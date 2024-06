Únava, bolest hlavy, křeče. Příznaky toho, že máte tekutin málo i moc, jsou stejné

Dehydratace není nedostatek vody

Konkrétní symptomy dehydratace závisí na rezervách organismu, věku i například přidružených nemocech. Jinak se bude projevovat u puberťáka a jinak ji budou zvládat kojenec nebo senior. Vliv má i fyzická aktivita a teplota a vlhkost okolního prostředí.

K nedostatku vody v organismu přitom nedochází jen tím, že bychom málo pili. Může jít i o následek ztráty krve, popálenin, užívání diuretik, průjmů, pocení, onemocnění ledvin nebo horečky.

A co se stane, když máme málo tekutin? Pokud jde o úbytek jen o 1 až 2 procenta, pocítíme žízeň. U 2 procent už se snižuje náš výkon, a to klidně až o pětinu. Pětiprocentní úbytek už pak může může představovat zdravotní riziko i pro jinak zdravého člověka, zejména pak u malých dětí. Desetiprocentní úbytek už vede k závažnému zdravotnímu riziku a nutnosti hospitalizace. Úbytek tekutin o 15 procent pak znamená těžkou dehydrataci a ohrožení života.





Jak poznat dehydrataci?

Pokud jde o mírnou, ale dlouhodobou dehydrataci, i ta se projeví. Jak? Dostaví se:

Zhoršený fyzický i duševní výkon, zhoršení kognitivních funkcí, soustředění

Zácpa a zažívací problémy

Snížená tvorba slin, současně s tím stoupá riziko zubního kazu

Snížené slzení, suchost spojivek, větší náchylnost k zánětům spojivek nebo poškrábání rohovky

Suchost sliznic, které jsou křehké a náchylnější k zánětům

Stoupá riziko vzniku ledvinových kamenů či zánětů močových cest

Snižuje se vylučování odpadních látek, ale i léků

Zhoršení termoregulace, riziko přehřátí

Stoupá riziko vzniku krevní sraženiny

Pijte dřív, než přijde žízeň

Problém je, že napít se až ve chvíli, kdy začnete mít žízeň, je už pozdě.

„Tekutiny bychom se měli snažit přijímat rovnoměrně v průběhu celého dne. Ideální je pít po menších dávkách a ne více než 150 ml najednou, abychom organismus nepřetížili. A protože tekutiny nedoplňujeme jenom v nápojích, optimálně bychom si jejich příjem měli rozdělit mezi nápoje – cca 2/3 – a potraviny bohaté na tekutiny – cca zbylou 1/3. Určitě bychom měli zohlednit svůj aktuální zdravotní stav, míru zatížení i okolní klima. A pokud se v letních měsících více potíme, zaměřme se také na příjem minerálů ve formě slabě a středně mineralizovaných vod,“ doporučuje konzultantka zdravého životního stylu Adéla Skoupá.

Když je naopak vody příliš…

Přestože se častěji setkáváme se situací, kdy lidé pitný režim zanedbávají, může někdy dojít i k opačnému stavu. Tedy když pijeme vody až přespříliš. Na první pohled by se možná mohlo zdát, že zas tak o tolik nejde, ale to také není pravda. Přetížení organismu vodou nadměrně zatěžuje nejen ledviny, ale také srdce. Hrozí otoky, vysoký krevní tlak, edém plic i otok mozku.

„Může dojít dokonce i k otravě vodou v případě, když jí rychle vypijeme skutečně velké množství. Může pak docházet k nevolnosti, zvracení či šokové reakci. Je to ale extrémní jev, který nastává zřídka, nicméně je třeba si i tato rizika uvědomovat,“ popisuje Jana Ježková.

Nadbytek vody totiž odbourává sodík, který je zodpovědný za zavodňování buněk. Bez jeho kontroly buňky bobtnají a vytvářejí tlak na lebku. Proto se objevují bolesti hlavy, dechové problémy nebo nevolnost. Bohužel to jsou podobné symptomy jako u dehydratace, což může dotyčného nutit pít ještě víc. O to nebezpečnější záležitost to je.





Když je z pití nemoc

Lékařka zmiňuje i tzv. aquaholismus, tedy vlastně psychickou poruchu, při které mají lidé nutkání neustále pít a za den vypijí mnoho litrů vody. Klidně až šest nebo víc. Aquaholici nevychází z domu bez lahve s vodou v ruce a také každé jídlo bohatě zapíjejí.

Kolik tekutin tedy vypít?

Vypít bychom podle odborníků měli 35 mililitrů tekutin na kilogram naší váhy. Pro šedesátikilovou ženu je to tedy asi 2,1 litru, pro osmdesátikilového muže pak 2,8 litru denně.

