Tomášovi kvůli nádoru nenarostly stálé zuby. Lékaři mu čelist nahradili implantátem z 3D tiskárny

Chlapec z malé obce na Brněnsku podstoupil operaci na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc, kde mu chirurgové odstranili nádorem zasaženou polovinu dolní čelisti a nahradili ji titanovým implantátem, a to s pomocí 3D technologie.
Kovovou náhradu bude možné později, až Tomáš doroste, nahradit obvyklým implantátem z vlastní lýtkové kosti.
„V případě takové operace u hocha ve věku kolem dvanácti let nastává ten problém, že jeho organismus včetně čelistních kostí ještě poroste, takže při implantaci vlastní části lýtkové kosti bychom za několik let museli zákrok zcela jistě opakovat,“ vysvětlil přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc docent Peter Tvrdý.
Lékaři proto zvolili méně obvyklou metodu, kdy využili na míru vyrobenou titanovou náhradu namodelovanou pomocí 3D technologie.
„Navíc se celou operaci podařilo udělat přes ústa, čímž jsme se vyhnuli nutnosti vytvoření velké přístupové rány,“ popsal přednosta.
Zuby je možné implantovat jen do kosti
Unikátnost provedené operace spočívala v tom, že se dělala u pacienta ve velmi mladém věku a navíc ve velkém rozsahu. „3D technologie nám pomohla především v simulaci růstu druhé části neodebrané čelisti. Titanový implantát už tedy byl zhotoven v té podobě, jak by celá kost mohla do budoucna vypadat. Bude-li to ovšem vhodné, tak zvážíme, až Tomáš vyroste, klasickou náhradu s pomocí části jeho lýtkové kosti, která by umožnila také implantovat chybějící zuby, což u titanu nelze,“ dodal docent Tvrdý.
Pokročilé 3D technologie využívají specialisté z olomoucké Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie u náročných operací, například při plánování rekonstrukčních výkonů pooperačních defektů obličejových kostí u onkologických pacientů nebo v oblasti ortognátní chirurgie při posouvání čelistí pro jejich správnou funkci a lepší vzhled.