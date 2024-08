Pivo je společenský nápoj, dát si ho po sportu je úplně špatně, říká lékařka

„Sportovci často říkají, že si po výkonu musí dát pivo. Že se jim lépe spí, uklidní se, doplní minerály a vitaminy a kdesi cosi. Ale to je strašně špatně. Pivo je jako rehydratační nápoj naprosto nevhodné,“ říká v podcastu 120 na 80 doktorka Jana Ježková, vedoucí oddělení asistenční služby Zdravotní pojišťovny OZP.

A na mysli má jak to alkoholické, tak i to nealkoholické. „Když se podíváte na složení, nějaký ten alkohol tam stejně je. A ten se primárně zpracovává v játrech, předbíhá všechny důležité látky, které si po výkonu potřebujete doplnit. Abyste doplnili zásoby glykogenu, abyste mohli dál sportovat, na to potřebujete játra. A když si dáte jakékoliv množství alkoholu, regenerace se v tu chvíli zastaví,“ vysvětluje.





Na zpracování alkoholu je navíc zapotřebí voda, takže pivo navíc dehydratuje. „A množství vitaminů a stopových látek? To bych řekla, že je spíše úsměvné,“ říká Ježková. Pivo je prostě podle ní společenský nápoj, rozhodně ne vhodný po sportu a k regeneraci. Nemělo by se ostatně ani počítat do pitného režimu.

A co káva nebo sladké limonády? Ty druhé jmenované také nejsou žádná výhra. Kromě velkého množství cukru, který škodí nejen zubům, ale celkově našemu organismu, obsahují také celou řadu barviv a dalších chemických látek. „Když se podíváte na složení, je to pomalu celá Mendělevova tabulka,“ poznamenává Ježková.

U kávy je to pak trochu složitější. V určitém množství určitě není tak škodlivá, jak se o ní dříve říkalo. Má povzbuzující účinky, a to nejen kvůli kofeinu, ale i kvůli jiným obsaženým látkám. Navíc působí jako antioxidant.

„Malé množství kvalitní kávy není na škodu. Ale není to klasický základ pitného režimu, kdybyste vypili litry kávy, určitě byste si neudělali dobře, i kdyby byla bez kofeinu,“ dodává lékařka.

V podcastu 120 na 80 Jana Ježková hovořila také o tom, proč ani nealkoholické pivo rozhodně nepatří do ruky dětem, jak které nápoje kolidují s léky nebo co se stane, když pijeme vody až přespříliš.

