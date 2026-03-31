VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce. Půjde použít třeba na dentální hygienu

Nový bonus pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) bude ve výši 500 Kč. Požádat si o něj budou moci jen klienti očkovaní na chřipku. A je jedno, zda za své jako samoplátci, nebo vakcínou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
Co se dozvíte v článku
Na nový bonus dosáhnou pouze dospělí klienti. Konkrétně ti, kteří očkování podstoupí od 1. září 2026. Žádat o něj ale bude možné až od ledna 2027, a to pouze jednou za rok.
Tímto bonusem si budou moci pojištěnci navýšit už zavedené příspěvky. Konkrétně na:
- dentální hygienu – vyjma zakoupení přípravků na čištění chrupu a bělení zubů,
- rehabilitační procedury – např. masáže, plavání, saunování, léčebné zábaly a podobně,
- pohybové aktivity dlouhodobého charakteru – např. na permanentky, členské příspěvky nebo kurzovné.
Letošní příspěvky nenahradí
I s novým bonusem VZP zachová pro samoplátce příspěvek na samotné očkování proti chřipce, který letos činí 300 Kč. Výši a strukturu příspěvků na příští rok bude správní rada pojišťovny schvalovat až po prázdninách, je ale pravděpodobné, že částka zůstane zachovaná.
Nechci předjímat, ale uděláme vše pro to, aby příspěvky zůstaly ve stávající výši, sdělil pro Vitalia.cz ředitel VZP Ivan Duškov.
Ujistil také, že nový bonus nenahradí ty již stávající, tedy příspěvky na pohyb a dentální hygienu (500 Kč) a rehabilitační procedury a terapie (1 000 Kč).
Plánujeme jejich zachování, protože patří mezi oblíbené a mají preventivní a terapeutický efekt, dodal Ivan Duškov.
Pokud to takto stvrdí i správní rada, příští rok si mohou někteří dospělí klienti přijít na příspěvek na dentální hygienu až 1 000 Kč. Nebo si navýšit bonus na rehabilitační procedury až na 1 500 Kč.
Co vy a očkování proti chřipce?
Podmínky čerpání novinky
Současné příspěvky podmíněné prevencí nebo screeningem (pohyb a dentální hygiena, rehabilitační procedury) lze čerpat kvůli ověření jen prostřednictvím aplikace Moje VZP. Zda se tato podmínka bude týkat i nového bonusu, zatím není jasné, protože podmínky vyplácení příspěvku pojišťovna teprve dolaďuje.
Novinka se v aplikaci Moje VZP automaticky objeví těm, kteří mají očkování proti chřipce hrazené pojišťovnou. Samoplátci, kteří budou chtít příspěvek čerpat, budou muset vakcinaci doložit. Třeba v rámci žádosti o třísetkorunový příspěvek na samotnou vakcínu. K ní je nutné přidat i potvrzení o aplikaci očkovací látky nebo vyplněný očkovací průkaz.
O příspěvek lze za současných podmínek žádat do tří měsíců od data uvedeného na těchto dokladech. Samotné datum nákupu vakcíny roli nehraje. U novinky ale tato lhůta bude delší, protože VZP slibuje, že peníze zkraje příštího roku proplatí i očkovaným letos na podzim.
Kdo má očkování bezplatné
Očkování na chřipku patří mezi nepovinné. Pro jednu sezónu stačí jedna dávka do paže. Hrazenou ji mají senioři nad 65 let, zdravotníci, chroničtí pacienti (onemocnění srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, cukrovkou apod.) či lidé v pobytových zařízeních (LDN, domovech pro seniory apod.).
Zatímco dospělí mají k dispozici jen injekční formu vakcíny, pro děti je na trhu i vakcína aplikovatelná jako sprej do nosu.
V současné době je v Evropě na spadnutí schválení očkovací látky, jež kombinuje ochranu proti chřipce i covidu v jednom. Ta ale v ČR letos na podzim ještě nebude dostupná (více o této novince čtěte zde).