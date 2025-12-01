Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice. Rychlá pomoc rodiny i lékařů Petra zachránila

Petr (68) ve chvíli, kdy ztratil sílu v levé ruce, netušil, co se děje. Z prstů mu padaly věci, třeba brýle nebo telefon. Zavolal proto své partnerce. „Spojili jsme se pomocí videohovoru. To už jsem i špatně mluvil a cítil, že mi ochabla levá tvář. Když mě partnerka viděla, vylekala se. Spojila se s mou dcerou, která okamžitě zavolala sanitku,“ říká.
Záchranář, který dorazil, se Petra mimo jiné zeptal, jestli dokáže předpažit – to ale nedokázal. Levou polovinu těla měl bezvládnou. Zdravotnická záchranná služba ho pak odvezla do krajské nemocnice v Liberci.
„Když jsme tam přijeli, lékaři už na mě čekali a hned mě vyšetřili. Poté řekli, že mám mrtvici,“ popisuje Petr.
Příčinou byla ucpaná céva v mozku. Petr proto ihned podstoupil zákrok, při kterém mu lékaři krevní sraženinu odsáli. „Zavedli mi přes tříslo katetr. Pomocí něj se dostali až k postiženému místu. Moc jsem to ale nevnímal,“ dodává.
Zákrok se povedl a Petrovi se výrazně ulevilo. Mrtvice na něm naštěstí žádné následky nezanechala. V nemocnici pak zůstal ještě na pozorování a podstoupil několik vyšetření. Všechna dopadla dobře, a tak ho po pár dnech propustili domů.
„Lékaři se snažili najít příčinu cévní mozkové příhody. Souviset mohla s lehce zvýšenou hodnotou cholesterolu, kterou mi naměřili, stoprocentní to však podle nich není. Nedávno jsem byl i na vyšetření srdce, nic závažného ale lékaři nenašli,“ říká Petr, který v současné době užívá léky na ředění krve a na snížení cholesterolu. Dochází také na pravidelné kontroly k praktikovi.
„Snažím se chovat jako dřív, ale jsem na sebe opatrnější. Vždycky jsem žil zdravě a aktivně jsem sportoval, v posledních letech jsem hlavně jezdil na kole. Tomu jsem se po mrtvici raději ještě vyhýbal, čekal jsem na výsledky všech vyšetření. S partnerkou spíš chodím na procházky,“ doplňuje pacient, který si až zpětně uvědomil, co všechno se mohlo v souvislosti s mrtvicí stát.
„Kdyby dcera nezavolala sanitku, nemusel jsem tady už být nebo jsem mohl ochrnout. Jsem vděčný všem, kteří se o mě postarali,“ uzavírá.
Rychlost je hlavní
„Zásadní je, aby se do nemocnice dostal pacient co nejdříve po vzniku prvních příznaků, mezi které patří pokles koutků, ochrnutí končetin nebo porucha řeči. Důležité je takové příznaky nepodceňovat a ihned volat 155. Pak máme největší šanci pacienta včas léčit a zvýšit jeho možnost na úplné uzdravení a navrácení do běžného života,“ vysvětluje doktorka Zuzana Eichlová z Krajské nemocnice Liberec, zástupkyně primáře oddělení neurologie a vedoucí centra pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči.
CMP, lidově mrtvice
Cévní mozková příhoda je akutní stav, kdy dojde k přerušení zásobování mozku krví, což má za následek nedostatek kyslíku, poškození mozku a ztrátu jeho funkcí. Jde o jeden z nejzákeřnějších a nejčastějších důvodů úmrtí, které nebyly způsobeny úrazem. Příčinou bývá nejčastěji ucpání cévy (tzv. ischemie) nebo její prasknutí. Mozková mrtvice může způsobit trvalá poškození včetně částečného ochrnutí a poruch řeči, chápání a paměti.
Petr měl mozkovou mrtvici z pravé mozkové hemisféry. Díky tomu mohl mluvit a mohl si říct o pomoc. „U mrtvic z levé mozkové hemisféry často dochází k poruše řeči. Pacient nemůže mluvit a současně vám nerozumí. Je tedy velmi důležité, aby i široká veřejnost byla o příznacích informována a mohla promptně zareagovat,“ dodává lékařka.
„Při ošetření pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) je rozhodující doba, která uplyne od prvních příznaků do chvíle, kdy se pacient dostane na specializované pracoviště v nemocnici. Všichni naši operátoři jsou zdravotníci a jsou proškoleni, aby na základě informací od pacienta příznaky CMP rozpoznali. Nejdůležitější v tomto ohledu je, aby příznaky cévní mozkové příhody správně určilo i okolí pacienta,“ přitakává záchranář a mluvčí ZZS Libereckého kraje Michael Georgiev.
Při příznacích mrtvice je potřeba co nejrychleji volat záchranku nebo vyhledat lékařskou pomoc. „U pana Petra vše zafungovalo přesně tak, jak mělo. Lidé v okolí rozpoznali příznaky CMP a správně o nich řekli operátorovi. Pan Petr bydlí nedaleko Turnova, vyjela k němu tedy naše místní posádka. A zhruba hodinu po zavolání na linku 155 jsme už pacienta předávali na specializovaném pracovišti v Krajské nemocnici Liberec,“ dodává Georgiev.