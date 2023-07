Pacienti po transplantaci plic se díky nové metodě zotaví rychleji a lépe

Box vypadá jako malý nenápadný kufřík na kolečkách. Představuje ale revoluční změnu v procesu transplantace plic. Dosud se orgán převážel v boxu s ledem, ve kterém se teplota pohybuje pod 4 stupni Celsia a klesá až k bodu mrazu či pod něj. Box Lungguard ale udržuje výrazně vyšší teplotu kolem 8 °C, která je zcela konstantní a bez výkyvů.

Podle čerstvě publikovaných studií může být doba studené ischemie v těchto podmínkách výrazně delší, funkce plic je bezprostředně po transplantaci lepší a umožňuje dosažení lepších krátkodobých a dlouhodobých výsledků.

Poprvé box použili na konci června

V Motole box Lungguard použili poprvé 22. června při čtyřicáté letošní transplantaci plic. Pacientem byl 56letý muž v terminální fázi respiračního selhání při plicní fibróze.

„Funkce plic bezprostředně po transplantaci byla velmi dobrá, pacient byl okamžitě na operačním sále odpojen od mimotělního oběhu, následující den také od ventilátoru a dýchá spontánně,“ popsal přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol Robert Lischke.

„Doba studené ischemie byla 14 hodin oproti obvyklým 4–8 hodinám, to nám přináší obrovskou logistickou výhodu, kdy můžeme akceptovat odběry ze vzdálenějších pracovišť, ale také například dva odběry najednou, i když máme k dispozici pouze jeden tým. Jedny plíce mohou počkat v tomto boxu, než se dokončí transplantace, na kterou naváže druhá,“ vysvětlil.





Kromě zmíněných časových benefitů se ukázalo, že také plíce bezprostředně po transplantaci lépe fungují. Už po pár dnech byl pacient přeložen na standardní oddělení a vede se mu velmi dobře.

Do praxe už po pár měsících

Systém byl podle Lischkeho poprvé představen v dubnu na kongresu International Society for Heart and Lung Transplantation v americkém Denveru. Úspěšnost metody už potvrdily odborné studie publikované například v prestižních časopisech, jako je New England Journal of Medicine.

„Jsme rádi, že tato metoda byla tak rychle implementována do praxe našeho transplantačního programu a zlepší jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky,“ dodal profesor Lischke.