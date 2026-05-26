VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Novinku s názvem Prevence na předpis představila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v pondělí, kdy ji odsouhlasila správní rada. Pilotní projekt začne letos v září, potrvá do února roku 2028. Bude se týkat pouze klientů VZP v Jihomoravském kraji, kde se pojišťovně podle jejího ředitele Ivana Duškova podařilo pro něj nejsnáz najít partnery. Masarykův onkologický ústav má navíc po úterním otevření nového Centra onkologické prevence vyšší kapacitu péče.
Program s doplatkem
Na programu bude VZP spolupracovat kromě Centra onkologické prevence také se zhruba 40 jihomoravskými praktickými lékaři, kteří budou hledat lidi vhodné do programu a nabízet jim účast. Ta bude dobrovolná. VZP počítá v pilotním projektu se zapojením celkem 250 pojištěnců. „Z hlediska celkového počtu klientů, máme jich 6,3 milionu, je to málo. Z hlediska koordinace a průběhu pacienta programem je to počet, který může přinést data užitečná pro budoucnost,“ říká pro Vitalia.cz Ivan Duškov.
Prevence na předpis je program určený pro dospělé s prediabetem, nadváhou nebo obezitou. Žádný věkový limit pro něj pojišťovna nepředstavila. Spojovat je má nezdravý životní styl s nedostatkem pohybu. Probíhat bude v Brně, mimobrněnští proto budou muset dojíždět.
Náklady na jednoho pojištěnce budou 10 500 Kč. Z této sumy si 2,5 tisíce zaplatí účastník a 8 000 Kč proplatí onkologickému ústavu VZP. Peníze půjdou z tzv. fondu prevence, z nějž pojišťovna proplácí i další bonusy, třeba oblíbený příspěvek na dentální hygienu. Na rozdíl od něj ale klienti u Prevence na předpis nebudou muset o proplacení žádat zpětně, pojišťovna peníze pošle rovnou zdravotnickému zařízení. Za rok a pět měsíců plánuje utratit dva miliony korun.
Co účastníky čeká
Prevenci si zájemci mohou zaplatit už dnes
Vyšetření, která mají odhalit nádor, si v Masarykově onkologickém ústavu mohou zájemci platit už léta. Stojí 10 tisíc korun a jsou na něj dlouhé čekací lhůty a zájemci musí být v zamlouvání termínu rychlí. Prevence na předpis je dle VZP od této komerční aktivity ústavu oddělená a Centrum onkologické prevence jej připravilo speciálně pro tuto pojišťovnu. „Je to nová, unikátní služba,“ podotýká ředitel VZP Ivan Duškov.
A jak bude program vypadat? Bude trva 13 týdnů. Zájemci podstoupí v Centru onkologické prevence vstupní a výstupní vyšetření a několik edukativních schůzek zaměřených na individuální nastavení pohybových aktivit, nutriční poradenství, případně pomoc s odvykáním kouření. Lékaři přitom budou sledovat, zda účastník dokázal zhubnout tuk, zvýšila se mu svalová síla a flexibila páteře. Po půl až tři čtvrtě roku od ukončení programu si lékaři pacienta znovu pozve na konzultaci, kde budou řešit, zda klient pokračuje v doporučených aktivitách.
Zdravotníci přitom nebudou zájemce direktivně úkolovat, ale nabídnou jim podporu a vedení při jejich snaze žít zdravější život. VZP navíc připouští, že v pilotní fázi proplatí osm tisíc i těm klientům, u nichž se sledované parametry zdraví nezlepší. Peníze proplatí kvůli tomu, aby pojišťovna podle Ivana Duškova získala stěžejní zpětnou vazbu, proč klient program nenaplnil.
Cílem pilotu je pomoci rizikovým pacientům změnit životní styl a tím oddálit či zcela předejít nástupu chronických nemocí. V důsledku pak nepůjde jen o to prodloužit zájemcům život ve zdraví, ale také ušetřit výdaje za léčbu komplikací, které přichází s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, osteoporózou, depresemi, demencí nebo onkologickými nemocemi.
VZP chce také ověřit funkčnost koordinace mezi pojišťovnou, praktickými lékaři a Centrem onkologické prevence. „Chceme vyzkoušet, co v praxi nejlépe funguje a co potom můžeme plošně aplikovat na celý kmen pojištěnců,“ podotýká místopředseda správní rady VZP Tom Philipp. „Nechceme zjistit, že zdravá stava, pohyb, pravidelný monitoring zdraví má pro zdraví pozitivní benefity. To víme. Protože se ale na tomto podílí celá řada poskytovatelů péče, chceme si odpilotovat, jestli si dokážou pacienta předávat a péči o něj koordinovat,“ doplňuje Ivan Duškov.
Pětistovka do firem
VZP také plánuje od letošního září začít odměňovat firmy. Pětistovku na každého zaměstnance pojištěného u VZP dostanou ty podniky, které budou mít proočkovanost proti chřipce alespoň 15 procent a třičtvrtě zaměstnanců-pojištěnců VZP bude mít absolvovanou i prevenci u praktického lékaře (i zpětně, pojišťovna bude přihlížet k prohlídkám od ledna 2024). Příspěvek si ovšem firma neponechá, ale bude jej muset využít pro zlepšení zdraví zaměstnanců. Třeba tím, že si do kanceláří pozve fyzioterapeuta, psychoterapeuta nebo zorganizuje pro zaměstnance vyšetření zraku, sluchu, znamének nebo konzultaci u adiktologa. Pojišťovna tuto podporu bude testovat do konce května příštího roku, počítá se zapojením pět tisíc zaměstnanců-klientů VZP.
Pojišťovna také výhledově plánuje ve firmách pořádat Dny zdraví. Při nich by se zaměstnanci mohli nechat vyšetřit zdravotníky různých odborností, takže by odpadla nutnost obíhání ordinací a čekání na termíny. V rámci nich by podle Ivana Duškova třeba někdy v budoucnu mohlo dojít i na očkování.