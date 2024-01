Příznaky leukémie jsou u dětí a dospělých podobné. Patří sem zvětšené uzliny či krvácení do kůže

Leukemie, označovaná také jako rakovina krve, je zhoubné onemocnění charakteristické zmnožením bílých krvinek (leukocytů). Tyto krvinky jsou nezralé, a nemohou tudíž plnit svou funkci. Protože se jich v kostní dřeni hromadí velké množství, utlačují ostatní buňky, jako jsou červené krvinky a krevní destičky. Podle toho, jak a jaké buňky jsou postiženy, rozlišujeme čtyři základní druhy leukemií:

akutní lymfoblastová leukemie (ALL),

akutní myeloidní leukemie (AML),

chronická myeloidní leukemie (CML),

chronická lymfocytární leukemie (CLL). [1, 2, 3]

Jaké má leukemie příznaky?

Klinický obraz leukemie odráží stupeň poruchy krvetvorby. Příznaky se liší také podle toho, jakým typem leukemie pacient trpí. Obecně se ale za typické symptomy považují:

zvětšení lymfatických uzlin (lymfadenopatie),

krvácení do kůže,

zvětšení jater a sleziny (hepatosplenomegalie).

Kvůli zvětšení sleziny mohou pacienti trpět bolestmi břicha. Někteří se potýkají také s bolestmi kostí a kloubů. U mnoha pacientů se ještě před propuknutím typických projevů leukemie objevují spíše nespecifické příznaky:





horečka,

noční pocení,

nechutenství,

úbytek hmotnosti,

slabost a únava.

Při leukemiích dochází k celkovým poruchám krvetvorby. Nejenže se v organismu hromadí velké množství nefunkčních leukocytů, což znamená, že má pacient narušený imunitní systém a je náchylný k infekcím, ale dochází také k útlumu krvetvorby erytrocytů a trombocytů. Z toho vyplývají další problémy:

Akutní leukemie: příznaky

Akutní leukemie jsou charakteristické kratším a bouřlivějším průběhem. Dochází při nich k výraznému zvětšení mízních uzlin. Velice častým příznakem, který pacienty s akutní leukemií přivede k lékaři, jsou pak četné hematomy na kůži a častá krvácení. V důsledku anémie se objevuje bledost a dušnost. Imunitní systém navíc není schopen bojovat s běžnými infekcemi. [8, 9]

Chronická leukemie: příznaky

Chronické leukemie mají pozvolný a pomalý průběh, což znamená, že pacient může žít klidně několik let bez léčby, než je u něj onemocnění diagnostikováno. Od akutních leukemií se liší také tím, že postižené buňky nepodléhají apoptóze, takže mohou diferencovat. [10, 11]





Příznaky leukemie u dětí

Naprostá většina dětských pacientů, což jsou děti ve věku 2–5 let, trpí akutní lymfoblastovou leukemií (ALL). Postihuje častěji chlapce než dívky. U tohoto typu akutní leukemie dochází k zaplavení kostní dřeně patologickými bílými krvinkami, které utlačují normální krvetvorbu. U malých dětí se ALL projevuje následovně:

bolesti břicha,

únava,

hematomy,

krvácení,

opakované infekce,

bolesti kostí,

horečky.

Dobrou zprávou je, že ALL má při včasně zahájené léčbě dobrou prognózu. Vyléčí se až 80 % pacientů. [12, 13]

