Poranění očí může vypadat hrozivě, ale často se dá zvládnout doma. Kdy musíte k doktorovi?

Asi nejčastěji se může stát, že třeba při zahradničení do oka něco spadne. Zní to banálně, ale i taková věc dokáže člověka pořádně potrápit a způsobit mu nepříjemnosti.

Cizí tělísko většinou „vymrkáte“

„Nejlehčími, ale poměrně častými úrazy jsou ty, kdy se do oka dostane cizí tělísko. Většinou se jej daří přirozeně odstranit mrkáním nebo vypláchnutím. Důležité je oko nemnout, aby se povrch oka nepoškodil,“ radí Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Bolest či zarudnutí můžou nějakou dobu přetrvávat, většinou ale samy brzy odezní. V opačném případě, kdy se problém sám nevyhojí, se nabízí možnost povrch rohovky ošetřit laserem.

Poškození zraku nicméně při takovémto úrazu většinou nehrozí. Mezi úrazy ohrožující zrak už ale patří poranění ostrými předměty nebo zhmoždění oka tupým nárazem. „Vážnější úrazy následně vyžadují operační řešení. To platí také při úrazech v okolí oka, spojené s krvácením, kdy je ránu případně potřeba zašít,“ doplňuje lékařka stejné oční kliniky Michaela Netuková.





Pozor na popílek při pálení

Při jarním úklidu na zahrádkáře čeká ořezávání větví, hrabání trávy nebo plení záhonů. Odpad je možné kompostovat, dát do popelnice s bioodpadem, případně ho někdo pálí. I to ale může být pro oči potenciálně nebezpečné.

„Rozžhavený popílek může spadnout do oka a popálit ho. Popel kromě kůže na očním víčku mnohdy popálí i spojivku či rohovku. Právě popálení rohovky patří k těm nejhorším komplikacím, které může způsobit trvalé poškození očí, v krajním případě slepotu. Popálení samozřejmě doprovází velmi nepříjemná bolest. Navíc štiplavý kouř je velmi agresivní. Od pálení a zarudnutí očí mohou ulevit umělé slzy. Ty jsou rychlou pomocí i v případě, že se do oka dostane popel,“ doporučil Pavel Stodůlka.

Používáte při práci na zahradě ochranné brýle? Ano, samozřejmě, vždy

Jen občas

Ne, copak jsem blázen?

Brýle jsou základ

Oční lékaři velmi často ošetřují poranění způsobená pouhou nedbalostí. Řadě z nich se totiž dá předcházet. „Povinnou výbavou“ každého zahrádkáře by tak měly být ochranné brýle.

„Při práci na zahradě nejsou sluneční brýle dostatečnou ochranou před vniknutím cizích tělísek. Vhodnější jsou plastové ochranné pracovní brýle, které kvalitně kryjí oči a jejich okolí. Lze také použít celoobličejový plastový štít, který kryje nejen oči, ale i jemnou pokožku obličeje před případným poraněním. Pokud zahrádkáři nemají oči chráněné vůbec, vystavují zrak zbytečnému riziku,“ upozorňuje Michaela Netuková.

Platí, že pokud už si člověk oko poraní, měl by ihned zasáhnout podle zásad první pomoci. Ošetření u lékaře se nevyplatí oddalovat nikdy, protože čím dříve ho pacient vyhledá, tím menší je riziko dlouhodobých následků.





Co dělat při nejčastějších poraněních očí

Cizí tělísko na povrchu oka

Nejčastěji jde o písek, kousek kůry, kamínek, hmyz či jiné cizí tělísko. Oko zpravidla ostře bolí, slzí, je světloplaché a víčka mohou otéct. Je vhodné postižené oko vypláchnout vodou, při velké bolesti podat analgetika a oko nechat vyšetřit oftalmologem.

Povrchové poranění spojivky nebo rohovky

V tomto případě mají lékaři na mysli škrábnutí rostlinou nebo větví. Symptomy jsou podobné jako v případě cizího tělíska v oku. Lékař obvykle stanoví diagnózu žlutým barvivem, které pod modrým vyšetřovacím světlem na oku fluoreskuje, což zvýrazní škrábnutí. Léčba zahrnuje použití antibiotických očních kapek nebo masti a občas tlakovou náplast na oko. Tato zranění vyžadují důkladné sledování pod dohledem specialisty.

Chemické poleptání

Důležité je co nejdříve oko důkladně vypláchnout vodou. Nakloňte hlavu nad umyvadlo nebo dřez postiženým okem dolů a jemně stáhněte dolní víčko. Otevřete oči co nejvíce. Jemně nalijte stálý proud vlažné vody (vodu neohřívejte) nebo oční vody přes oko. Vyplachujte až 20 minut, aby se dostatečně naředila chemikálie na povrchu oka. Pokud máte poleptané obě oči, vypláchněte je ve sprše. Protože částice mohou poškrábat rohovku a způsobit infekci, mělo by být oko následně vyšetřeno očním lékařem.





Krvácení pod spojivkou

Po tupém tlaku předmětem se projevuje jako červená skvrnka na bělmu. Navzdory zastrašujícímu vzhledu zranění nebývá vážné a zpravidla spontánně zmizí do 7 až 14 dnů. V boji proti podráždění pomohou dezinfekční oční kapky nebo umělé slzy.

Tržná poranění víček

Oční víčka mají nejtenčí kůži z celého těla. Jednoduché povrchové tržné ranky může oční lékař ošetřit v lokálním znecitlivění. Hluboké rány a poranění slzných cest může být nutné operovat v celkové anestezii.

Modřina po tupém nárazu

Při modřině přerušovaně aplikujte studené obklady: 5 až 10 minut obklad, 10 až 15 minut bez obkladu. Pokud používáte led, zabalte ho do ručníku nebo utěrky, abyste ochránili jemnou pokožku víčka. Studené obklady používejte po dobu 24 až 48 hodin, poté střídavě používejte teplé obklady. Během hojení je normální, když modřina mění barvu. Pokud máte bolesti, nepodávejte aspirin nebo ibuprofen, mohou zvýšit krvácení.

Zlomenina očnice

Nejčastěji k ní dojde u spodiny očnice po prudkém úderu například při pádu. Po poranění je vhodné suché ledování místa proti otokům a vyšetření oftalmologem se zobrazením poranění očnice pomocí rentgenového nebo CT vyšetření.