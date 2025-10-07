Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok, punčochy při dlouhém sezení nebo stání 

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok, punčochy při dlouhém sezení nebo stání 

Anna Dvořáková
Dnes
Vyšetření žil
Autor: Shutterstock
Křečové žíly trápí všechny: ženy i muže, starší i mladší. Jde o dědičnou věc, úplně neovlivníme, jestli se na našich nohách objeví. Máme ale plně ve svých rukou to, jak moc nás potrápí a do jakého stadia necháme potíže dojít. Podle angiologa Davida Ručky jako prevence skvěle funguje chůze a speciální cviky. Při potížích léky a kompresní punčochy. O chronickém žilním onemocnění mluvil v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.

Chronické žilní onemocnění se v prvotních stadiích projevuje pocitem unavených, těžkých nohou. Později se přidají otoky, křečové žíly a v posledním stádiu i barevné změny na kůži a někdy také bércové vředy. 

„To, že křečové žíly vzniknou, je dáno geneticky. S tím moc nejsme schopni udělat. Ale to, jak se budou zhoršovat, do jakého stádia až se dostanou, to už máme pevně ve svých rukou,“ říká v podcastu 120 na 80 doktor David Ručka, angiolog z cévní ambulance v Mělníku a II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a také spolupracovník Žilní poradny.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde:

Větší riziko horšího stavu onemocnění mají jedinci s nadváhou nebo obezitou. A také lidé se sedavým způsobem života nebo ti, kteří dlouhou dobu stojí a nemají možnost se projít.

„Když vezmete pacienty s bércovým vředem, nadváha nebo obezita je tam prakticky pravidlem. Je velmi málo pacientů, kteří mají bércový vřed nebo těžké barevné a trofické změny na kůži a nejsou obézní,“ uvádí lékař.

K odborníkovi bychom se měli vydat ve chvíli, kdy nás křečové žíly obtěžují – nohy bolí, otékají, když člověk trpí nočními křečemi, mění se barva kůže. Pak je na místě začít potíže řešit.

Základem léčby je konzervativní terapie – tedy užívání léků, dále pak nošení kompresních punčoch, a především  dodržování režimových opatření. V tomto případě jde hlavně o pravidelný pohyb se zatěžováním lýtkových svalů. Ideální je tedy chůze, a pokud zrovna nemáme možnost se projít, pak alespoň cviky takzvané žilní gymnastiky.

„Další důležitou věcí je žít a stravovat se takovým způsobem, abyste třeba neměli zácpu, protože při ní se zvyšuje nitrobřišní tlak a zvýšením nitrobřišního tlaku tlačíte na žíly v oblasti břicha a pánve, a to zhoršuje žilní návrat a také projevy žilního onemocnění. A samozřejmě váš život a vaše strava by měla být taková, abyste se vyhnuli obezitě nebo nadváze,“ dodává Ručka.

Jak je to s léky, jak správně vybrat kompresní pomůcky a kdy už je čas na operaci? I o tom mluvil angiolog David Ručka v podcastu 120 na 80. Podcast si můžete poslechnout na obvyklých podcastových platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a dalších.

