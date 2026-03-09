Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici. Riziko přitom může odhalit prevence

„Jedné srpnové noci zhruba před deseti lety jsem ve spánku utrpěl cévní mozkovou příhodu,“ popisuje pan Zdeněk. „Přišla na to manželka zhruba ve 3:30 ráno. Měl jsem ochrnutou pravou stranu a nemluvil jsem. Před usnutím jsem byl přitom úplně v pořádku,“ popisuje pacient svůj zážitek, který mu obrátil život naruby.
Přivolaná záchranka ho převezla do nemocnice, kde mu diagnostikovali ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP) – z nedokrvení mozku. Podali mu léčbu (trombolýzu) a převezli ho do specializovaného centra na operaci neprůchodné krční tepny.
„Několik dní po operaci mě posadili na posteli. Po dalších několika dnech mě postavili na nohy s oporou a postupně se mnou začali chodit s holí nebo chodítkem na velmi krátké vzdálenosti. Nemohl jsem mluvit, asi deset dnů po CMP jsem řekl první jednoduché slovo a postupně se v řeči zlepšoval. Pravá ruka byla ochrnutá, ale cvičili jsme. Asi po měsíci při propuštění z nemocnice jsem byl schopen sám dojít s holí pár metrů a ruku jsem mohl zvednout pouze do určité výše,“ zmiňuje Zdeněk.
Po třech letech práce zpátky v plném životě
Následoval převoz do Rehabilitačního ústavu Kladruby, kde Zdeněk strávil jedenáct týdnů. Začínal na invalidním vozíku, po pokoji se pohyboval sám s holí. Snažil se vše, co bylo možné, dělat pravou rukou, a intenzivně pracoval s logopedem. A brzy přišlo zlepšení. Postupně začal chodit s holí také na delší vzdálenosti, časem i bez opory. Trénoval také psaní, ale jemná motorika se zlepšovala nejpomaleji, písmo bylo velmi kostrbaté.
„Celý další rok jsem strávil v pracovní neschopnosti. Snažil jsem se intenzivně cvičit. Pravidelná chůze, jízda na kole a plavání, což přinášelo výsledky v podobě zlepšování chůze i jemné motoriky pravé ruky,“ popisuje.
Po roce dostal invalidní důchod, zapojil se do pracovního procesu v nižším pracovním tempu se snížením úvazku. Několikrát opakoval rekondiční pobyt v Kladrubech. Po celou dobu je pod pečlivou neurologickou kontrolou, bere léky na ředění krve a na cholesterol. Chodí také na pravidelné odběry krve a kontroly včetně ultrazvukového vyšetření přívodných tepen mozku.
„Tři roky po příhodě jsem se vrátil do běžného pracovního života na plný úvazek, ale snažím se víc odpočívat a sportovat. Následky, které mi po CMP zůstaly, jsou poměrně mírné. Při delší nečinnosti a prochladnutí hůř hýbu pravou nohou a nemám tak šikovnou pravou ruku, dále jsem méně stabilní, ale se psaním už naštěstí nemám žádný problém,“ dodává Zdeněk.
Problém je nízká účast na prevenci
Kardiovaskulární onemocnění, kam patří právě i cévní mozková příhoda, jsou stále hlavní příčinou úmrtí v České republice. Odborníci upozorňují, že jedním z klíčových problémů je podceňovaný vysoký cholesterol a nízká účast na prevenci.
Společným jmenovatelem onemocnění, kam řadíme nejen CMP, ale především akutní infarkt myokardu a srdeční selhání, je ateroskleróza. Tedy proces, který začíná nenápadně a už v mladém věku, už v první až třetí dekádě života. Jde o ukládání tukových částic do cévní stěny. Dlouhé roky probíhá nenápadně, bez bolesti a bez varovných signálů. Jenže cévy mezitím pomalu tuhnou. Prvním skutečným příznakem pak často bývá až dramatická událost – infarkt myokardu, nebo cévní mozková příhoda.
V mládí sice člověk ještě nepociťuje žádné komplikace, ale postižení cév se už začíná rýsovat. Souvisí to jak s nezdravým životním stylem, tak s genetikou. Jenže motivace ke změně či užívání léků je malá. "Máme stále ještě mezery ve zdravotní gramotností a pochopením konceptu, že za zdraví je každý zodpovědný sám,“ říká profesor Michal Vrablík, předseda České společnosti pro aterosklerózu.
Pacienti netuší, že mají problém
Jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik a rozvoj aterosklerózy je zvýšená hladina tzv. „špatného“ LDL cholesterolu. Podle odborníků má zvýšené rizikové hodnoty cholesterolu 70 až 80 % dospělých Čechů. Jenže přibližně dvě třetiny z nich o tom zatím vůbec nevědí.
Ve skupině pacientů s hypercholesterolemií, tedy s metabolickým onemocněním s trvale zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi, zejména LDL cholesterolu, zdravotní systém eviduje více než 1,4 milionu lidí. Jedná se o pacienty, kteří mají diagnózu, nebo se léčí. Skutečný počet lidí s tímto problémem je však výrazně vyšší.
„Vysoký cholesterol má osm z deseti Čechů, ale léčí se jen každý sedmý. Typický pacient je 52letý člověk, cítí se zdravý, nemá žádné potíže a k lékaři nechodí,“ popisuje doktorka Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka pojišťovny OZP.
Z těch, kteří se léčí, dosahuje cílových hodnot pouze 20 až 30 procent pacientů. To znamená, že zhruba pouhé čtvrtině z nich se podaří dosáhnout doporučené bezpečné hladiny cholesterolu v krvi, kdy se významně snižuje riziko infarktu, mozkové mrtvice nebo jiných cévních komplikací včetně srdečního selhání.
Prevence u cévní mozkové příhody spočívá hlavně ve zdravém životním stylu a kontrole rizikových faktorů, což může zabránit až 80 procentům případů. Klíčové je nekouřit, pravidelně se aktivně hýbat, udržovat si zdravou hmotnost a stravu (více zeleniny, méně tuků). Zásadní je také hlídat krevní tlak, cukrovku a cholesterol.