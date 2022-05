Vše o vašich vších: léčba petrolejem je nebezpečná a stříhání není nutné

Veš dětská je tu s lidstvem už tisíce let a nehodlá se toho jen tak vzdát. „Pokud se veš v dětském kolektivu vyskytne, je velká pravděpodobnost, že dojde k přenosu i na vašeho potomka,“ potvrzuje parazitoložka Jaroslava Zelenková z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Veš bez problémů přežije pravidelné mytí vlasů a běžnou hygienu.

Jak je možné, že se veš objevuje i v jednadvacátém století, když už je hygiena na mnohem vyšší úrovni než dříve? Je veš správně spojena se špatnou hygienou?

Veš vlasová se vyskytuje v lidské populaci již historicky velmi dlouho, ale tvrdit, že její výskyt souvisí s nedostatečnou hygienou, nelze, je to mýtus. Obecně bez problémů přežije pravidelné mytí vlasů, česání a běžné hygienické úkony.

Faktem je, že příčinou přenosu u dětí bývá obvykle dítě/dospělec v sociálně slabých skupinách. Výskyt je podmíněn stylem života. Faktory, které ovlivňují výskyt vši dětské, na to navazují: jako jsou nevyhovující bytové podmínky, např. se společným sdílením postelí, prádla apod. Významný je kontakt s podobnou komunitou, kde je hygiena více méně problematická, a to je právě moment, kdy se takto postižená osoba dostane do kontaktu v kolektivu s dalšími dětmi a napadení vší vlasovou se šíří bez rozdílu, zda hygiena je na vyšší, či nižší úrovni.

Odkud se vůbec veš bere a jakými způsoby dochází k přenosu?





Veš vlasová je parazit, který je závislý na sání krve na člověku. Větší procento je přenos přímým kontaktem z osoby na osobu, tj. vzájemným kontaktem vlasové části hlavy. Další je přenos nepřímým kontaktem přes prádlo, lůžkoviny, oděvy apod. od postižené osoby doma, ve škole, ale i v MHD. V případě příznivých podmínek veš může přelézt přes límce u kabátů, čepice, prádlo, ručníky atd. Veš vypadne z hlavy, zachytí se na jakémkoliv textilním a podobném povrchu a snaží se nalézt do vlasové části hlavy hostitele. Může v takovém případě přežít i více hodin, důležité jsou vnější podmínky.

Proč se veš typicky objevuje zejména u dětí a pochází odtud přívlastek veš „dětská“?

Vši se často přenášejí v dětských kolektivech. Šíření souvisí s mechanismem přenosu. Děti se při hře často vzájemně dotýkají vlasovou částí hlavy, případně si půjčují čepice a další ošacení. Název je odvozen od šíření přes děti a jejich aktivity.

Předpokládám ale, že to neznamená, že dospělým se veš vyhýbá…

Veš se nevyhýbá sání na člověku. Dospělí se mohou od dětí nakazit. Věk nerozhoduje.

Veš dětská nenapadá jen děti, ale může se přenést i na dospělého – těsným kontaktem s napadeným člověkem. Děje se tak nejčastěji v rodinách, do kterých je parazit zanesen z dětského kolektivu.

Pokud se veš v dětském kolektivu vyskytne, jaká je pravděpodobnost, že ji náš potomek také chytí?

Pravděpodobnost přenosu v dětském kolektivu je vysoká. Záleží na aktivitě dítěte a kontaktu při hře se zavšiveným dítětem. Dále záleží na délce kontaktu a množství živého hmyzu v hlavě. Zavšivením se rozumí přítomnost živého hmyzu ve vlasové části. Přítomnost hnid není diagnostikována jako zavšivení.

Jak spolehlivě poznáme, že má nás potomek skutečně vši? Jak veš vypadá a jaké jsou typické příznaky u dítěte?

Přítomnost vší ve vlasech dítěte se projeví svěděním pokožky hlavy, dítě je neklidné, nesoustředěné. Po prohlídce vlasů jsou nalezeni živí jedinci vší a živá vajíčka – hnidy, která jsou umístěna bezprostředně u kořene vlasu.

Velikost vši dětské je asi tři milimetry. Veš má ploché tělo a malou hlavu. Oči jsou značně redukovány. Krátké silné nohy slouží k přichycení na vlas hostitele. Jsou zakončené jedním srpovitým drápkem, proti kterému vyrůstá na holeni palcovitý výrůstek. Tímto způsobem vytváří „kleště“, jimiž se veš pevně drží vlasu.

