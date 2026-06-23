Neoperovatelný nádor v mozku lékaři poprvé zlikvidovali pomocí laserového vlákna a tepla

První dva tuzemské zákroky tzv. laserovou termoablací nedávno provedli ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). Metoda spočívá v miniinvazivní operaci mozku a následné likvidaci nádorových buněk teplem. Vyžaduje pečlivou přípravu, úzkou a intenzivní spolupráci mezi neurochirurgem, anesteziologem i radiologem a krátkou hospitalizaci. Jejím cílem je nádor zmenšit, případně zcela odstranit a tím pacientovi prodloužit život a dát šanci na vymizení nemoci.
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První operace, pak zahřívání
„Začínáme na operačním sále, kdy pacientovi v celkové anestezii zavedeme otvorem v řádu několika milimetrů do nádorového ložiska laserové vlákno,“ popisuje postup Štefan Reguli, zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky FNO a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU).
Pak už se zdravotníci s pacientem přemístí na radiologické pracoviště vybavené magnetickou rezonancí. Na něm probíhá pod dohledem radiologa ničení buněk teplem vedeným do nádoru laserovým vláknem.
FNO v polovině června oznámila, že laserovou termoablaci nádoru mozku tam podstoupily již dvě pacientky a jejich zdravotní stav je stabilizovaný.
Pro koho je novinka určená
Laserová termoablace není určena každému pacientovi s nádorem mozku. „Vhodná je jen pro velmi úzkou skupinu nemocných, kteří nejsou schopni podstoupit operaci, anebo je umístění nádoru tak rizikové, že nemůžeme provést standardní operaci,“ vysvětluje Reguli.
Metodou poslední volby je kvůli operaci. Otvor je sice malý, neurochirurg ale vstupuje do velmi citlivých struktur životně důležitého orgánu, které v případě poškození neregenerují. Stejně jako třeba u umísťování elektrod (o stimulaci mozku elektrickými pulzy jsme psali zde) i tento zákrok vyžaduje preciznost a přesnost. Tu tuzemští neurochirurgové mají. Ovšem, ač jde o operaci bezpečnou, i ona má svá rizika. Při podobných miniinvazivních zákrocích jde obecně například o krvácení do mozku, infekce nebo poškození struktur v okolí zákroku.
„Není to léčba, která by měla nahradit některou z existujících možností, ale doplní a rozšíří portfolio našich výkonů. Stali jsme se tak prvním pracovištěm v republice, které provádí všechny dostupné operační možnosti směrem k mozku,“ doplnil v tiskové zprávě Radim Lipina, přednosta Neurochirurgické kliniky FNO a LF OU.
Neurochirurgové se s postupem laserové termoablace nádoru mozku detailně seznámili ve varšavském Centru Zdrowia Dziecka. Jde o největší specializovanou dětskou nemocnicí v Polsku. Posléze také na stáži v londýnském Kings College Hospital, kde metodu využívají u dospělých pacientů při léčbě těžkých forem epilepsie.
Podívejte se na reportáž FN Ostrava o raritní terapii pro pacienty s nádory mozku: