Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok, punčochy při dlouhém sezení nebo stání 

Chronické žilní onemocnění se v prvotních stadiích projevuje pocitem unavených, těžkých nohou. Později se přidají otoky, křečové žíly a v posledním stádiu i barevné změny na kůži a někdy také bércové vředy.
„To, že křečové žíly vzniknou, je dáno geneticky. S tím moc nejsme schopni udělat. Ale to, jak se budou zhoršovat, do jakého stádia až se dostanou, to už máme pevně ve svých rukou,“ říká v podcastu 120 na 80 doktor David Ručka, angiolog z cévní ambulance v Mělníku a II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a také spolupracovník Žilní poradny.
Podcast si můžete poslechnout přímo zde:
Větší riziko horšího stavu onemocnění mají jedinci s nadváhou nebo obezitou. A také lidé se sedavým způsobem života nebo ti, kteří dlouhou dobu stojí a nemají možnost se projít.
„Když vezmete pacienty s bércovým vředem, nadváha nebo obezita je tam prakticky pravidlem. Je velmi málo pacientů, kteří mají bércový vřed nebo těžké barevné a trofické změny na kůži a nejsou obézní,“ uvádí lékař.
K odborníkovi bychom se měli vydat ve chvíli, kdy nás křečové žíly obtěžují – nohy bolí, otékají, když člověk trpí nočními křečemi, mění se barva kůže. Pak je na místě začít potíže řešit.
Základem léčby je konzervativní terapie – tedy užívání léků, dále pak nošení kompresních punčoch, a především dodržování režimových opatření. V tomto případě jde hlavně o pravidelný pohyb se zatěžováním lýtkových svalů. Ideální je tedy chůze, a pokud zrovna nemáme možnost se projít, pak alespoň cviky takzvané žilní gymnastiky.
Máte v rodině křečové žíly?
„Další důležitou věcí je žít a stravovat se takovým způsobem, abyste třeba neměli zácpu, protože při ní se zvyšuje nitrobřišní tlak a zvýšením nitrobřišního tlaku tlačíte na žíly v oblasti břicha a pánve, a to zhoršuje žilní návrat a také projevy žilního onemocnění. A samozřejmě váš život a vaše strava by měla být taková, abyste se vyhnuli obezitě nebo nadváze,“ dodává Ručka.
Jak je to s léky, jak správně vybrat kompresní pomůcky a kdy už je čas na operaci? I o tom mluvil angiolog David Ručka v podcastu 120 na 80.