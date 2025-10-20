Recept na domácí krtkův dort, který chutná mnohem lépe než ten z krabice

Původ tohoto dortu není úplně zjevný. Je to jeden z těch receptů, o kterém nakonec nikdo s jistotou neví, odkud vlastně pocházejí. Někdo soudí, že by mohl pocházet z Anglie, ovšem angličtí foodblogeři se o něm zmiňují jako o
německém krtkově dortu a další lidé se domnívají, že jej vynalezla německá potravinářská společnost Dr. Oetker rovnou jako směs na pečení.
Vy se ale bez směsi obejdete, protože tu pro vás máme recept, k němuž ji potřebovat nebudete.
Videorecept: Krtkův dort
Jaké budete potřebovat suroviny?
Těsto
- 320 g hladké mouky
- 180 g cukru krupice
- 3 vejce
- 3 lžíce kakaa
- 200 ml oleje
- 200 ml mléka
- špetka soli
Krém
- 250 g mascarpone
- 250 ml smetany ke šlehání
- 130 g moučkového cukru
- 2 lžičky vanilkového extraktu
- 250 g tučného tvarohu
- 200 g zakysané smetany
- 60 g hořké čokolády
- 2 až 3 banány ale můžete použít třeba i maliny
Jak postupovat: korpus
Předehřejte troubu na 180 °C (u horkovzdušné na 160 °C).
Oddělte bílky od žloutků. Žloutky utřete s polovinou cukru do světlé pěny, poté k nim postupně přilijte olej a mléko. Mouku promíchejte s kakaem a práškem do pečiva a tuto sypkou směs zlehka zapracujte do žloutkového základu.
Z bílků a špetky soli vyšlehejte polotuhý sníh, následně přisypte zbylý cukr a dotáhněte do pevného sněhu s ostrými špičkami. Hotový sníh opatrně vmíchejte k připravenému těstu.
Dortovou formu (průměr asi 25 cm) vyložte na dně pečicím papírem a boky vymažte máslem. Vlijte těsto, vložte do trouby a pečte 40–50 minut, dokud nebude korpus hotový (zkontrolujte špejlí – těsto se na ni nesmí lepit). Nechte zcela vychladnout.
Jak postupovat: náplň
Než začnete, ujistěte se, že mascarpone i smetana mají stejnou, dobře vychlazenou teplotu. Obojí vložte do mísy, přidejte cukr a šlehejte nejprve krátce na nižší rychlost. Poté otáčky zvyšte a asi 2 minuty šlehejte, dokud nevznikne pevný, hladký krém. Zašlehejte vanilkový extrakt a postupně přimíchávejte tvaroh i zakysanou smetanu. Nakonec nahrubo nastrouhanou čokoládu krátce vmíchejte do hotového krému.
Dokončení krtkova dortu
Vychladlý korpus vodorovně rozkrojte. Spodní část opatrně lžící vydlabejte do hloubky asi 2 cm, aniž byste poškodili dno. Vydlabané kousky i se seříznutým povrchem rozdrobte prsty na jemnější drobenku.
Na korpus rozetřete trochu krému a naskládejte na něj podélně rozpůlené banány, případně krém poklaďte malinami. Překryjte další vrstvou krému a posypte trochou drobečků. Postup ještě jednou zopakujte a tvarujte postupně „kopeček“. Nakonec povrch celý potřete zbytkem krému do tvaru krtičí hromádky a důkladně zasypte drobenkou. Jemně ji rukou přitiskněte, aby dobře držela.
Hotový dort nechte alespoň 4 hodiny vychladit v lednici – ideálně přes noc.