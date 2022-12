Otestujte se: Jakým množstvím tekutiny zapíjet léky a s čím které kombinovat

Zatímco část lidí se snaží zvládnout všechny potíže a zdravotní neduhy pokud možno bez léků, někteří jedinci naopak sahají po lécích poněkud bez rozmyslu. A užívají je buď na každou drobnost, nebo v situacích, kdy by naopak už byl čas zajít k lékaři.

To je problém. A tím dalším je fakt, že mnozí z nás netuší, na co se které léky skutečně hodí, s čím je kombinovat a jak je vlastně zapíjet. Platí to i o lécích na předpis. Zbytečně pak nefungují tak, jak mají, nebo si jimi paradoxně můžeme ublížit.

Chcete si otestovat svoje znalosti? Směle do toho, udělejte si náš lékový kvíz.