Máj znovu otevře v červnu, mírně změní jméno. To úplně původní už si nepamatuje asi nikdo

Modernizace obchodního domu Máj postoupila do závěrečné fáze. Po dokončení se historická budova na rohu Národní a Spálené ulice v červnu pod názvem Máj Národní otevře veřejnosti.

Původní monofunkční obchodní dům Máj se promění v moderní víceúčelové centrum Máj Národní, které uspokojí zákazníky na poli obchodu, stravování, kultury a zábavy. Změna spočívá především v zásadním rozšíření nabídky jednotlivých služeb, slibuje Martin Klán, člen správní rady Máj Národní a.s.

Po rekonstrukci by měly prostory obchodného domu nabízet krom nakupování také možnost odpočinku, hraní a trávení volného času pro všechny generace, pro místní i pro turisty. Zároveň by neměl zaniknout historický ráz domu a autentický genius loci, reprezentující architekturu 70. let minulého století. Na fasádě budovy Máj bude nápis evokující ten někdejší, ale zároveň má přibýt umělecké dílo od sochaře Davida Černého – dvě svítící kinetické plastiky připomínající křížence letadla spitfire a motýla, proti nimž ovšem jsou památkáři.





Obchodní dům se stavěl podle návrhu architektů Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše ze slavného libereckého ateliéru SIAL, jehož zakladatelem byl autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Od roku 2019 jej vlastní developerská společnost Amadeus Real Estate, která na projektu rekonstrukce od počátku spolupracuje s původními dvěma autory, architekty Martinem Rajnišem a Johny Eislerem, a také právě s památkáři. Hlavním architektem renovace je AGE project.

Původní Máj otevřel 22. dubna 1975 a se jmenoval Prior 02 coby druhý pražský obchod tohoto jména po Kotvě. Na fasádě proto měl velký nápis 02. Dlouho mu to nevydrželo, na střeše domu se objevila rudá hvězda a jméno se změnilo na Máj. Budova změnila název ještě několikrát. V devadesátých letech existoval jako K-Mart, později jako Tesco a od roku 2009 pod označením MY, které se v angličtině čte „máj“.

Udělali jsme krásnej barák

Počin architektů z libereckého ateliéru Sial postavený švédskými firmami SIAB a ABV Stockholm ve své době vyvolal velkou pozornost západních odborných médií. Dnes je považován za významný doklad architektury navazující na meziválečný funkcionalismus a předznamenávající styl high-tech.

Máj a Kotva měly bolševikovi vyřešit pekelnej nedostatek prodejní plochy ve vnitřní Praze a jejich postavení bylo politickou prioritou. Pokud mám bejt upřímnej, vždycky jsem měl pocit, že na tohle místo je Máj moc velkej. Jeho dominantní postavení navíc podtrhává i fakt, že je na rohu. Má zkrátka silnější postavení, než by obchoďák měl mít… Přesto si ale myslím, že jsme udělali krásnej barák – aspoň jsme se o to ze všech sil snažili. Najednou jsme v Čechách uvažovali tak, jak to bylo běžně k vidění v časopisech v Londýně nebo ve Skandinávii, napsal o stavbě Máje ve své knize Pětadvacet tisíc dnů vzpomínek architekt Martin Rajniš. O rekonstrukci nedávno uvedl, že skloubila původní ideu, ale zároveň je pozitivním krokem vpřed. Zakonzervovat celý stav na úrovni o 50 let zpět prostě nejde. Věříme, že se bude veřejnosti po otevření líbit, uvedl architekt.





Namísto dosavadních šesti pater bude nově zpřístupněno devět z celkem jedenácti podlaží. Na ploše přes 17 tisíc m2 spojí nový prostor v centru Prahy obchody, gastronomii i zábavní park.

Momentálně jsou dokončeny hrubé stavební práce a intenzivně se pracuje na jednotlivých nájemních jednotkách. Vzniká také unikátní pasáž s křišťálovým nebem a technicistní bělostná eskalátorová hala.

V prvním podzemním patře bude k dispozici prodejna Tesco v nové podobě. První a druhé patro obsadí nájemci v kategoriích restaurace, kavárny, květinářství, doplňky, drogerie atd. Foodhall nabídne přibližně 750 míst k sezení a pestrý sortiment rychlého i klasického občerstvení v režii věhlasných značek Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, Misushi, Amerikanos a dalších. Původní obchodně těžko využitelné prostory v horních podlažích se promění na místa zasvěcená zábavě, kultuře a vzdělávání. Bonusem by měla nýt restaurace s 360° výhledem na celou Prahu umístěná v nejvyšším patře.

