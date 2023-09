Vysoký tlak si můžete pravidelně měřit mobilem. Stačí k tomu minutové video obličeje

Telemedicína zní poněkud futuristicky, ale stává se běžnou součástí našich životů. Jednou z možností je třeba měření různých tělesných funkcí pomocí mobilního telefonu. Stačí ho namířit na obličej a natočit minutový záběr, na jehož základě člověk získá informaci o tom, jaký je jeho krevní tlak.

Stejně přesnou a spolehlivou, jako když by použil domácí tonometr, ovšem mnohem pohodlněji získanou. Přesně tohle umí funkce BioScan, která je součástí telemedicínské aplikace Meddi app. Tu vyvinula česká vývojářská firma MEDDI hub a nabízí celou škálu možností pro komunikaci mezi lékaři a pacienty na dálku.

O tom, co BioScan umí, a celkově o ní a o hypertenzi jsme se bavili v podcastu. Ten si můžete pustit tady, stačí kliknout na šipku přehrávaní.





V tuto chvíli nabízí velmi přesné, ale orientační měření vysokého tlaku pro všechny, kdo se zajímají o své zdraví. V momentě, kdy získá veškeré certifikace, bude skvělým pomocníkem při screeningu čili vyhledávání rizikových pacientů. Vy se můžete cítit velmi dobře, nemáte jakoby žádný problém, ale přesto už můžete mít počínající hodnotu vysokého krevního tlaku, který samozřejmě nebolí, nevnímáte ho a už můžete mít z toho vyplývající rizika, vysvětluje důležitost takového měření kardiolog Miloš Táborský. Česká republika má více než 2,5 milionu lidí s vysokým krevním tlakem a jejich počet stále narůstá, vyčíslil k tomu.

Podle něj se aplikace hodí pro všechny, kdo mají zájem se starat o své zdraví a řešit případné problémy hned, jak se objeví, aby se jejich stav dále nezhoršoval. V případě krevního tlaku to znamená například úpravu životosprávy, omezení cigaret a alkoholu, případně nasazení léků. Neléčená hypertenze znamená zátěž nejen pro oběhový systém, ale také například pro ledviny.

Tlak podle mobilu

Co umí aplikace Měření krevního tlaku pomocí funkce BioScan, kterou vytvořila česká telemedicínská platforma Meddi, trvá jednu minutu a poskytuje stejně přesná data, jako když si člověk krevní tlak měří doma sám pomocí běžného tlakoměru, jen k tomu stačí váš běžný mobilní telefon s kamerou.

Měření tlaku mobilním telefonem poskytuje spolehlivější měření než různé hodinky nebo prstýnky, které také nabízejí sledování některých tělesných ukazatelů, ale nemají dostatečnou zdravotní certifikaci, kterou by BioScan měl mít. Momentálně prochází rozsáhlým testováním, ze kterého vzejde vědecká randomizovaná registrovaná studie. Poté bude možné tuto funkci využít i ve zdravotnictví, a ne pouze v oblasti takzvaného wellbeingu. Certifikované funkce a zdravotnické prostředky nám zaručují, že máme zpracování dat pacientů opravdu pod kontrolou, že jsou data zabezpečená a že je kvalita výsledků verifikovaná už v předchozích klinických studiích, vysvětluje v podcastu kardiolog Miloš Táborský.

V momentě, kdy funkce získá potřebnou certifikaci, je možné jednat třeba o tom, že by používání aplikace do budoucna mohla nějakým způsobem hradit zdravotní pojišťovna – zatím tak musí činit zájemce o její používání.

Alkohol vadí, kafe ne

Česká republika bohužel patří podle údajů světové zdravotnické organizace, evropské kardiologické společnosti či Eurostatu mezi země s největší úmrtností na kardiovaskulární onemocnění. Mají na svědomí 60 procent úmrtí, což v absolutních číslech znamená přes šedesát tisíc lidí ročně, kterým například právě infarkt může zbytečně zkrátit život.

