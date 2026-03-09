Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici. Riziko přitom může odhalit prevence

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici. Riziko přitom může odhalit prevence

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

mozková mrtvice cévní mozková příhoda
Autor: Shutterstock
Do svých padesáti let žil pan Zdeněk úplně běžný život. Nekouřil a alkohol pil jen příležitostně. Jeho zdravotní stav byl dobrý, jenom byl sledován pro poruchu štítné žlázy a alergii na pyly. Jenže těsně po padesátce utrpěl ve spánku cévní mozkovou příhodu a její následky pociťuje dodnes.

„Jedné srpnové noci zhruba před deseti lety jsem ve spánku utrpěl cévní mozkovou příhodu,“ popisuje pan Zdeněk. „Přišla na to manželka zhruba ve 3:30 ráno. Měl jsem ochrnutou pravou stranu a nemluvil jsem. Před usnutím jsem byl přitom úplně v pořádku,“ popisuje pacient svůj zážitek, který mu obrátil život naruby.

Co se dozvíte v článku
  1. Po třech letech práce zpátky v plném životě
  2. Problém je nízká účast na prevenci
  3. Pacienti netuší, že mají problém

Přivolaná záchranka ho převezla do nemocnice, kde mu diagnostikovali ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP) – z nedokrvení mozku. Podali mu léčbu (trombolýzu) a převezli ho do specializovaného centra na operaci neprůchodné krční tepny.

„Několik dní po operaci mě posadili na posteli. Po dalších několika dnech mě postavili na nohy s oporou a postupně se mnou začali chodit s holí nebo chodítkem na velmi krátké vzdálenosti. Nemohl jsem mluvit, asi deset dnů po CMP jsem řekl první jednoduché slovo a postupně se v řeči zlepšoval. Pravá ruka byla ochrnutá, ale cvičili jsme. Asi po měsíci při propuštění z nemocnice jsem byl schopen sám dojít s holí pár metrů a ruku jsem mohl zvednout pouze do určité výše,“ zmiňuje Zdeněk.

Po třech letech práce zpátky v plném životě

Následoval převoz do Rehabilitačního ústavu Kladruby, kde Zdeněk strávil jedenáct týdnů. Začínal na invalidním vozíku, po pokoji se pohyboval sám s holí. Snažil se vše, co bylo možné, dělat pravou rukou, a intenzivně pracoval s logopedem. A brzy přišlo zlepšení. Postupně začal chodit s holí také na delší vzdálenosti, časem i bez opory. Trénoval také psaní, ale jemná motorika se zlepšovala nejpomaleji, písmo bylo velmi kostrbaté.

„Celý další rok jsem strávil v pracovní neschopnosti. Snažil jsem se intenzivně cvičit. Pravidelná chůze, jízda na kole a plavání, což přinášelo výsledky v podobě zlepšování chůze i jemné motoriky pravé ruky,“ popisuje.

Chcete žít déle? Zajímejte se o svůj cholesterol dřív než ve čtyřiceti nebo v padesáti Přečtěte si také:

Chcete žít déle? Zajímejte se o svůj cholesterol dřív než ve čtyřiceti nebo v padesáti

Po roce dostal invalidní důchod, zapojil se do pracovního procesu v nižším pracovním tempu se snížením úvazku. Několikrát opakoval rekondiční pobyt v Kladrubech. Po celou dobu je pod pečlivou neurologickou kontrolou, bere léky na ředění krve a na cholesterol. Chodí také na pravidelné odběry krve a kontroly včetně ultrazvukového vyšetření přívodných tepen mozku.

„Tři roky po příhodě jsem se vrátil do běžného pracovního života na plný úvazek, ale snažím se víc odpočívat a sportovat. Následky, které mi po CMP zůstaly, jsou poměrně mírné. Při delší nečinnosti a prochladnutí hůř hýbu pravou nohou a nemám tak šikovnou pravou ruku, dále jsem méně stabilní, ale se psaním už naštěstí nemám žádný problém,“ dodává Zdeněk.

