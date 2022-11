500 malých dětí ročně skončí s chřipkou v nemocnici, lékaři doporučují očkování

Začíná sezóna očkování proti chřipce, které je potřeba každý rok opakovat. Virus se totiž meziročně mění, a je tak nutné vyrobit vždy nové vakcíny. Poslední roky lékaři mluví nejen o tom, že se Češi ve srovnání s ostatními zeměmi očkují málo, a pak jich spousta kvůli chřipce během zimy ulehne, ale také o tom, že má smysl nechat očkovat děti. Hlavně ty nejmenší.

Není to zase tak dávno, kdy mi minimálně někteří dětští praktici říkali, že děti není nutné očkovat proti chřipce, že je pro ně lepší ji prodělat. Mýlili se už tehdy, nebo máme z posledních let nové poznatky, které vedly k přesvědčení, že je děti lépe vakcinovat?

Upřímně nevidím správnost ve tvrzení, že je nemoc „lépe si prodělat“. Argumenty, které asi vedly lékaře k tomu, aby aktivně nedoporučovali očkování proti chřipce, byly zřejmě shodné s vnímáním chřipky společností jako celku. Tedy že je to pro děti banální onemocnění.

A ono není. Podle odborné vakcinologické společnosti jsou děti do pěti let vedle seniorů skupinou, kterou chřipka nejvíce ohrožuje. Co může způsobit?

Především děti do dvou let, respektive do pěti let let jsou ohroženy vážnějšími formami infekce a také komplikacemi – zápalem plic, zánětem středouší a tak podobně. Komplikace mohu skončit hospitalizací, týká se to asi pěti set dětí ročně. Chronicky nemocné děti do pěti let věku mají dvaapůlkrát až pětkrát vyšší riziko, že budou kvůli chřipce hospitalizované, než stejně staré, jinak zdravé děti.





Kdy je ideální nechat děti očkovat proti chřipce a kdy nejpozději to je možné?

V naší republice bývá epidemie chřipky obvykle v únoru. Na základě znalosti toho, jak dobře chrání protilátky získané očkováním, je vhodné očkovat v říjnu a listopadu, samozřejmě za současného sledování epidemiologické situace.

Co vy a očkování proti chřipce? Každý rok se očkují dospělí i děti v naší rodině Každý rok se očkují dospělí v naší rodině, děti ne Nechávám se očkovat, ale ne každý rok Nechávám se očkovat jen výjimečně, třeba jednou za pět let a méně Ne, nikdy jsem o tom ani neuvažoval/a Zobraz výsledek

Mívá očkování proti chřipce u dětí nějaké vedlejší účinky a má smysl je například den či dva po něm nechat doma ze školky či ze školy?

Očkování může mít nežádoucí účinky stejně jako všechny ostatní, tedy teplotu, reakci v místě vpichu. Ta odpadá, pokud použijeme nasální vakcínu (vakcínu aplikovanou do nosu – pozn. red.). Ze zkušenosti z loňského roku na tuto vakcínu nemělo reakci žádné dítě, které jsem naočkovala.

Ale samozřejmě je třeba si uvědomit, že to je malý vzorek populace. Po očkování je třeba strávit cca 15 až 20 minut v čekárně lékaře a alespoň jeden až dva dny by dítě mělo být bez tělesné zátěže. Minimálně na toto je třeba ve škole či školce upozornit, kromě toho, že bylo dítě očkované. Vyloženě zůstat doma není nutné.

Očkování dětí proti chřipce má smysl i proto, že dětští pacienti jsou mnohem nakažlivější než dospělí. Mohou být infekční i více než deset dní a virus dokážou šířit až osm dní před nástupem příznaků. Odborné studie dokazují, že děti od dvou do devíti let patří mezi největší přenašeče chřipky typu A a že očkování má smysl i pro děti ještě mladší, které patří mezi nejohroženější, protože si teprve budují imunitu.

Proč nejde očkování do nosu použít u dětí mladších dvou let a proč musí děti do devíti let dostat dvě dávky?

To asi není otázka pro mne, ale pro výrobce vakcíny. Záleží na složení vakcíny, provedených studiích. Dvě dávky dostávají pouze děti mladší devíti let, které ještě očkované proti chřipce nikdy nebyly, kvůli navození lepší imunitní (obranné) odpovědi.

Jsou nějaké skupiny dětí, pro které se očkování proti chřipce nehodí a nedá se jim doporučit?

Existují kontraindikace, tedy překážky v aplikaci této vakcíny. Týká se to dětí, u nichž po předchozí aplikaci proběhla anafylaktická reakce, těch, které měly anafylaktickou reakci po vejci. Vakcínu nelze aplikovat při alergii na složky vakcíny, u dětí s astma bronchiale – s těžkou, nekompenzovanou formou, s opakovaným nálezem pískotů při poslechu plic. U nich musí situaci vyhodnotit očkující lékař, tedy předpokládám především praktický dětský lékař, který zná dítě nejlépe.

Pokud rodiče zvažují, zatím tedy u dětí starších pěti let, očkování i proti covidu, lze tato očkování dát spolu s protichřipkovým v jeden den, nebo je lepší rozestup mezi nimi?

Teoreticky tato možnost existuje, ale technicky to příliš nepůjde, málokterý dětský praktik očkuje ve své ordinaci proti covidu (například proto, že zájem je malý, nedokázali by využít dodané vakcíny – pozn.red.). Nicméně nemám pocit, že by rodiče příliš trvali na současném podávání více vakcín.