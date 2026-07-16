Ochromující bolest v bedrech pacientky vyřešil stent a cement. Ihned po operaci byla bez potíží

U seniorky Jany nebyla silná bolest beder způsobená úrazem, ani přetěžováním této oblasti. Šlo o zlomeninu obratle, která vznikla kvůli řídnutí kostí neboli osteoporóze. Tento typ postižení páteře přitom není u pacientů s osteoporózou úplně výjimečný a někdy vede k ochromujícím bolestem i riziku útlaku míchy.
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Řídnutí kostí způsobuje změknutí obratle, proto může prasknout a zmenšit se. Patologické zakřivení páteře přenáší tlaky a tahy na sousední obratle, které jsou sice zdravé, mohou ale také začít praskat, vysvětluje Radek Pádr, vedoucí lékař Kliniky zobrazovacích metod v pražské Fakultní nemocnici Motol a Homolka.
„Od března mě začala hrozně bolet bederní páteř. Nemohla jsem vůbec chodit. Nejdřív mi dávali prášky, potom injekce, ale nic nepomáhalo. Až jsem se dostala do Motola,“ vzpomíná paní Jana.
Den v nemocnici a bolest je pryč
Lékaři některým pacientům se zlomeninou obratle pomáhají elegantní operací zvanou stentoplastika. Spočívá pouze v malém vpichu a hospitalizaci přes noc. Přitom ulevit dokáže výrazně.
Při stentoplastice intervenční radiolog s pomocí tenkého aplikátoru zavede do zlomeného obratle speciální výztuhu (stent) ve tvaru trojnožky, jež se po otevření opře o stěny kosti. Tím se částečně obnoví původní výška obratle a vytvoří prostor pro aplikaci kostního cementu důležitého pro zpevnění a stabilizaci obratle.
„Po operaci jsem se probudila a nic mě nebolelo. Opravdu nic. Druhý den přišla sestřička a řekla, že jdu domů,“ dodává paní Jana. Operaci absolvovala v červnu, bolesti nemá dosud. Nemusí proto brát žádné léky kvůli jejich tlumení. „Každému, kdo má stejné potíže jako já, bych tento zákrok doporučila. Mně opravdu hrozně pomohl,“ podotýká pacientka.
Zákrok není vhodný pro každého
Jen v Motole provedou přibližně pět až sedm stentoplastik měsíčně.
Operace je podle Radka Pádra vhodná pro pacienty, u kterých k útlaku v páteři došlo relativně nedávno. Před dvěma nebo třemi měsíci. Pokud je útlak starší, lékaři většinou pacientovi doporučí klasickou operaci, tzv. vertebroplastiku, kdy se obratel vystužuje jen cementem. Tedy bez použití stentu.
Podívejte se na reportáž o stentoplastice u paní Jany: