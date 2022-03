Krást se u nás nevyplatí, říká zástupce COOPu o první prodejně bez prodavačů

Jde o vůbec první automatickou neboli bezobslužnou prodejnu v ČR. Zrekonstruovaný obchod COOP ve Strakonicích s prodejní plochou pouhých 80 metrů čtverečních otevřeli v polovině března. Přes den funguje v běžném režimu s paní prodavačkou, ale nově si do něj může část zákazníků zajít také po zavírací době, kdy v prodejně nikdo ze zaměstnanců není. Nakupování v režimu 24/7 umožňují čtečky QR kódů a samoobslužná pokladna, podrobně se tématu věnujeme v článku První samoobslužná prodejna v ČR. Jak funguje nákup bez prodavačů.

Ředitele rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáše Němčíka jsme se ptali, proč do prodejny v automatickém režimu budou smět pouze zákazníci starší 18 let, a také na to, zda zákazníky od samoobslužnosti neodradí podmínka bankovní identity a mobilní aplikace.

Proč jste si pro první plnou automatizaci vybrali malou prodejnu ve Strakonicích?

Protože náš technologický partner, společnost Knowinstore, je z jižních Čech, vybírali jsme prodejny z tohoto regionu. Tím, že máme prodejen hodně, řekli jsme si, že když je partner tady, nebudeme vozit technologii na druhou stranu republiky, ale využijeme ji v oblasti jižních Čech. Jednota Volyně, které patří i prodejna ve Strakonicích, měla tento koncept zájem vyzkoušet, tudíž jsme se s nimi domluvili. Navíc jsme chtěli ukázat, že koncept samoobslužné prodejny dokáže fungovat v regionech.

Jak bude prodejna v samoobslužném režimu fungovat a kdo se do ní dostane?

Každý, kdo má k dispozici bankovní identitu spárovanou s aplikací Contio/COOP. Je to poměrně jednoduché – stáhnete si aplikaci, vyplníte přihlašovací údaje, potvrdíte je, a můžete vstoupit. Prodejna bude otevřena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nebude zejména pro starší zákazníky nutnost použít bankovní identitu a přes chytrý mobil i speciální aplikaci příliš složité?

To teprve zjistíme. Ale bohužel cest, jak bychom tento koncept mohli jinak realizovat, nebylo moc. Věříme tomu, že v tomto nám pomohou banky, protože ty tlačí na své klienty, aby bankovní identitu používali. Věříme, že díky nim bude koncept bezobslužných prodejen plošně přijatelný.

Nakoupí si zákazník v automatické prodejně vše, na co byl dosud zvyklý?

V podstatě ano, kromě zboží v obslužném úseku.

Takže šunku si sami nenakrájíme. Jak to bude s čerstvým, nebaleným pečivem?

To k dispozici bude.

Pak je ale otázka, zda třeba ve 22 hodin může být ještě čerstvé…

Ano, ale my prodejnu nemůžeme zavážet každou hodinu, to by nemělo logiku.

Galerie: První plně bezobslužná prodejna v ČR – COOP Strakonice

Proč do prodejny v samoobslužném režimu budou moci pouze plnoletí?

Je to proto, aby byl k dispozici i prodej alkoholu.

V samoobslužném režimu nejde platit hotovostí, jaký je důvod?

Platba v hotovosti je technicky příliš náročné řešení.

Jak v prodejně zaručíte bezpečí zákazníka? Přece jen můžu nakupovat v noci, a tedy v ní být úplně sama, a může se leccos stát. Třeba se mi vybije mobil a nebudu moci při odchodu načíst QR kód, nebo uklouznu na podlaze a zraním se.

Jste pod stálým kamerovým dohledem a reakční čas na nenadálé situace bude stejný, jako by v prodejně byl personál. Ten vás taky nedrží za ruku. A pult centrální ochrany, na který je prodejna napojena, se zachová stejně. Jeho personál může udělat stejné věci, jaké by udělala prodavačka: tedy třeba zavolat sanitku nebo policii.

A co technické potíže? Co když se zasekne pokladna nebo selže platba kartou?

