Nominujte sestry, které jsou inspirací svým kolegyním a kolegům. Startuje tradiční anketa Sestra roku

Bez zdravotních sester by české zdravotnictví ani sociální služby nemohly fungovat. Přesto jejich práce často zůstává mimo pozornost veřejnosti. Právě na mimořádné osobnosti nelékařských profesí upozorňuje anketa Sestra roku, která letos vstupuje do svého 25. ročníku.
Organizátoři a dlouhodobý generální partner ankety, společnost HARTMANN – RICO, chtějí nejen ocenit nejlepší sestry, ale také přispět k debatě o jejich rostoucí roli ve zdravotní a sociální péči. „Sestry dnes dávno nezajišťují pouze základní ošetřovatelské úkony. Koordinují péči, komunikují s rodinami pacientů, podílejí se na prevenci a často jako první rozpoznají změnu zdravotního stavu,“ upozorňuje Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester, které je odborným garantem ankety.
Koho je možno nominovat
Ocenění se budou udělovat ve dvou hlavních kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v sociálních službách. Tradičně se bude vyhlašovat také Sestra mého srdce, o které rozhoduje veřejnost, a udělovat prestižní Čestné uznání za celoživotní přínos ošetřovatelství. „Soutěž je pro nás dlouhodobě způsobem, jak vyjádřit respekt profesi sester a upozornit na její zásadní význam pro zdravotnictví i sociální služby,“ říká Pavel Fuchs, generální ředitel společnosti HARTMANN – RICO.
Nominace může podat kdokoli, v praxi bývají nejčastějšími navrhovateli kolegyně a kolegové sester z nemocnic, ambulancí, domovů pro seniory nebo dalších sociálních zařízení. Právě oni nejlépe vědí, kdo dlouhodobě odvádí mimořádnou práci a pomáhá posouvat kvalitu péče.
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Za každou nominací stojí konkrétní příběh. Může jít o sestru, která pomohla pacientovi zvládnout náročnou léčbu, nebo o odbornici, která roky pečuje o seniory a současně mentoruje mladší kolegyně a kolegy.
Mezi vítězkami minulých ročníků najdeme sestry, které pomáhaly zavádět nové formy domácí péče, vedly špičkové nemocniční týmy nebo desítky let předávaly zkušenosti mladším. Právě takové osobnosti anketa vyhledává. „Nejde jen o odborné znalosti, ale hodnotí se i schopnost pomáhat pacientům v náročných životních situacích, podporovat kolegyně a kolegy a posouvat kvalitu péče dál. Jako pacienti si uvědomujeme, kolik času se o nás sestry starají,“ doplňuje Michal Uryč z pořádající agentury Taktiq.
Možná i ve vašem zdravotnickém zařízení pracuje sestra, která si podobné uznání zaslouží. Právě nyní je příležitost její práci zviditelnit a ocenit. Víc informací, pravidla soutěže i nominační formulář jsou k dispozici na www.sestraroku.cz.
Znáte sestru, která si zaslouží poděkování?
Ať už pracuje v nemocnici, ambulanci, domácí péči nebo domově pro seniory, můžete ji nominovat do 25. ročníku ankety Sestra roku. Stačí:
- vyplnit jednoduchý formulář na www.sestraroku.cz,
- uvést základní informace o nominované,
- napsat několik vět o tom, proč je podle vás výjimečná.
O vítězkách rozhodne odborná porota složená z osobností českého zdravotnictví a sociálních služeb. V říjnu dostane možnost hlasovat veřejnost, která z finalistek obou kategorií vybere Sestru mého srdce. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v listopadu.
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