Problém je nízká účast na prevenci

Kardiovaskulární onemocnění, kam patří právě i cévní mozková příhoda, jsou stále hlavní příčinou úmrtí v České republice. Odborníci upozorňují, že jedním z klíčových problémů je podceňovaný vysoký cholesterol a nízká účast na prevenci.

Společným jmenovatelem onemocnění, kam řadíme nejen CMP, ale především akutní infarkt myokardu a srdeční selhání, je ateroskleróza. Tedy proces, který začíná nenápadně a už v mladém věku, už v první až třetí dekádě života. Jde o ukládání tukových částic do cévní stěny. Dlouhé roky probíhá nenápadně, bez bolesti a bez varovných signálů. Jenže cévy mezitím pomalu tuhnou. Prvním skutečným příznakem pak často bývá až dramatická událost – infarkt myokardu, nebo cévní mozková příhoda.

V mládí sice člověk ještě nepociťuje žádné komplikace, ale postižení cév se už začíná rýsovat. Souvisí to jak s nezdravým životním stylem, tak s genetikou. Jenže motivace ke změně či užívání léků je malá. "Máme stále ještě mezery ve zdravotní gramotností a pochopením konceptu, že za zdraví je každý zodpovědný sám,“ říká profesor Michal Vrablík, předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Vysoký cholesterol mají překvapivě i mladí. Poznává se to těžko, pomoci může úprava jídelníčku Přečtěte si také:

Vysoký cholesterol mají překvapivě i mladí. Poznává se to těžko, pomoci může úprava jídelníčku

Pacienti netuší, že mají problém

Jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik a rozvoj aterosklerózy je zvýšená hladina tzv. „špatného“ LDL cholesterolu. Podle odborníků má zvýšené rizikové hodnoty cholesterolu 70 až 80 % dospělých Čechů. Jenže přibližně dvě třetiny z nich o tom zatím vůbec nevědí.

Ve skupině pacientů s hypercholesterolemií, tedy s metabolickým onemocněním s trvale zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi, zejména LDL cholesterolu, zdravotní systém eviduje více než 1,4 milionu lidí. Jedná se o pacienty, kteří mají diagnózu, nebo se léčí. Skutečný počet lidí s tímto problémem je však výrazně vyšší.

„Vysoký cholesterol má osm z deseti Čechů, ale léčí se jen každý sedmý. Typický pacient je 52letý člověk, cítí se zdravý, nemá žádné potíže a k lékaři nechodí,“ popisuje doktorka Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka pojišťovny OZP.

dane

Z těch, kteří se léčí, dosahuje cílových hodnot pouze 20 až 30 procent pacientů. To znamená, že zhruba pouhé čtvrtině z nich se podaří dosáhnout doporučené bezpečné hladiny cholesterolu v krvi, kdy se významně snižuje riziko infarktu, mozkové mrtvice nebo jiných cévních komplikací včetně srdečního selhání.

Prevence u cévní mozkové příhody spočívá hlavně ve zdravém životním stylu a kontrole rizikových faktorů, což může zabránit až 80 procentům případů. Klíčové je nekouřit, pravidelně se aktivně hýbat, udržovat si zdravou hmotnost a stravu (více zeleniny, méně tuků). Zásadní je také hlídat krevní tlak, cukrovku a cholesterol. 

Máte zvýšený cholesterol?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak vysoko vyskočí blecha a jak dlouho žije klíště? Vyzkoušejte si kvíz k parazitům
1/9 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Deset kroků pro maximální zabezpečení Google účtu

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Konflikt na Blízkém východě: informace pro turisty

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Majetkové přiznání dalo ministrům současné vlády zabrat

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Rostoucí cena operačních pamětí zásadně zdražuje počítače

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nechoďte na internet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).