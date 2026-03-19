Vitalia.cz » Zdraví » Nemoci a úrazy

Traumatologové zachránili koleno unikátní operací, použili menisky a vaz dárce

Hana Válková
Dnes
Unikátní operace kolene ve FN Hradec Králové
Dříve by byl nejspíš invalidní, díky unikátní kombinaci zákroků ale 22letý pacient o funkci kolena nepřišel. Traumatologové z FN Hradec Králové mu při jedné operaci zrekonstruovali oba menisky i přední zkřížený vaz, a to s pomocí tkání zemřelého dárce.

Dvaadvacetiletý muž si při sportu těžce zranil pravé koleno, loni v prosinci proto musel na tříhodinovou operaci. Jenže kvůli stejnému koleni už jednou na sále byl, náhrada křížového vazu však selhala. I to byl důvod, proč lékaři z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) zvolili unikátní operaci 3v1.

Při jednom zákroku pacientovi zrekonstruovali oba menisky i přední křížový vaz. Použili tkáně zemřelého dárce. Konkrétně šlo o tři štěpy – dva menisky a vazivovou tkáň, popsala v reportáži Česká televize. Bez nich by takto rozsáhlá náprava poškození kolene nebyla možná. Díky využití dárcovského materiálu z Tkáňové ústředny FN HK jsme mohli provést komplexní rekonstrukční výkon, říká Pavel Holeka, lékař Chirurgické kliniky FN HK, který zákrok vedl.

Takto kombinovaný zákrok lékaři provedli vůbec poprvé. Ve světě není znám zcela totožný případ takového výkonu, proto nás čekala jedinečná výzva, dodává Holeka. V tiskové zprávě FN HK doplňuje, že unikátnost spočívá v provedení zákroků zaráz u jediného pacienta a jejich spojení s transplantací dárcovských tkání.

Rekonvalescence probíhá u pacienta velmi dobře, štěpy jeho organismus přijal a hojení je nyní bez komplikací.

velmi individuálními rehabilitacemi začal pacient teprve nedávno. Zdravotníci při nich musí řešit, jak zkombinovat to, že zatímco transplantované menisky vyžadují spíše klidový režim a pasivní rehabilitaci, rekonstruovaný přední křížový vaz naopak postupnou mobilizaci a řízené zatěžování. 

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

