Lékaři při osmihodinové operaci zachránili ukazováček šestiletému chlapci

Jak o prst chlapec na pravé ruce přišel, nemocnice konkrétně nepopsala. Šlo ale o sečné zranění, při kterém byl prst z ruky oddělen celý, a to u základního, tedy dolního článku.

Záchrana prstu byla výjimečná. Jednak proto, že šlo o dětského pacienta, a pak také proto, že poranění bylo komplikované tím, že kromě useknutí došlo při úrazu také k odtržení prstu. V případech, kdy je prst odtržen, je samotná replantace a znovu přišití technicky velmi náročné, vysvětluje Martin Paciorek, primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava.

Operace nakonec trvala více než osm hodin. Lékaři museli ještě před našitím prstu uvolnit v podkoží dlaně šlachy a cévy, aby je mohli vysunout do amputační rány. Jedině tak bylo možné je napojit na ty v odděleném ukazováčku. Byla to mravenčí práce. Naštěstí s dobrým koncem, dodává lékař Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Luděk Pliska, jenž vedl operační tým.

Délka operace vždy záleží na rozsahu poškození měkkých tkání, mechanismu úrazu i velikosti struktur, které jsou u dítěte, pochopitelně, menší než u dospělého. Osm hodin není u replantace neobvyklá doba, někdy může operace trvat i dvanáct hodin, podotýká Luděk Pliska.

Replantace začíná tím, že si lékaři vyšetří amputát a následně připraví cévy, nervy, šlachy a okolí kosti. Teprve poté je pacient uveden do celkové anestezie a začíná tzv. osteosyntéza, tedy operační léčba, při které dojde ke spojení kostí. Pak lékaři sešijí šlachy, po nich žíly, tepny, nervy a nakonec i kůži.

Dětští pacienti mají jednu výhodu. Díky tomu, že jsou stále ještě ve vývoji, tělo přihojí i ty struktury, které u dospělých přihojit nedokáže.

Aby ruka byla funkční, musel si šestiletý pacient poležet několik dnů na JIP a lékaři FN Ostrava kontrolovali mimo jiné, zda je prst dobře prokrvovaný. Velmi důležitá pak je včasná rehabilitace. Je zaměřena na to, aby se co nejvíce posílila funkčnost ruky a zamezilo se srůstání šlach a tedy i hybnosti, podotýká plastický chirurg Luděk Pliska.

První pomoc při amputaci

Pokud dojde k úrazu, při kterém se oddělí např. prst, podle lékaře má být uložen do tzv. vlhkého krytí, poté neprodyšně zabalen do igelitového sáčku a vložen do chladícího roztoku. Ideální je voda s ledem v poměru 1 : 1, popisuje Luděk Pliska.

Důležité je také pacienta co nejrychleji dostat do nemocnice.