Prevence? Podle kardiologa je prvořadé znát hodnotu svého krevního tlaku nebo ještě lépe různé hodnoty v různém čase, za druhé je zásadní sportovat, protože pohybová aktivita je velmi důležitá. A nejen to, pomůže nekouřit, nepít alkohol a samozřejmě zdravě jíst. Ideální je mediteránská strava, když jedete do Řecka, tak si dobře dovedete představit, co to obsahuje, popsal lékař v podcastu. Zatímco alkohol je tedy namístě zásadně omezit, kafe se bát nemusíte, a to ani když už hypertenzi máte a léčíte se s ní.

BioScan dokáže změřit tlak, aniž byste museli používat klasický tlakoměr Autor: Meddi App

Problémy, o kterých člověk ještě neví

Mobilní telefon má dnes skoro každý a nyní ho může využít i orientačnímu monitoringu základních zdravotních parametrů. V momentě, kdy BioScan získá veškeré potřebné certifikace, stane se z něj plnohodnotný zdravotnický prostředek. Ten bude možné využít nejen pro orientační měření tlaku, ale hlavně pro ty, kteří se s touto diagnózu už léčí a tlak si měří pravidelně, a rovněž pro již zmíněné včasné odhalení možných zdravotních problémů, říká zakladatel společnosti MEDDI hub Jiří Pecina.





Kromě krevního tlaku dokáže aplikace BioScan stanovit také hodnoty jako saturace krve kyslíkem, dechovou a tepovou frekvenci, variabilitu srdeční frekvence a úroveň duševního stresu. Postupně přibudou ještě další parametry jako například stanovení hladiny cholesterolu, hemoglobinu a glykovaného hemoglobinu, tedy laicky řečeno průměr hladiny cukru v krvi za poslední tři měsíce. V současné době tyto funkce testujeme, představil další záměry společnosti Pecina.

Národní telemedicínské centrum Národní telemedicínské centrum vzniklo jako společné pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2020 se stalo Kompetenčním centrem pro telemedicínu pod Ministerstvem zdravotnictví. Je rovněž referenčním místem pro Aktivní a zdravé stárnutí pod Evropskou komisí.

Naměřené hodnoty tlaku i případných dalších ukazatelů jsou ihned vyhodnoceny a zobrazeny i v pro laiky přehledné grafice. Navíc je možné hodnotu rovnou odeslat do zdravotnické dokumentace, takže k ní má přístup i ošetřující lékař. Nové technologie nám umožňují připojit se na zabezpečenou webovou stránku, kde si data pacienta stáhnu a mám před sebou monitoraci za poslední měsíc až třeba šest měsíců v přehledné formě, v grafech, tabulkách, prostě vím, jestli se tam něco dělo, nebo nedělo, popisuje ze své praxe profesor Miloš Táborský.

Lékař následně dokumentaci staženou z aplikace vloží do zprávy pro pacienta, kterou lze například sdílet s ostatními lékaři. Sdílejme data, dělme se o to. Každý pacient, jeho cesta systémem by měla být dostupná pro všechny a v té digitální podobě nám to umožní, abychom sdíleli data mezi praktikem, odborným lékařem, specializovanými centry, nemocnicemi, a to je jasná vize toho, jak vše mít pod kontrolou, nastiňuje lékař budoucí možný vývoj. Neznamená to nicméně, že bychom k lékaři už nemuseli vůbec, osobní kontakt a nějaké úvodní větší vyšetření zůstanou podle zakladatele Národního telemedicínského centra základem i do budoucna.

Protože lékař si člověka musí poslechnout, prohmatat například játra a podobně. Telemedicína ale dokáže vyřešit rutinní nebo administrativní záležitosti a umožnit lékařům, aby měli více času na důležitější aspekty svého povolání, tedy na péči o pacienty. I u lidí, kteří nějaké zdravotní problémy řeší, by tak mohla stačit jedna návštěva ročně a zbytek by se dal sledovat pomocí telemedicíny.