Mrkev a petržel oškrabejte a nahrubo nastrouhejte. Zeleninu přidejte k masu, krátce společně restujte a poté do hrnce přimíchejte protlak, sůl, pepř a vodu či vývar. Směs zakryjte a nechte zvolna probublávat asi hodinu.
Během dušení omáčky si připravte bešamelovou omáčku. V kastrůlku rozpusťte máslo, vmíchejte mouku a vytvořte světlou jíšku. K ní postupně přilévejte mléko a metličkou ji důkladně rozmíchávejte, aby vznikla hladká omáčka. Přiveďte ji k varu a na mírné teplotě povařte do zhoustnutí. Nakonec ji dochuťte solí a muškátovým oříškem.
Potom do pekáče začněte vrstvit lasagne: nejprve rozprostřete tenkou vrstvu masové směsi, na ni položte pláty těstovin, potřete bešamelem, přidejte opět maso a posypte sýrem. Pokračujte, dokud nevyužijete všechny suroviny. Poslední by měla být masová vrstva, kterou posypte zbylým sýrem a poklaďte kousky mozzarelly.
Pekáč vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte zhruba hodinu. Poté pokrm odkryjte a nechte ještě 5–10 minut opéct pod grilem, aby povrch zezlátl a vytvořila se křupavá sýrová vrstva.