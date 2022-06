Oblečení proti hmyzu: funguje jako repelent, odpuzuje klíšťata, komáry i vši

Kdo má děti, zná to. Od pobíhání a her venku je nic neodradí. Dokud jde jen o to, jestli se ušpiní nebo zmoknou, nic se neděje. Léto a hmyz však znamená nejen nepříjemnosti, ale třeba i velkou zdravotní komplikaci. Polévat děti repelentem několikrát denně od hlavy až k patě se chce málokomu, navíc z chemie máme respekt. I v tomto směru ale existují technologické novinky. Jednou z nich je unikátní materiál, ze kterého finská Reima letos začala vyrábět oblečení. A v názvu Anti-bite je obsažené všechno.