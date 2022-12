Proč má stolice nejčastěji hnědou barvu a co znamená změna odstínu?

Existují věci, o kterých se ve společnosti příliš nemluví. Ale i když to není právě salónní téma, hodně lidí zajímá, proč mají jejich exkrementy obvykle různé odstíny hnědé barvy, a to mnohdy bez ohledu na to, na čem si předtím pochutnají. A také co signalizují případné změny barvy.