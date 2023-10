Papírová a bambusová brčka škodí zdraví, ukázala nová studie

Papírová a bambusová brčka často obsahují více pro zdraví člověka a životní prostředí závadných chemikálií než plastová, která jsou už zakázána. Ptáte se, jak je to možné? Důvodem je použití rizikových látek skupiny PFAS, které například u papírových brček zajistí vodoodpudivost. V Belgii podrobili testu desítky brček různých výrobců a zjistili, že nejlepší brčko je jen jedno.

Co je PFAS a jak škodí?

Mnoho materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, obsahuje rizikové látky skupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylové sloučeniny), které se z těchto obalů uvolňují do životního prostředí i potravního řetězce. Je o nich známo, že jsou potenciálně škodlivé pro volně žijící zvířata, životní prostředí a lidi. Mohou totiž vést ke zdravotním problémům, například poškození jater, onemocnění štítné žlázy, obezitě, neplodnosti a rakovině.

PFAS jsou velmi stabilní a obtížně rozložitelné, takže v životním prostředí přetrvávají mnoho let, a navíc se kumulují v živých organismech. A to zdaleka nejen v tom lidském, ale také například v rybím masu (zdokumentována je jejich přítomnost v masu sardinek, úhoře nebo třeba kapra), vnitřnostech lovné zvěře, vejcích či červeném masu, a také například v ovoci a zelenině, tedy nejen v potravinách a surovinách živočišného původu.

A takové rizikové látky se nachází nejen v obalech řady výrobků, ale i v brčkách, kterými byly nahrazeny plastové slámky, jejichž zásoby měly být u prodejců doprodány nejpozději loni v červenci.





Obaly s rizikem

V praxi jde o obaly odolné proti vodě a mastnotě, jako například krabice na pizzu, popcorn, kelímky na colové a jiné nápoje. Dále například papírové obaly upravené pro mastné potraviny, používané ve fast foodech.

Zdrojů PFAS je ale mnohem více, nejen v potravinářství. Jde například o vodoodpudivé nátěry, lyžařské vosky, takzvané funkční textilie nebo složky hasicích pěn.

Bambusová a papírová nejhorší

V Belgii zkoumali koncentrace PFAS ve 39 různých značkách brček vyrobených z pěti materiálů (papíru, bambusu, skla, nerezové oceli a plastu) komerčně dostupných na belgickém trhu. Konkrétně šlo o 20 papírových brček, pět skleněných brček, pět bambusových brček, pět brček z nerezové oceli a čtyři plastová brčka, která byla podrobena rozsáhlé analýze pro 29 různých druhů PFAS.





Závěr testování brček

PFAS jsou přítomny téměř ve všech typech brček, kromě brček vyrobených z nerezové oceli. Častěji byly přitom tyto rizikové látky detekovány v rostlinných materiálech, jako jsou papír a bambus.

Zda jde o brčka vyrobená v Evropě, nebo v Asii, přitom nehrálo významnou roli, bohužel se nedá určit, zda ke kontaminaci PFAS došlo už během růstu rostlin, z nichž byla brčka následně vyrobena, nebo jde právě pouze o látku přidanou při výrobě.

Problémem, na který belgická studie také poukazuje, je fakt, že brčka obsahující PFAS ve většině případů nebudou zrecyklována a skončí na skládce, nebo budou spálena, čímž se PFAS opět uvolní do životního prostředí.

A nejlepší brčko je?

Nejudržitelnější alternativou se jeví nerezová brčka, která lze znovu použít, neobsahují PFAS a lze je plně recyklovat, vychází ze studie. Nicméně tato brčka nejsou širokou veřejností příliš oblíbená pro svou kovovou pachuť. Nejlepší řešení bývá nejsnazší, brčkům se vyhnout.