Recept na domácí krtkův dort, který chutná mnohem lépe než ten z krabice

Nakrojený krtkův dort
Pamatujete, jakou popularitu si tenhle dort získal, když se tu začal prodávat coby směs v krabicích? Chvíli trvalo, než jsme přišli na to, že se dá udělat i celý rovnou podle receptu a že do něj můžeme dát nejen banány, ale třeba také maliny.

Původ tohoto dortu není úplně zjevný. Je to jeden z těch receptů, o kterém nakonec nikdo s jistotou neví, odkud vlastně pocházejí. Někdo soudí, že by mohl pocházet z Anglie, ovšem angličtí foodblogeři se o něm zmiňují jako o německém krtkově dortu a další lidé se domnívají, že jej vynalezla německá potravinářská společnost Dr. Oetker rovnou jako směs na pečení.

Vy se ale bez směsi obejdete, protože tu pro vás máme recept, k němuž ji potřebovat nebudete. 

Videorecept: Krtkův dort

Jaké budete potřebovat suroviny? 

Těsto

  • 320 g hladké mouky
  • 180 g cukru krupice  
  • 3 vejce  
  • 3 lžíce kakaa
  • 200 ml oleje
  • 200 ml mléka
  • špetka soli

Krém

  • 250 g mascarpone 
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 130 g moučkového cukru
  • 2 lžičky vanilkového extraktu
  • 250 g tučného tvarohu
  • 200 g zakysané smetany 
  • 60 g hořké čokolády
  • 2 až 3 banány ale můžete použít třeba i maliny

Jak postupovat: korpus

Předehřejte troubu na 180 °C (u horkovzdušné na 160 °C).

Oddělte bílky od žloutků. Žloutky utřete s polovinou cukru do světlé pěny, poté k nim postupně přilijte olej a mléko. Mouku promíchejte s kakaem a práškem do pečiva a tuto sypkou směs zlehka zapracujte do žloutkového základu.

Z bílků a špetky soli vyšlehejte polotuhý sníh, následně přisypte zbylý cukr a dotáhněte do pevného sněhu s ostrými špičkami. Hotový sníh opatrně vmíchejte k připravenému těstu.

Dortovou formu (průměr asi 25 cm) vyložte na dně pečicím papírem a boky vymažte máslem. Vlijte těsto, vložte do trouby a pečte 40–50 minut, dokud nebude korpus hotový (zkontrolujte špejlí – těsto se na ni nesmí lepit). Nechte zcela vychladnout.

Jak postupovat: náplň

Než začnete, ujistěte se, že mascarpone i smetana mají stejnou, dobře vychlazenou teplotu. Obojí vložte do mísy, přidejte cukr a šlehejte nejprve krátce na nižší rychlost. Poté otáčky zvyšte a asi 2 minuty šlehejte, dokud nevznikne pevný, hladký krém. Zašlehejte vanilkový extrakt a postupně přimíchávejte tvaroh i zakysanou smetanu. Nakonec nahrubo nastrouhanou čokoládu krátce vmíchejte do hotového krému.

Dokončení krtkova dortu

Vychladlý korpus vodorovně rozkrojte. Spodní část opatrně lžící vydlabejte do hloubky asi 2 cm, aniž byste poškodili dno. Vydlabané kousky i se seříznutým povrchem rozdrobte prsty na jemnější drobenku.

Na korpus rozetřete trochu krému a naskládejte na něj podélně rozpůlené banány, případně krém poklaďte malinami. Překryjte další vrstvou krému a posypte trochou drobečků. Postup ještě jednou zopakujte a tvarujte postupně „kopeček“. Nakonec povrch celý potřete zbytkem krému do tvaru krtičí hromádky a důkladně zasypte drobenkou. Jemně ji rukou přitiskněte, aby dobře držela.

Hotový dort nechte alespoň 4 hodiny vychladit v lednici – ideálně přes noc.

