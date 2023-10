Připomenou léky i kontrolu, najdou lékárnu. Život pacientům usnadňují speciální aplikace

„Aplikace IKEM Online byla spuštěna v lednu 2022, se záměrem nabídnout pacientům IKEM snadný přístup ke svým lékařským informacím a reportům online. Navazovali jsme na aplikaci mTransplant, která byla značně jednodušší a určena jen pro transplantované pacienty,“ popsal pro server Vitalia.cz vedoucí Odboru informatiky IKEM Petr Raška.

Cíl byl jasný: snadnější a efektivnější komunikace pacientů s lékaři a také jednodušší přístup nemocných k jejich zprávám a výsledkům. A v neposlední řadě šlo i o usnadnění léčby a všeho, co s ní souvisí, pacientům. Vývojáři se proto jak s lékaři, tak se samotnými pacienty často radili a diskutovali jejich připomínky.

V současnosti aplikaci používá na devět tisíc pacientů. A ohlasy na ni jsou podle Rašky veskrze pozitivní. „Pacienti oceňují možnost mít přehled o svých léčebných plánech, laboratorních výsledcích a připomínkách pro návštěvy, zatímco lékaři ocení snadnou komunikaci a přístup ke zdravotním informacím pacientů,“ sdělil.

Co aplikace IKEM Online umí? 1. Přehled receptů: Pacienti mají snadný a rychlý přehled všech svých aktuálních receptů.

Aplikace upozorní pacienty před koncem platnosti receptů.

Možnost ukázat QR kód v jakékoliv lékárně pro vyzvednutí léků. 2. Žádosti o recept: Pacienti mohou snadno zažádat o nový recept přímo z aplikace. 3. Sledování laboratorních hodnot: Uživatelé si mohou zvolit klíčové laboratorní hodnoty ke sledování dle svého onemocnění nebo preferencí.

Aplikace umožňuje sledovat vývoj těchto hodnot v průběhu času. 4. Přístup k laboratorním zprávám: Uživatelé mají přístup k nejnovějším laboratorním zprávám v digitální podobě přímo v mobilním zařízení. 5. Kalendář s upomínkami: Připomínání návštěv a prohlídek s možností propojení s osobním kalendářem v mobilu.

Funkce objednání a změny termínu návštěvy. 6. Komunikace s lékařem: Pacienti mohou snadno komunikovat s lékařem a sdílet své zdravotní zprávy s ním nebo s rodinnými příslušníky. 7. Zadávání fitness a zdravotních hodnot: Pacienti mohou zadávat svá měření váhy, tlaku a dalších parametrů, které mohou lékaři využít pro lepší sledování zdravotního stavu pacienta dlouhodobě. 8. Bezpečnost a soukromí: Data a informace uchovávané v aplikaci jsou chráněny moderními technologiemi a šifrováním. 9. Online objednání: Pacienti mohou využít sekci komunikace pro snadné objednání a pracovníci nemocnice vyhledají nejbližší volný termín. 10. Flexibilita termínů: Možnost jednoduché změny termínu návštěvy.

Aplikace je určena pouze pro pacienty Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Ti musí mít podepsaný souhlas s elektrickou komunikací. Pokud nemají, stačí při nejbližší návštěvě požádat sestru o příslušný dokument.





„Data a informace uchovávané v aplikaci IKEM Online jsou chráněny moderními technologiemi a šifrováním, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Přístup k datům mají pouze oprávněné osoby, vše je v souladu s legislativou a normami týkajícími se ochrany osobních údajů. Jednotlivé verze aplikace a jejich bezpečnost jsou pravidelně ověřovány nezávislými testy,“ uzavřel ještě Raška.

Aktivace aplikace je snadná. V App Store, Google Play nebo pomocí QR kódu si pacient aplikaci stáhne a následně stačí zadat své rodné číslo a pomocí něj se přihlásit. Aplikace už se pak nastaví sama a nemocný nic dalšího řešit nemusí.

Autor: IKEM

V Ústí pomáhá aplikace s recepty a léky

Aplikaci pro své pacienty vyvinula loni také Krajská zdravotní, která provozuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji. Tzv. Kázetka se zatím soustředí na léky, lékárny a eRecepty. Pacienti v aplikaci najdou mapu s lékárnami, jejich otevírací doby, případně si mohou spustit navigaci do některé z nich.

V záložce „Moje recepty“ mohou také přidávat a spravovat své recepty a léky si následně mohou i rezervovat ve vybrané lékárně. „Po vytvoření rezervace se požadavku začne věnovat v Nemocniční lékárně KZ již konkrétní zaměstnanec, který následně se zákazníkem vyřeší podrobnosti,“ uvedla Krajská zdravotní v tiskové zprávě.

„Se zákazníkem navíc aktivně komunikujeme a jsme schopni mu poskytnout kompletní servis, například zajištění náhrady daného léku, je-li to třeba. Do naší lékárny tak pacient přijde až pro hotový přípravek a nemusí sem chodit dvakrát,“ uvedla náměstkyně pro řízení lékárenské péče KZ Olga Mučicová.

„Rádi bychom řekli, že se jedná o pilotní modul, nikoli o finální podobu. V budoucnu bychom s pacienty přes naši mobilní aplikaci rádi komunikovali ještě více, pomáhali jim například s objednáváním k lékaři, připomínali termíny vyšetření či je navigovali na jednotlivá oddělení,“ doplnil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.





Ostrava aplikaci zrušila kvůli špatné ochraně dat

Svoji aplikaci už před lety měla i Fakultní nemocnice v Ostravě. Pacientům pomáhala s orientací v areálu nemocnice, našli v ní také kontakty na jednotlivá pracoviště či jejich otevírací doby. Aplikace už ale nefunguje a nahradily ji nové webové stránky.

„Původní aplikace, která využívala mapové podklady a obsahovala kontakty na pracoviště, byla vyřazena z nabídky spol. Google i Apple z důvodu nedostatečného zabezpečení. Mobilní přístup k datům o nemocnici, tzn. základní orientaci a kontakty a nově také online objednávání, poskytuje FN Ostrava prostřednictvím nových webových stránek nemocnice, které jsme vytvářeli i z těchto důvodů. Naše webová prezentace je plně využitelná i na platformách mobilních telefonů,“ vysvětlil pro server Vitalia.cz náměstek ředitele pro informační technologie FN Ostrava Petr Foltýn.

„Samostatnou mobilní aplikaci FN Ostrava plánujeme ve spolupráci s dodavatelem nemocničního informačního systému i ve verzi pro naše pacienty. Ta by mimo informace dohledatelné na webových stránkách měla obsahovat i sekci se zdravotnickými informacemi pacientů. Do budoucna by umožnila postupně eliminovat rozsáhlou papírovou dokumentaci, kterou jsou pacienti nuceni shromažďovat,“ dodal.