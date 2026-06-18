Nohu s nádorem lékaři napojí na mimotělní oběh, zachrání ji tak před amputací

V tuzemsku nejde o zcela novou věc. Metoda léčby nádorů zvaná izolovaná hypertermická končetinová perfuze se používá desítky let, před zhruba patnácti lety ji lékaři zdokonalili. Provádí ji ovšem pouze speciálně sestavený a proškolený tým II. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), který tímto způsobem ošetří deset až patnáct pacientů za rok. Celkem jich operoval už 130.
Hypertermická končetinová perfuze stojí na mimotělním oběhu. Ale ne tom klasickém (o něm si přečtěte zde), přes přístroj prohání jen krev části těla zasažené nádorem. Jde o nemocného, který má neoperovatelnou formu rakoviny zvanou sarkom, konkrétně sarkom měkkých tkání vyrůstající z buněk svalů, tuku a vaziva. Nejčastěji, byť velmi vzácně, se měkký sarkom vyskytuje v noze.
Vysoká koncentrace léčiva
Při metodě lékaři dokáží izolovat část krevního oběhu a následně krev prohání přes přístroj, jenž ji mírně ohřívá, protože zvýšení její teploty podporuje efekt léčby. Do krve lékaři také přidávají vysoké dávky chemoterapeutik a látky zprostředkující odumírání nádorových buněk.
Metoda umožňuje do končetiny bezpečně aplikovat léčiva v několikanásobně vyšších dávkách, než v jakých je to možné při standardním nitrožilním podání, vysvětluje 1. LF UK v tiskové zprávě.
Mimotělní oběh zaručuje koncentraci léčiv držet jen v končetině zasažené nádorem, do jiných částí těla se nedostane, takže toxicita pro organismus nemocného je nižší. Nevýhodou je, že touto metodou nelze zničit metastázy mimo promývanou oblast.
Vysoké koncentrace léčiv zdravotníci podávají většinou jednorázově. Při zákroku je pacient v celkové anestezii. Operace trvá asi tři hodiny a kromě chirurgů se na ní podílí anesteziologové, perfuziologové a další. Ke zmenšení nádoru dochází obvykle za šest až osm týdnů.
Hlavním cílem léčby není pacientovi prodloužit život, ale zmenšit sarkom tak, aby jej lékaři mohli odoperovat a vyhnuli se amputaci.
„Nejsme schopni spolehlivě odhadnout, který nádor jak zareaguje. Ale máme s tím dobrou zkušenost, drtivá většina pacientů zareaguje příznivě,“ říká Jan Lesenský, vedoucí Komplexního centra pro ortopedickou léčbu nádorů pohybového aparátu na Ortopedické klinice 1. LF UK a FN Bulovka.
Sarkomy měkkých tkání patří mezi vzácné, ale agresivní zhoubné nádory. Vznikají ve svalech,
tukové tkáni, vazivu a dalších strukturách. Mohou začít růst kdekoli v těle, ale nejčastěji se objevují v nohou.