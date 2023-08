Na dětské letní tábory může zdravotní pojišťovna přispět až patnácti sty korunami

Informovat se o příspěvku má smysl i tehdy, pokud dítě (děti) už letní tábor či kroužek absolvovalo (absolvovaly), protože je lze čerpat zpětně. Lhůty sahají až do nadcházejícího školního roku.

Příspěvky na letní aktivity dětí hradí zdravotní pojišťovny z fondů prevence. Jejich poskytování je proto dobrovolné a pravidla pro čerpání se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. A tak je třeba se zajímat, jak to má právě ta vaše zdravotní pojišťovna . Příspěvek vám nepošle automaticky už proto, že neví, zda vaše dítě na nějakém táboře bylo. Pokud peníze chcete, musíte si o něj zažádat.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Jako jediná neproplácí letní tábory. Během školního roku ale přispívá, stejně jako některé další pojišťovny, dětem na sportovní kroužky či permanentky na některé ze sportovních aktivit.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

V předstihu avizovala příspěvky v rámci programu nazvaného Dětské sportovní léto 2023. Příspěvek v rámci tohoto programu činí až 500 Kč, čerpat jej lze nad rámec ostatních bonusů. Program je otevřený až do 30. listopadu 2023.





Žádat o příspěvek lze jen elektronicky, k žádosti je nutné přiložit potvrzení o účasti a úhradě pobytu potvrzené školou nebo jiným organizátorem. „Platební doklad může být i z roku 2022, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti na pobytu od 27. června 2023 do 3. září 2023,“ podotýká ZP MV ČR na webu.

Ale pozor, pojišťovna má seznam sportovních aktivit, na které se její bonusy obecně vztahují. V něm stojí, že jej nelze čerpat např. na tábory zaměřené na rybaření, šachy či skautské aktivity.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Přispívá až 1500 Kč na pobytové i příměstské tábory dětí od tří let věku. Musí ale trvat minimálně čtyři dny a konat se během prázdnin. I ona požaduje potvrzení formuláře od organizátora akce. Na webu uvádí, že toto potvrzení musí být vystaveno až po ukončení pobytu, a to nejpozději do jednoho měsíce, kdy tábor skončil.

Pojišťovna v podmínkách čerpání vysloveně neuvádí, že musí jít o sportovně zaměřené tábory, zmiňuje ale, že obecně neakceptuje žádosti na online aktivity.

Oborová zdravotní pojišťovna

Ta sice na svém webu avizuje, že na volnočasové aktivity včetně letních táborů lze čerpat za rok až 10 000 Kč, ale pozor, výše skutečné částky vždy záleží na tom, kolik kreditů pojištěnec nasbírá. Byť tedy kredity lze mezi členy jednotlivé domácnosti přesouvat. Navíc kredity slouží k čerpání příspěvků až na 40 různých aktivit, pokud je tedy plně využijete na letní tábor, na jiné programy vám nezbydou.





Kredity lze sbírat za založení Vitakarty, kontrolu úhrad péče, preventivní prohlídky. Jsou připisovány také dárcům (např. krve, orgánů, kostní dřeně), těhotným ženám a při přihlášení novorozence. Malou část kreditů připisuje automaticky i sama pojišťovna např. na začátku každého kalendářního roku nebo za životní jubileum. Klienti si ale musí dávat pozor na poměrně krátké lhůty pro jejich expiraci.

Vojenská zdravotní pojišťovna

U VoZP lze na tábory, a to i příměstské, čerpat příspěvek až 1000 Kč. Tábor musí být zaměřen na sport (příměstské tábory) nebo pohyb v přírodě (mimoměstské pobytové tábory). Jak pojišťovna upozorňuje na webu, příspěvek nelze čerpat na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné, počítačové apod.).

Aby pojišťovna peníze proplatila, tábor musí trvat nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Bonus lze čerpat jen na ty, které proběhly, či probíhají od 26. 6. do 31. 8. 2023.

Žádost lze podat osobně či online. I u VoZP je potřeba mít ji potvrzenou organizátorem. Na její podání mají rodiče 90 dnů. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.

Zdravotní pojišťovna RBP

Poskytuje letos příspěvky dětem na pobytové i příměstské tábory. Na každé dítě lze čerpat až 1500 Kč. „Pobyt na pobytovém táboře musí trvat minimálně 7 dní, na příměstském sportovním 5 dní, věkové rozmezí je od 3 let až do ukončení základní školy a tábor musí být organizován školkou, školou, sportovní nebo zájmovou organizací,“ shrnuje RBP základní podmínky čerpání příspěvku v tiskové zprávě rozeslané médiím.

Podmínkou je, že příměstský tábor musí být zaměřený na sport či pohybové aktivity. Tedy aby pohyb zaplnil většinu dne.

Žádosti o příspěvek přijímá pojišťovna online prostřednictvím aplikace my213. Rodiče mohou žádat u každého dítěte pouze na jeden typ táboru a pojišťovna přispívá jen na tábory konané od 1. 7. do 3. 9. Žádost o úhradu příspěvku lze podat do 3 měsíců po ukončení konání akce. Formulář žádosti pro pojišťovnu musí potvrdit organizátor tábora. Více o čerpání příspěvku najdete na webu RBP.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

U této zdravotní pojišťovny lze čerpat příspěvek na sportovní tábor prostřednictvím programu nazvaného Sport Junior. Jak už název napovídá, jde pouze o příspěvky na sportovně laděné tábory. Bonus činí až 700 Kč.

O příspěvek lze požádat teoreticky až do konce listopadu, rodiče ale musí mít na paměti, že doklad o zaplacení nesmí být starší tří měsíců. Podrobnosti a online formulář pro čerpání peněž má i tato pojišťovna na svém webu.