Když nejde kasa, tak ji pult centrální ochrany na dálku restartuje a znovu spustí, takže zákazníkovi udělá stejnou službu jako zaměstnanec prodejny v běžné otevírací době. V případě, že by byl problém s placením, počítáme s možností, že bude možné nákup stornovat a zboží vrátit.

Vyplatí se nepoctivcům v prodejně bez prodavaček krást?

Pevně doufám, že ne. Věřím tomu, že pokud přijde zákazník s vědomím, že je plně identifikován přes bankovní identitu a pod stálým dohledem kamer, a pokud nějaké zboží nezaplatí, tak to bude spíše nedorozumění nebo přehlédnutí. Počet situací, kdy někdo něco účelově ukradne, bude nejspíš minimální. Cesta k tomu, abych mohl něco ukrást, je v samoobslužné prodejně tak komplikovaná, že není důvod, proč to dělat, když další den může zloděj jít do hypermarketu, kde je jeho anonymita mnohem větší.

Kde bude další plně automatická prodejna a kolik jich zvládnete otevřít do konce letošního roku?

Další plánujeme otevřít v červnu v Českém Krumlově. V první polovině letošního roku bychom chtěli zkusit otevřít celkem tři takové prodejny.

Prodejna ve Strakonicích má dva vchody. Jeden je noční a je určen pro automatický režim. Bude jej mít i každá další automatizovaná prodejna?

Ne. V prodejně ve Strakonicích jsou historicky dva vchody. Jeden jsme chtěli zrušit, ale lidé jsou na oba zvyklí a zrušení jednoho z nich si nepřáli, proto zůstaly zachovány oba.

Zavedete automatizaci u všech prodejen?

S tím nepočítáme. Automatizace se bude nějakým způsobem rozšiřovat, ale jestli se bavíme v konečném počtu o desítkách, nebo stovkách prodejen, to lze nyní těžko říci.

Ale počítáme s tím, že tento koncept nebude vhodný pro všechny prodejny COOP typu hypermarketu, protože u nich jde o tak velkou plochu s tak vysokým počtem zákazníků, že je prakticky neuhlídatelná. Takže automatizace bude spíše pro menší a střední prodejny na vesnicích a v malých městech.

Automatizovaná prodejna dokáže fungovat celý den bez prodavačů, vy je ale v běžnou pracovní dobu v prodejně ponecháte. Půjdete v budoucnu tou cestou, že prodavači z prodejen zcela zmizí?

Maximálně v kontejnerovém řešení prodejny. Ta bude stát třeba u továrny a tam personál opravdu nepotřebujete, protože je mezi zákazníky jistá anonymita. Ale v obcích a regionech rozhodně prodavače či prodavačky chceme zachovat a do prodejen postupně přidávat služby. Bezobslužné obchody chceme doplnit o službu výdejny, tedy i možnost vyzvednout si v ní kdykoliv přes den i v noci zásilku.

Může koncept bezobslužné prodejny pomoci obcím, které o svoji prodejnu potravin přišly?

Úplně ne, z jednoho prostého důvodu. Taková prodejna stále vyžaduje nějakou část dne personál. Ten musí doplnit zboží, obsloužit zákazníky třeba ve vyšším věku… A pokud personál v obci nefungoval předtím, tak tam nebude pravděpodobně fungovat ani v režimu automatické prodejny.

Další věcí je zásobování, kdy musíte řešit zásobovací trasu daného místa. Ano, mohou vzniknout nové lokality, které by byly při trase, ale určitě to nepovede k tomu, že by se prodejny plošně rozrolovaly do každé vesničky. Takže bezobslužnost je spíš cesta, jak udržet stávající prodejny, než jak je vracet do míst, kde v současnosti prodejna není.

Ani vámi avizovaný kontejnerový koncept by těmto obcím nepomohl?

Kontejnerový koncept má tu nevýhodu, že v takové prodejně je omezený sortiment. Ale zákazníci chtějí k dispozici čerstvý sortiment, který právě v kontejnerové prodejně zastoupen nebude.