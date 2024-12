Vánoční hvězda může vydržet do dalších Vánoc. Záleží na umístění a zalévání

Vánoční hvězda. Pokojová rostlina, kterou si lidé v předvánočním čase ve velkém zdobí své příbytky. Její sláva však s koncem Vánoc často vezme za své, většina lidí ji poté totiž vyhodí. To je velká škoda, jelikož při správné péči vám může vydržet i do dalšího adventu. Stačí se držet pár rad, které si nyní společně projdeme.

Červená, nebo žlutá vánoční hvězda?

Nikdo jí většinou neřekne jinak než vánoční hvězda, její skutečný název nicméně zní pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima). Jde o krytosemennou rostlinu z čeledi pryšcovitých. Pochází z Mexika, přičemž v přirozeném prostředí může dosahovat výšky až čtyři metry.

Její květy rostou na samém vrcholu každého stonku a zpravidla se jim nevěnuje příliš pozornosti, protože jsou velmi drobné a nevýrazné. Nazývají se cyathie a vypadají jako žluté kuličky. To, co se nám obvykle jeví jako květy, jsou ve skutečnosti listeny. Ačkoli je pro ně typická červená barva, mohou být zbarveny i bíle, krémově a růžově. Někdy bývají dokonce posypány zlatými či stříbrnými třpytkami.

Tradice této rostliny coby vánoční okrasy se zrodila v 17. století v Mexiku. Započali ji františkáni, kteří jí v předvánočním období zdobili oltáře. Do Ameriky si ji pak v 19. století s sebou přivezl Dr. Joel Roberts Poinsett, po němž získala své zámořské jméno (Poinsettia) a jenž tehdy v Mexiku působil jako americký ambasador.





Do Evropy se rostlina dostala až ve 20. století.

Jak vybrat vánoční hvězdu?

Při výběru vánoční hvězdy si všímejte, v jakém prostředí se skladuje. Raději v obchodě ponechte ty, které se prodávají venku či blízko dveří, kde na ně může táhnout. Zároveň si rostlinu pečlivě prohlédněte a přesvědčte se, že nemá shnilé či ovadlé listy. Co by naopak mít měla, jsou zelená poupata. Dále dbejte na to, abyste si ji domů odnesli řádně zabalenou.

Pěstování vánoční hvězdy

Péče o vánoční hvězdu není nijak složitá. Zalévat by se měla jen střídmě, je totiž citlivá na přelití i přeschnutí, v reakci na což obvykle začne shazovat listy. Opadávání listů vánoční hvězdy může souviset i s vystavením rostliny chladu či průvanu.

Většinou ten pravý čas na její zalití nadejde tehdy, když je povrch substrátu na dotek suchý. Před zaléváním nezapomeňte z rostliny odejmout dekorativní fólii, poté vánoční hvězdu zalijte odstátou vodou. Pokud byste v květináči zpozorovali přebytečnou vodu, okamžitě ji vylijte, mohla by způsobit hnilobu kořenů.

Vánoční hvězdě se daří v dobře odvodněné půdě, přičemž místnost by měla být vyhřátá lehce nad 20 °C. Svědčí jí kromě toho vyšší vlhkost vzduchu, proto byste ji měli pravidelně kropit rozprašovačem nebo vlhkost rostlině zajistit tím, že do její blízkosti umístíte nádobu s vodou. Listeny díky tomu vydrží déle barevné.

Naopak by tato rostlina neměla být vystavena průvanu a nízkým teplotám, proto ji je dobré před přepravou venku důkladně zabalit a nepokládat ji na okenní parapet. Vhodné je pro vánoční hvězdu zvolit místo s přirozeným rozptýleným světlem či v polostínu, neměla by se však zanechávat přímo na slunci.

Jak se o vánoční hvězdu starat po Vánocích?

Po odkvětu, k němuž dochází na konci zimy či brzy zjara, je žádoucí vánoční hvězdu seříznout na polovinu její dosavadní výšky, aby mohla znovu vyrůst a na Vánoce dělat opět parádu. Vytékající bílou mízu lze případně zastavit tím, že rostlinu ponoříte do teplé vody. Vánoční hvězdu byste pak měli uložit na světlé místo s teplotou okolo 16 °C, v období zimy je zároveň zapotřebí snížit míru zálivky a vlhkost vzduchu.

K tomu, aby se na Vánoce zase krásně zbarvila, je dále třeba, aby před tím nějaký čas každý den setrvala alespoň po 12 hodin v úplné tmě. Patří totiž mezi krátkodenní rostliny, které k tvorbě barevných listenů potřebují krátké dny a dlouhé noci. Vadí jí přitom i světlo vyzařující z lampičky či pouliční osvětlení. Nejlépe tedy učiníte, pokud ji na večer přikryjete papírovým pytlíkem, krabicí či tmavým kornoutem, přičemž se zakrýváním stačí začít na podzim, tedy v září či do poloviny října.

Aby se vám vánoční hvězda o svátcích opět rozvila, měli byste ji v době růstu a květu ideálně jednou měsíčně hnojit tekutým hnojivem pro pokojové rostliny. Frekvenci hnojení můžete omezit po skončení květu. Co se týče zálivky, přes léto ji navyšte.

Přesazování vánoční hvězdy

Vánoční hvězda se zpravidla přesazuje koncem jara až začátkem léta do většího květináče, ideálně o jednu až dvě velikosti. Přes léto je ji možné též zasadit na zahradu do záhonu, na nějž dopadá slunce jen částečně, přibližně 4 až 5 hodin. Do záhonu či květináče by se přitom při přesazování měla přisypat rašelina, jež vytváří vhodné růstové podmínky pro kořeny. Po přesazení nezapomeňte rostlinu dostatečně zalít.

Při zacházení s rostlinou se doporučuje mít nasazené rukavice, jelikož při poranění roní bílou mízu, jež může při kontaktu s kůží vyvolat kožní vyrážku. Zároveň upozorňujeme, že je slabě jedovatá a při požití může přivodit nevolnost a zvracení.