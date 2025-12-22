Vánoční jídlo nebo pití může hodně ovlivnit účinek léků, které lidé užívají dlouhodobě

O Vánocích skokově stoupají problémy způsobené kombinací běžně užívaných léků s alkoholem, volně prodejnými přípravky nebo těžkým a nepravidelným jídlem, vysvětluje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Velké části svátečních zdravotních obtíží by přitom podle farmaceutky většinou šlo velmi snadno předejít. Lidé totiž každý rok opakují stále stejné chyby:
- lidé vynechají dávku a vezmou si ji „dvojitě“,
- zkombinují dva léky na bolest se stejnou účinnou látkou,
- užijí nevhodný volně prodejný přípravek současně s pravidelnou medikací,
- pijí alkohol, který výrazně zvyšuje účinek sedativ a léků na nespavost,
- těžkým jídlem ovlivní účinek léků na tlak, cukrovku nebo cholesterol.
„Právě tyto chyby mohou velmi snadno způsobit komplikace, třeba u diabetiků, kardiaků nebo pacientů užívajících warfarin,“ upozorňuje Horáková.
Kombinace, které mohou škodit
Časté jsou potíže i u pacientů, kteří užívají více léků najednou. Přičemž podle průzkumů užívá český senior až deset léčivých přípravků současně. Tím roste riziko lékových interakcí, kdy jedno léčivo mění účinky jiného.
„A to ve smyslu zvýšení, snížení, změny či úplného vymizení léčebného účinku. Může však vzniknout i kombinací léčiva s doplňky stravy (hořčík, vápník a další minerální látky, Ginkgo biloba), bylinkami ( třezalka); určitou potravinou, nápojem (grapefruitový džus, mléko, alkohol) či vlivem jiných chemických látek z okolního prostředí (cigaretový kouř),“ uvádí lékárnice Zuzana Procházková pro web České lékárnické komory Lékárnické kapky.
Některé z těchto interakcí mohou být podle farmaceutů pro pacienta nebezpečné a mohou vést k dalšímu poškození jeho zdraví, většímu výskytu nežádoucích účinků, projevům z předávkování nebo ke ztrátě účinnosti jiných léčiv.
Doposud bylo popsáno více než 20 tisíc různých lékových interakcí, přičemž téměř čtvrtina z nich je klasifikována jako velmi závažná. U každého pacienta se mohou projevovat jinak a v různé míře.
Vždy je potřeba řešit stav individuálně. „V některých případech postačí pouze redukce (snížení) dávek či časový odstup, v jiných se musí některé z léčiv zaměnit za jiné,“ radí Procházková.
Co se přesně děje
Typickým příkladem nečekané nevhodné interakce jsou antibiotika jako tetracykliny nebo ofloxacin, užívají-li se současně s hořčíkem, vápníkem, železem a dalšími minerály nebo třeba i s mlékem a mléčnými výrobky. Pozor také na aktivní uhlí, černý čaj nebo vlákninu jako psyllium, protože v kombinaci s těmito látkami se léky mohou stát neaktivní. Na tento problém by vás při výdeji léků měl lékárník upozornit.
K dalšímu typu interakcí dochází během putování léku tělem. Nejprve se vstřebá, pak se rozptýlí, následně se může přeměnit na aktivní nebo neaktivní formu a nakonec se z těla vyloučí. Během této cesty ho ale mohou ovlivnit jiné látky, například další léky, některé bylinky nebo i běžné nápoje. Ty mohou změnit, kolik se léku vstřebá, jak rychle začne působit nebo jak dlouho zůstane v těle. Důsledkem může být buď zesílení, nebo naopak oslabení účinku.
Pozor na třezalku
Typickým příkladem je bylinka třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), která může závažně pozměnit účinek celé řady léků, protože ovlivňuje jaterní enzymy, které odpovídají za odbourávání léčiv. Tím dokáže významně ovlivnit jejich účinek. Enzymatickou přeměnu řady léků v játrech ovlivňují také flavonoidy obsažené v grepech, grepovém džusu, pomelu, hořkých pomerančích, granátovém jablku nebo v jejich extraktech v doplňcích stravy. Zde ale dochází naopak ke zvýšení účinku, včetně nežádoucích účinků léčiv.
Rizikovou kombinací je například užívání léků na spaní, úzkost nebo deprese spolu s alkoholem. Zvýšené opatrnosti je také třeba dbát při současném užívání warfarinu a přípravků s Ginkgo biloba, protože se výrazně zvyšuje riziko krvácení.
Čím léky zapíjet a čím ne?
Nejvhodnější je lék dostatečně zapít skleničkou obyčejné čisté vody. Není vhodný ani zelený nebo černý čaj, protože obsahují velké množství tříslovin, které mohou vytvořit nevstřebatelné komplexy s výše zmíněnými léky obsahující ionty např. vápníku nebo železa. Je dobré si dát pozor i na některé bylinkové čaje.
Není dobré zapíjet léky mlékem, ovocnými šťávami ani džusy. Rozhodně nezapíjejte léky žádným alkoholem. I obyčejný volně prodejný lék obsahující paracetamol může v kombinaci s alkoholem způsobit závažné poškození jater. Alkohol silně ovlivňuje účinky mnoha léků např. ze skupiny psychofarmak
Lékárník umí poradit
„Lékárník je často první zdravotník, kterého má člověk po ruce. Rozumí lékům i jejich interakcím, takže dokáže rychle vyhodnotit, co je bezpečné a co už ne,“ říká Horáková.
„Pacientům pomáháme vyhnout se zbytečným rizikům – od zdvojených dávek po nevhodné kombinace s alkoholem. A hlavně: dokážeme říct, kdy už je nutné jít k lékaři.“
„Naším cílem je, aby lidé během Vánoc nemuseli spoléhat na domněnky nebo rady z internetu. Díky online poradenství mají jistotu, že postupují bezpečně. A hlavně – že v tom nejsou sami,“ dodává.
Kupují se i domácí testy
O Vánocích stoupá zájem o domácí testy Během svátků podle lékárníků stoupá zájem i o domácí testy. Nejvíc se lidé shánějí po testech na covid, chřipku, streptokoka, CRP či glukózu. Hodí se ve chvíli, kdy potřebujeme rychlou orientaci a rozhodnutí, zda zůstat doma, nebo pokračovat v běžném režimu.
„Pokud přetrvává horečka, objevuje se dušnost, bolest na hrudi, prudká bolest břicha, zvracení bránící v příjmu tekutin nebo se zhorší stav chronického pacienta, je nutná návštěva lékaře. Domácí test pomůže, ale nenahradí lékaře,“ říká Horáková.