Jak postupovat, pokud zjistíme, že má dítě vši?

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů. Je nezbytné, aby školské zařízení vždy informovalo rodiče o výskytu vší a naopak tato povinnost platí pro rodiče, pokud je jejich dítě zavšivené, aby to sdělili písemně/ústně škole.

Účinný postup pro odvšivení spočívá v mechanickém odstranění hnid. Odvšivení se provádí s použitím rukavic a hustých hřebínků. Vhodné je ošetření hlavy šamponem s insekticidním účinkem nebo vlasovou vodou (pouze na suché vlasy), poté denní kontrola a mechanické vyčesávání hnid (doporučeno každodenní) do dalšího chemického ošetření vlasů (cca sedm dnů).

Současně v rodině musí probíhat výměna ložního prádla, ručníků, ošetření hřebenů dezinsekčním přípravkem apod. Dodržování těchto opatření je základní podmínkou pro ukončení výskytu vši vlasové v rodině i v kolektivu. Diagnóza pedikulóza/zavšivení již nepodléhá povinnému hlášení, jak tomu bylo v minulosti. Povinné hlášení hromadných výskytů bylo do října 2012, hlásil lékař.

Možná jste také slyšeli o hubení vší petrolejem. Po petroleji sice vši skutečně hynou, ovšem jeho použití je nebezpečné, proto se důrazně nedoporučuje!

Jaké nejčastější chyby rodiče dělají? Je potřeba dívky ostříhat?

Nejčastější chyby v odhmyzení jsou např. nedostatečné odstraňování hnid z vlasů, které není prováděno denně nebo vůbec. Dále, při oznámení výskytu vší ze školy, rodiče preventivně neprohlížejí děti.

Pokud je věnována maximální pozornost v odstraňování hnid a živých jedinců, délka vlasů nehraje roli, ale praxe ukazuje, že krátké vlasy se ošetřují významně lépe než dlouhé.

Jak dlouho trvá, než se vší zbavíme?

Doba odstranění vší je individuální, závisí na správně prováděných opatřeních jak v rodině, tak v kolektivech. Pokud se opatření provádí denně po celý týden a následně poslední ošetření chemickým přípravkem, dá se předpokládat, že délka tohoto procesu je cca čtrnáct dní. Nesmí se zapomenout na ošetření základních hygienických pomůcek, hřebenů, prádla apod. Dále by měla následovat preventivní prohlídka hlavy po každém návratu ze školského zařízení.

Odvšivovací přípravky Přípravky na chemické bázi: Obsahují chemické látky k usmrcení vší a hnid – například působí na nervový systém parazitů, kteří uhynou v důsledku ochrnutí.

Vyrábějí se především jako spreje – ty jsou vhodné k aplikaci především na dlouhé vlasy nebo pro všechny, kdo musí proces odvšivení provádět sami na sobě bez pomoci.

Posledních několik let ale výrazně stoupla rezistence parazitů vůči chemickým látkám.

Tyto přípravky nejsou vhodné pro těhotné nebo kojící ženy, protože se vstřebávají do kůže. Přípravky na přírodní bázi: V současné době jsou rozšířenější pro svou vysokou účinnost.

Působí mechanicky – vši se udusí, hnidy se naruší a jdou lépe sundat z vlasů.

Obsahují vybrané směsi přírodních olejů a silic (např. eukalypt, tea tree, levandule, rozmarýn).

Nejčastěji se vyrábějí ve formě šamponů na vlasy nebo jako kombinace spreje, kůry či balzámu k aplikaci do vlasů a šamponu pro vymytí zbytků zábalu.

Jsou vhodné k použití už u velmi malých dětí.

Obsažené silice zůstávají ve vlasech a působí pak několik dalších hodin jako repelent. Více v článku: 3 kroky k odstranění vší Domácí přípravky: Vedle dodržování zásad popsaných v článku pomohou i domácí přírodní preparáty. Podívejte se na užitečné tipy, jak se zbavit vší bez syntetiky.

Kdy mají vši „sezónu“ a kdy je zvýšený výskyt vší?

Vši se vyskytují celoročně. Z důvodu, že není povinné hlášení výskytu zavšivení, nemáme data, ze kterých by bylo možno určit kolísání výskytu v kolektivech. Praxe ukazuje, že vyšší výskyt je vždy v zimním období – a nebo v letním období při hromadných akcích pro děti včetně táborů.