Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Detail ruky, která krájí zázvor
Autor: Shutterstock/Natali Ximich
Kašel, rýma, viróza… Když přijde sezóna nemocí, často saháme po samoléčbě bylinami. Ulevují, zároveň ovšem některé z nich ovlivňují účinky léků. Zejména těch na předpis.

Byliny se zdají pro zahnání lehčích zdravotních neduhů ideální volbou, protože jsou bez chemie. Přesvědčení, že co je z přírody, neškodí a je naprosto bezpečné, je ale mylné. „Ve skutečnosti mohou byliny ovlivňovat účinek předepsaných léků nebo zhoršit některá onemocnění. Zvlášť rizikové jsou kombinace s léky na ředění krve, vysoký tlak, cukrovku či psychiku,“ upozorňuje farmaceut Filip Škarda, člen představenstva České lékárnické komory (ČLnK).

Co se dozvíte v článku
  1. S léky nejdou dohromady
  2. Rizikový je i zázvor a česnek
  3. S kombinacemi poradí lékárník

S léky nejdou dohromady

Příkladem je lékořice. Ta sice pomáhá při dráždivém kašli nebo bolesti v krku, ale zároveň může přinést zhoršení zdravotního stavu pacientů se srdečními potížemi. Ovlivňuje totiž funkce ledvin a může významně zvyšovat krevní tlak. Lidé, kteří na tlak užívají léky nebo berou kortikoidy či močopudné přípravky, proto musí být velmi opatrní při konzumaci lékořice a doplňků stravy, které ji obsahují. 

Pozornost si podle lékárníků zaslouží i vrbová kůra a tužebník jilmový, tedy pomocníci proti bolesti a horečce. Už málo se ale ví, že jejich účinné látky jsou chemicky příbuzné aspirinu, takže i ony, lidově řečeno, ředí krev. Zvyšují proto riziko krvácení u lidí, kteří užívají léky na ředění krve. 

Nevhodné jsou rovněž pro děti do 12 let, protože mohou ve vzácných případech přispět ke vzniku Reyova syndromu.

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu tlaku či cholesterolu Přečtěte si také:

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu tlaku či cholesterolu

Mezi rizikové byliny patří i echinacea. Lidé ji užívají na posílení imunity. Jíst doplňky stravy s částmi této rostliny ovšem nemohou všichni. Lékárníci ji nedoporučují pacientům s autoimunitními chorobami, po transplantaci či při jiných zdravotních komplikacích, kvůli kterým si musí léčbou potlačovat imunitní reakci. U těchto skupin může echinacea imunitní reakci spíše rozkolísat než posílit, varuje lékárnická komora.

Proti kašli lidé užívají podběl. Některé jeho druhy ovšem obsahují látky, jež mohou poškozovat játra. Podběl proto není vhodný pro těhotné a kojící ženy, ani pro děti. Bezpečnější alternativou jsou proto podle lékárníků přípravky s jitrocelem, břečťanem nebo proskurníkem, které dokážou zklidnit podrážděné dýchací cesty bez zbytečných rizik.

Rizikový je i zázvor a česnek

Možná vás to překvapí, ale rizikový pro některé mohou být i hojně používaný zázvor česnek. Lidé je konzumují kvůli podpoře imunity, pro zahřátí nebo v případě zázvoru proti bolesti v krku. Česnek je doporučovaný mimo jiné jako prevence rýmy. Jak ale připomíná lékárnická komora, vědecké důkazy o jeho skutečné účinnosti jsou zatím nejednoznačné.

Málokdo však ví, že i zázvor a česnek mohou zesilovat účinek léků, jež snižují srážlivost krve. Souběh jejich užívání proto může zvýšit riziko krvácení, a to i při drobných poraněních nebo zákrocích. 

Zázvor navíc ovlivňuje hladinu cukru v krvi. Obezřetní proto mají být především diabetici. Zázvor ve vysokých dávkách není zcela bezpečný ani v těhotenství.

Galoše. Podzemní chráněný kryt – KO 17 slouží jako záložní zdravotnické pracoviště v případě nenadálých a krizových situací.

Sanopz, OÚNZ, MRI. Zkuste kvíz o zkratkách, které souvisí se zdravotnictvím.

Milujete knihy a seriály ze zdravotnického prostředí? Pak by pro vás náš test mohl být hračkou, protože zkratky týkající se medicíny vám nejsou cizí.
Spustit kvíz

S kombinacemi poradí lékárník

Základním doporučením pro bezpečnou samoléčbu je, že než s ní pacienti začnou, měli by ji probrat s lékárníkem. Je snadno dostupným odborníkem, který může pomoci nejen s výběrem vhodného přípravku, ale také s prevencí rizikových kombinací, dodává ČLnK.

Byliny jako takové nejsou špatné a lékárníci nechtějí od jejich užívání pacienty odrazovat. „Je ale důležité si uvědomit, že i přírodní léčba má svá pravidla a jejich dodržování je klíčové především pro pacienty s chronickými onemocněními, kteří užívají více léků, doplňuje farmaceutka Veronika Orendášová, která je mluvčí ČLnK.

Používáte při samoléčbě byliny?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek
1/15 otázek
Spustit kvíz

Související články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Jak funguje platforma IBM Power11?

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).