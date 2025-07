Pacienti se potýkají s nedostatkem inzulínu Lyumjev 100. Výrobce slíbil navýšit dodávky

Na výpadek jednoho z typů inzulínu, na trhu dostupného pod názvem Lyumjev 100 upozornila v minulých dnech dvěma reportážemi TV Nova.

Server Vitalia.cz se o situaci začal zajímat, neboť jde o obtížně nahraditelný lék. Navíc jeho absence je citlivou záležitost, protože jej užívají i děti s cukrovkou. Léčivo je určené těm od jednoho roku, lze jej podávat inzulínovou pumpou. Toto podávání přitom nyní bez větších podmínek hradí pojišťovny právě dětem. Pumpy ale používají i dospělí.

Nedostupnost není plošná

TV Nova v reportážích citovala matku jedné pacientky s diabetem 1. typu a hned několik lékáren, některé z Ústí nad Labem, v nichž farmaceuti hlásili, že Lyumjev 100 nemají nebo mají v omezeném množství a nemohou si u distributora objednat další.

Tato situace ovšem nepostihla všechny lékárny. Nejedná se o plošný problém pro nemocné s cukrovkou, reagoval na reportáže Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Potvrzuje to například i vedoucí lékárny v pražském IKEM Michal Hojný. Minimálně minulý týden jsme Lyumjev měli dodávaný standardně, řekl pro Vitalia.cz v pondělí 21. července.





I velké lékárny ovšem hlásí, že bez potíží se zcela neobešly. Problémy v zásobování se vyskytují u náplní inzulínových pump, kde výrobce krátí objednávky distributorů. Je to tudíž lék, který nemáme v každé lékárně, ale pokud přijde pacient, tak mu ho můžeme rezervovat v některé jiné lékárně našich členských společností, popisuje Irena Storová, výkonná ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí, jejíž členy jsou lékárny Benu, Dr.Max a Devětsil.

Výrobce lék dodává

Podle SÚKL Lyumjev 100 užívá v ČR zhruba pět tisíc pacientů. Jak vyplývá z vyjádření ústavu i z jeho databáze, aktuálně nemá ohlášený výpadek, není ani ukončený jeho dovoz do ČR.

Potvrzuje to i výrobce. Společnost Lilly pokračuje v dodávkách lahviček inzulínu Lyumjev U-100 a inzulínu Lyumjev U-200 Kwipken do České republiky, jak je plánováno, uvádí Zbyněk Gregor, ředitel pro korporátní záležitosti.





To mimo jiné znamená, že léčivo od SÚKL nemá udělenu omezenou dostupnost (LPOD), takže jeho dodávky do lékáren nejsou limitované speciálními pravidly a pacienti nemohou vidět jeho skladovou dostupnost v nejbližších lékárnách přes aplikaci eRecept. Znamená to ale také to, že v tomto případě nemá výrobce povinnost sáhnout do zákonem nařízených rezerv.

Do ČR půjde více lahviček

Ač výpadek nenastal, SÚKL situaci začal prověřovat nejen u lékárníků, ale i u Eli Lilly a situací se stále zabývá.

Z jeho databází vyplynulo, že dovoz toho typu Lyumjevu, který dělá problémy, za posledních 18 měsíců rostl. Porovnali jsme dodávky za první pololetí loňského a letošního roku a z dat vyplývá, že letos došlo k 20% nárůstu, což představuje přibližně 7 500 balení navíc, popsala pro Vitalia.cz Jitka Zinke, vedoucí Oddělení komunikace a podpory ředitele SÚKL.

Dodala také, že po jednáních s výrobcem firma přislíbila, že dodávky navýší o dalších 15 procent.

Kdy, to SÚKL ve stanovisku pro Vitalii nesděluje. Plánování výroby a dodávek ale ve farmaceutickém průmyslu může trvat měsíce, takže vyšší množství do ČR může začít proudit třeba až po Novém roce. Může to být i dřív, protože Zbyněk Gregor ve vyjádření pro média uvádí, že kontinuální přístup pacientů k léčbě, kteří se spoléhají na náš inzulín, zůstává pro společnost Lilly nejvyšší prioritou .

Proč je léku málo

Proč přesně Lyumjev chybí, SÚKL nemůže rozklíčovat, protože k tomu nemá nástroje. Pokud nedošlo k výpadku či ukončení dodávek, mohou za problémy být další dva důvody. Prvním je, že někdo z distribučního řetězce si lék nasyslil do zásoby.

Co má dělat pacient Pokud Lyumjev 100 nemá lékárna, volejte do jiných. Pokud jej nemůžete sehnat ani jinde, kontaktujte vašeho lékaře, protože jen on vám může vystavit recept na jiný typ inzulínu.

Vzhledem k tomu, že potíže s dodávkami Lyumjevu nejsou jen v posledních dnech (už loni o obtížné dostupnosti informoval server Seznam Zprávy), je pravděpodobný důvod druhý. Tím je, že počet dovezených lahviček nedokáže uspokojit poptávku. To znamená, že spotřeba Lyumjevu 100 je v ČR taková, že se vyprodá. Ale ne zcela. Jen někde a jen na dočasnou dobu.

Objednat do lékáren ho nelze proto, že distributor žádné další lahvičky v tu danou chvíli volné nemá a musí počkat, až mu výrobce dodá nové. To je také důvodem, proč velkoobchodníci lékárnám krátí dodávky a přivezou třeba jen pět balení místo deseti, které si farmaceut objednal.





Potvrzují to i slova Ireny Storové. Poptávka distributorů u výrobce není již nějakou dobu uspokojována v dostatečném množství. Je-li dodávaný objem limitován na straně výrobce, tak logicky dochází k omezování i na straně distributorů a následně pak i do lékáren, popisuje řetězení nedostatku, jenž nakonec pocítí i někteří pacienti.

Spotřebu zvyšují i prázdniny

Nutně ale nemusí jít jen o chování výrobce. V poslední době se počty diabetiků poměrně rychle navyšují. Stoupá i počet těch s diabetem 1. typu a také dětí, které inzulín potřebují a budou potřebovat nejspíš celoživotně. A jak už jsme uváděli, pojišťovny jsou ochotné jim celkem rychle uhradit právě pumpu, takže počet uživatelů pump díky vstřícnosti v úhradách v ČR roste také.

Spotřeba lahviček i u Lyumjevu se proto zvyšuje a to, co stačilo před čtyřmi lety, když se lék dostal na trh, dnes už stačit nemusí.

A pak je tu ještě jeden nezanedbatelný faktor, který spotřebu ovlivňuje, ale jen sezónně. Není náhoda, že problémy s počtem lahviček Lyumjevu vyšly najevo s prázdninami. Období horka může spotřebu inzulínu u pacientů zvýšit. Navíc prázdniny jsou období delších dovolených jak na straně lékařů, tak i pacientů a řada z nich se proto po dohodě s diabetologoem inzulínem, který je na předpis, předzásobovává.