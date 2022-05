Ve středu si lze koupit žlutý květ a podpořit tím sbírku na boj s rakovinou

Květinový den letos připadá na 11. května. Do ulic vyjde celkem 12 200 dobrovolníků. Mimo jiné z řad školáků, studentů, skautů nebo dobrovolných hasičů. Lidem nabídnou možnost přispět na 26. ročník sbírky boje s rakovinou, kterou pořádá Liga proti rakovině. Symbolickou odměnou za dar jim bude látkový květ měsíčku lékařského se stuhou fialové barvy. Jde o jednu z barev symbolizujících boj s rakovinou.

Sbírka je spojena s osvětou nádorů varlat a děložního čípku

Ke každému květu dárce dostane také leták s informacemi, jak se chránit před nádory děložního hrdla a varlat. Tyto dva typy onkologického onemocnění si pořadatelé nevybrali náhodně, ale cílí jimi na mladou generaci.

V případě rakoviny varlat se jedná o diagnózu, kterou si nejčastěji vyslechnou muži mezi 20 a 40 lety. Jedná se o nádor, jenž je úspěšně léčitelný, když muž přijde do ordinace včas. Proto je v letáčku rozdávaném při sbírce apel na samovyšetřování varlat.

Pro druhý typ nádorového onemocnění, rakovinu děložního čípku, existuje dokonce možnost, jak jej zcela eliminovat. „V posledních dvou letech v debatách o očkování proti covidu-19 zapadlo téma očkování proti lidskému papilomaviru jako původci 99 % diagnóz rakoviny děložního čípku. Přitom existují již tři vysoce účinné vakcíny, které přinášejí naději k úplnému vymýcení této nemoci,“ upozorňuje předsedkyně Ligy proti rakovině Michaela Fridrichová.

Ve společnosti je sice podle ní povědomí o tom, že by se dívky mezi 13. a 14. rokem měly očkovat, ale každoročně počet očkovaných klesá, nyní se pohybuje okolo 65 %. „U chlapců je to dokonce necelých 30 %. Věříme, že díky sbírce a rozdávání preventivních letáčků poskytnou rodiče svým dětem očkování,“ dodává Michaela Fridrichová.





Minimální příspěvek je 20 Kč, zaslat lze i DMS

Květ měsíčku lékařského mohou dárci získat za příspěvek v minimální výši 20 Kč. Mince či bankovky mají lidé vkládat přímo do otvoru v pokladním vaku. Po sbírce se všechny pokladní vaky odevzdávají na pobočky České pošty, kde je hotovost sečtena a vložena na sbírkový účet Ligy proti rakovině.

Na dobrovolníky v ulicích českých měst a obcí lidé mohou narazit náhodně. Kdo je nechce hledat, může si stáhnout aplikaci Den proti rakovině. V ní si zájemci najdou nejbližšího dobrovolníka s květy měsíčku.

Finance získané ve sbírce budou použity na prevenci nádorových onemocnění, výchovu ke zdravému způsobu života, pro zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. Konkrétní rozdělení výnosu Liga proti rakovině oznámí po ukončení sbírky na konci roku.

Pokud by někdo chtěl přispět do sbírky, ale nepotkal ve středu dobrovolníka, může poslat darovací SMS nebo si květ měsíčku zakoupit v některých obchodech, provozovnách, knihovnách, informačních centrech dopravních podniků apod. A to až do neděle 15. května. Celkem bude prodejních míst 300. Jejich seznam bude zveřejněn na webu sbírky.

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace založená v roce 1990. Za cíl si dala snahu pomoci snížit úmrtnosti na nádorová onemocnění v ČR. Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci.

Za 24 ročníků sbírky Český den proti rakovině bylo získáno více než 340 milionů Kč. Loni se ve sbírce k 1. listopadu z prodeje kytiček, finančních darů a zaslaných dárcovských SMS podařilo shromáždit 16 035 908,87 Kč. Kam peníze putovaly, najdete tady.