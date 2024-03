Quinoa obsahuje hodně bílkovin a vlákniny, ale mezi výrobky jsou dost velké rozdíly

Řada výrobků slibovala více bílkovin a vlákniny, než jaká byla realita. Tak lze shrnout hodnocení populární quinoy, o které se často mluví jako o superzdravé variantě příloh. Pěstuje se po tisíciletí, ale Evropa ji objevila teprve nedávno.

Quinoa, jinak také merlík chilský V současné době se jeví jako jedno z řešení světového hladu – je nenáročná na pěstování, dokáže odolat nepříznivým podmínkám a plodí výživná zrna s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny. Proto se o ní mluví jako o superpotravině.

Dříve se quinoa jako většina „nových“ potravin prodávala především ve specializovaných prodejnách, dnes je však obvykle k sehnání i v běžných supermarketech. Pro vzorky do našeho testu jsme se vydali do obou typů prodejen. Neměli jsme žádná omezení, proto v našem testu můžeme porovnat kvalitu 15 produktů červené a bílé quinoy z konvenční i bio produkce v ceně od 11 Kč/100 g až po 28 Kč/100 g, vysvětluje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová, jak spotřebitelský magazín merlík hodnotil.

Zelené „maso“

Na prvním místě v seznamu výživových přínosů quinoy stojí bílkoviny. Zajímavé jsou nejen svým poměrně vysokým množstvím, ale také složením. V quinoi najdeme všechny esenciální aminokyseliny, které potřebujeme k produkci bílkovin, ale sami si je nedokážeme vytvořit. Člověk je odkázán na vnější příjem devíti aminokyselin a quinoa je až na jednu výjimku všechny obsahuje v dostatečném množství , přibližuje Hana Hoffmannová z dTestu. Ve vhodné kombinaci s jiným rostlinným zdrojem bílkovin tak quinoa skutečně dodá všechny potřebné aminokyseliny i vegetariánskému a veganskému jídelníčku.





Obsah bílkovin se u obou druhů příliš nelišil: u bílé naměřila laboratoř průměrně 13 g/100 g, u červené pak průměrně 13,1 g/100 g. Dobré je také vědět, že dospělý člověk vážící 70 kilo by měl denně sníst 58 gramů proteinů, což by podle výsledků z laboratoře dokázalo pokrýt 380 až 500 gramů této plodiny – a to je přece jen dost, je proto potřeba bílkoviny přijímat i z jiných zdrojů.

Užitečná vláknina

Druhým nejčastěji zmiňovaným benefitem quinoy je vláknina. Ta sice tělu žádnou energii nedává, ale v jídelníčku nesmí chybět ať už například kvůli regulaci cukru v krvi nebo správné činnosti střev. Výživová doporučení stanovují denní příjem vlákniny na 30 gramů, česká realita však za tím dost pokulhává – podle odhadů jí průměrně sníme jen okolo 12 gramů.

Hlavním zdrojem vlákniny v jídelníčku je zelenina a ovoce a quinoa by tuto roli také skvěle zvládla. V červené variantě bylo průměrně naměřeno 10,8 g/100 g, v bílé 8 g/100 g. Jenže, ne pokaždé ale s těmito údaji můžeme počítat. Obsah vlákniny v jednotlivých vzorcích velmi kolísal. Nejnižší číslo laboratorní přístroje ukázaly u Green Apotheke Quinoa bílá (5,4 g/100 g), nejvyšší naměřené hodnoty dosáhla Wolfberry Quinoa červená (12,6 g/100 g), upřesňuje Hoffmannová. Pro zajímavost: mrkev má ve 100 gramech necelé tři gramy vlákniny a jablka dva gramy.





Jak to máte s quinoou vy? Mám ji rád/a, jím ji často

Občas si ji uvařím nebo někde dám

Zatím jsem ji nejedl/a, ale zaujala mě

Nechutná mi

Nikdy jsem ji nejedl/a a ani to nechci zkoušet

Přesnost výživových údajů

Největší slabinou testovaných výrobků byla spolehlivost uváděných nutričních údajů. Řada značek avizovala větší porce bílkovin a vlákniny, než kolik skutečně nabídla. Osm výrobků proto za slibovanou/reálně naměřenou bílkovinu získalo jen dostatečné hodnocení, dva produkty v případě vlákniny dokonce nedostatečné.

Oba slibovaly vlákninu v množství 14 g/100 g, ovšem laboratoř u Probio Quinoa bílá a Menu Gold Quinoa bílá naměřila pouhých 9,4 g/100 g, respektive 8,8 g/100 g.

O poznání lépe si všechny výrobky vedly v testování nežádoucích látek, a to mykotoxinů a pesticidů. Laboratoř prověřila přítomnost téměř 700 různých pesticidních látek s jednoznačným závěrem – žádný námi testovaný výrobek pesticidy neobsahuje. Podobně dobře se dařilo produktům při měření mykotoxinů – pouze u jednoho vzorku laboratoř odhalila přítomnost menšího množství potenciálně nebezpečné plísně. Zjištěná koncentrace 1,1 mg/kg u výrobku značky Wolfberry přestavuje pouze čtvrtinu povoleného limitu, proto má tento produkt stále ještě dobré hodnocení, shrnuje výsledky Hana Hoffmannová.

Kompletní výsledky testu merlíku čilského jsou na webových stránkách dTestu

spolu s nákupním rádcem.

Galerie: Tahle jídla jsou plná bílkovin, zaženou hlad a pomohou zhubnout