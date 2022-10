Tři tipy na čtení: Chlapec jiný než ostatní, satira ze života na venkově a světové svátky

Doktorandka Malvína Velehorská musí kvůli nepříliš dobrému duševnímu stavu přerušit studium v Oxfordu a vrátit se domů na severní Moravu. A do poněkud svérázné rodiny, kterou tvoří otec politik, matka coby zavilá fanynka Karla Gotta s autistickými sklony, prarodiče chorobně šetrní katolíci a bratranec se sklony k alkoholismu.

To je stručný nástin situace, v níž se ocitla hlavní hrdinka knihy Na divokém venkově, novinky Evy Grestenbergerové, kterou vydalo Argo. Její Malvína coby vystudovaný sociální psycholog vnímá rodinu jako materiál pro zajímavou antropologickou studii, ale sama se po letech v prostředí, z něhož před lety utekla do světa, moc dobře necítí. A role moravského vesničana Malvíně nejde už vůbec.

Je to přesně takové oddechové čtení, po jakém člověk zatouží na konci náročného pracovního týdne, v němž se úkoly od šéfa střídaly s požadavky nejbližšího okolí. Poměrně útlou brožovanou humoristickou novelku přečtete za víkend a to i když si po oba dny dopřejete pořádnou procházku na čerstvém vzduchu. Když si k tomu dáte hrnek čaje nebo sklenku vína, nemělo by vám už nic chybět k tomu, abyste si skutečně odpočinuli.

Chlapec, kterého vyhodili ze školy

Hrdina téhle knížky dostal jméno František Křtitel, ale jelikož to nakonec nikdo neuměl ani pořádně vyslovit, říkali mu prostě Křístek. Knížku o něm napsal francouzský spisovatel Maurice Druon už v padesátých letech minulého století, ale jak jsme v redakci vyzkoušeli, baví i dnešní děti.

Křístek vyrůstá v nesmírně bohaté rodině, kterou krom něj tvoří i krásná Matka a krásný pan Otec, majitel továrny na děla v Ostřihovousech. Do osmi let ho matka učila doma, pak se ho rodiče rozhodli poslat do školy, kde však vydržel pouhé tři dny, protože ho výklad učitele okamžitě spolehlivě uspal.





Učitel ho poslal jednou pro vždy domů a rodiče se rozhodli, že Křístek se bude všechno učit jinak a přímo ze života – a jak se brzy ukáže, byl to to nejlepší rozhodnuté, které mohli udělat. Už proto, že Křístkovi všechno doslova kvete pod rukama.

Vtipný, okouzlující a příběh o partyzánském zahradníkovi, Křístek se zelenými prsty, je francouzská dětská klasika, která bývá řazena na roveň Malému princi a Gionově knížce Muž, který sázel stromy. Dočkala se několika divadelních i filmového zpracování. Teď ji v češtině vydalo nakladatelství Malvern v překladu Jakuba Hlaváčka.

Když se řekne Fiesta de los patios

Doma teď s dětmi studujeme krom večerního čtení Křístka ještě jednu knihu – Všechny svátky světa, za níž stojí spisovatelka Joanna Rzyska. A také ilustrátorky Małgorzata Nowak a Agata Dudek, absolventky Akademie výtvarných umění ve Varšavě, které před deseti lety založily kreativní studio Acapulco. Právě ilustrace jsou u téhle knihy neméně tak podstatné jako text, jak můžete vidět na dvoustraně o karnevalu v Benátkách.

Karneval v Benátkách, ukázka z knihy Všechny svátky světa Autor: Labyrint/Raketa

S knihou se můžete ocitnout na skutečně roztodivných místech. Na mexickém hřbitově, mezi francouzskými obry nebo pod rozkvetlými japonskými sakurami –všichni všude milují svátky, pořádají festivaly a pestrobarevné průvody. Některé oslavy jsou společné všem, jiné jsou zcela unikátní.

Díky této knize vydané nakladatelstvím Labyrint se dozvíte, co se kde slaví, jakou je za tím historie a jaké jsou místní zvyky. Veselý průvodce plný roztodivných masek a kostýmů, pestrých konfet, nezvyklých tradic a úžasných dobrot z celého světa začíná lednovým průvodem kukerů v bulharském Perniku a končí novoroční oslavou klidu a ticha Nyepi na ostrově Bali. Originální barevné ilustrace vytvořilo Acapulco Studio, z polského originálu přeložil Martin Veselka.

Chcete číst dál?

Pokud si chcete dopřát další porci knih, určitě z nabídky Velkého knižního čtvrtku sáhněte po novince Kdepak jsi, krásný světe od Sally Rooneyové, světoznámé autorky bestsellerů Normální lidi a Rozhovory s přáteli. Čeká vás další sonda do života současníků, tentokrát jde o čtyřlístek hrdinů, kteří jsou sice ještě pořád mladí, ale už je dohání realita života.

Spisovatelka Alice se po psychickém zhroucení přestěhuje na venkov a seznámí se s Felixem, obyčejným klukem, který pracuje ve skladu. Její kamarádka Eileen zůstává po škole v Dublinu, prochází porozchodovou krizí a myšlenkami se neustále vrací k Simonovi, své lásce z dětství. Vydalo Argo, přeložila Radka Šmahelová.

Pokud máte radši literaturu faktu, sáhněte v rámci nabídky Velkého knižního čtvrtku po titulu Slovensko 30 let poté, kterou napsal Pavel Kosatík a vydal Práh. Kam se ubíral slovenský národ za uplynulých třicet let samostatnosti? Precizně zpracovaný vhled do dění u našich sousedů a na vývoj vztahu Slováků a Čechů od jednoho z nejuznávanějších českých spisovatelů současnosti.