Pilulka „po“ může způsobit silné krvácení i potíže s početím v budoucnu

Na odvrácenou stranu léčiv při nesprávném užívání upozorňuje aktuální kampaň s názvem Bezpečné léky bez rizika . Připomíná, že i když jsou některé léky volně prodejné, zacházet bychom s nimi měli opatrně. Tedy před jejich užíváním se poradit s lékárníkem nebo lékařem, přečíst si příbalový leták, a především instrukce z něj dodržovat. A to zejména ty, které se týkají dávkování a doby užívání. Server Vitalia.cz se k osvětě připojuje.

Co je to pilulka „po“

Jedním z léků, který by rozhodně neměl být užívaný svévolně, je pravá nouzová antikoncepce, někdy také nazývaná postkoitální nebo pilulka „po“. Jde o druh hormonální antikoncepce, který lze koupit v lékárně bez nutnosti receptu od lékaře. Tato forma prodeje je v tuzemsku možná 10 let.

Principy pilulky „po“ jsou odložení či znemožnění ovulace (uvolnění zralého vajíčka do vejcovodu), znemožnění spojení spermie s vajíčkem či znemožnění uhnízdění vajíčka v děloze.

Na trhu je aktuálně registrováno osm různých tablet, jež fungují na tomto principu. Obsahují buď účinnou látku levonorgestrel nebo ulipristal acetát.

Nouzová antikoncepce prodávaná v ČR Afternor

Egianti

Ellaone

Escapelle

Navela

Nopregy

Nulsora

Postinor Zdroj: Databáze léčiv, SÚKL

Kdy se nouzová antikoncepce používá

Pilulku je možné užít zpravidla do tří dnů od pohlavního styku, při kterém se partneři nechránili nebo došlo k neočekávané události zvyšující šanci na nechtěné početí dítěte.





„Nejideálnější je podat pilulku ‚po‘ okamžitě po nechráněném styku. Přípravky s obsahem levonorgestrelu (Postinor, Egianti, Escapelle, Navela, Nulsora) je možné podat do 72 hodin po styku a lék s obsahem ulipristalu (Ellaone) max. do 120 hodin po styku,“ vyjmenovává lékárnice Pavla Horáková, jež vede odbornou online poradnu na webu Lékárna.cz.

Jak často lze pilulku brát

Co se týká frekvence užívání, ideální je potratovou pilulku využívat v co nejmenší míře. „Měla by být využita vždy jen v odůvodněných případech, kdy existuje reálné riziko nechtěného početí (např. prasknutí kondomu, únik spermatu apod.). Nikdy však více než jednou za menstruační cyklus,“ uvádí web kampaně Bezpečné léky bez rizika.

Z toho plyne, že pilulka „po“ rozhodně není náhradou za běžnou antikoncepci. „Je prostředkem opravdu nouzovým, takže by měla sloužit pouze v situaci, kdy dojde k něčemu nečekanému, k selhání nějakého jiného typu antikoncepce,“ potvrzuje v kampani Bezpečné léky bez rizika Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.

„Pokud víte, že budete potřebovat pilulku ‚po‘ vícekrát za měsíc, doporučuji poradit se s gynekologem o vhodnější a šetrnější metodě,“ dodává lékárnice Pavla Horáková. Tedy například kondomu, pravidelně užívaných pilulek s hormony, pesaru, antikoncepčních čípků nebo krémů.

Galerie: Jak funguje jeden z principů postkoitální antikoncepce

Rizika při častém užívání nouzové antikoncepce

Pokud žena užívá pilulku častěji než 1× v menstruačním cyklu, dramaticky zvyšuje míru rizika, kterou s sebou tento lék nese.

Užívání může provázet nepravidelnost menstruačního cyklu, a tedy i nepravidelné krvácení nebo také velmi silné krvácení, které může ženu vysílit a připravit ji o látky důležité pro tělo, jakým je například železo. Jak upozorňuje gynekolog Michal Zikán, pilulka může v budoucnu ženě také zkomplikovat plánované početí potomka.

Nutné je také počítat s tím, že stejně jako jiné antikoncepční metody, ani pilulka „po“ není 100% spolehlivá. „Záleží na tom, jak brzo se vezme. Měla by se užít co nejdříve, ideálně do 12 hodin,“ dodává lékař.

Podívejte se na video, kde gynekolog Jiří Zikán vysvětluje rizika častého užívání nouzové antikoncepce:

Rozdíl mezi nouzovou antikoncepcí a potratovou pilulkou

Pilulku „po“ nelze použít, pokud je žena prokazatelně těhotná. Pro tyto případy je na trhu jiná pilulka, které se říká potratová.

Zatímco pilulka „po“ zabraňuje samotnému otěhotnění (spojení spermie s vajíčkem a jeho uhnízdění), potratová pilulka vypudí již oplodněné vajíčko z ženina těla. Tato šetrnější metoda ukončení časného stadia těhotenství je českým ženám dostupná od roku 2014. Jedno balení tvoří několik tablet. Ty jsou podávány pod dohledem lékaře, hospitalizace ale není nutná. Na rozdíl od nouzové antikoncepce potratovou pilulku v běžné lékárně neseženete.