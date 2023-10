Moderní zobrazovací metody zkracují léčbu mrtvice a umožňují šetrnější léčbu nádorů

Angiografie je metoda, při níž lékaři s pomocí rentgenového záření a podání kontrastní látky zobrazují tepny a žíly. Vyšetření je třeba kvůli stanovení diagnózy nebo provedení některých zákroků, třeba zavedení stentu nebo provedení angioplastiky, tedy roztažení cévy balonkem.

Metoda není nová, mění se ovšem přístroje, jimiž se provádí. Jeden z těch nejmodernějších nedávno představila Nemocnice České Budějovice. Vybavení sálu za necelých 40 milionů korun zdokonaluje zobrazení cév. To je trojrozměrné, takže lékaři si části krevního řečiště mohou prohlédnout ze všech úhlů.

Čím je zobrazení cév dokonalejší, tím může být dokonalejší také práce lékařů, což se odráží v léčbě pacienta. „Výhodou simultánního dvouprojekčního zobrazení s vysokým rozlišením je extrémní přesnost a zároveň vyšší bezpečnost prováděných složitých neurointervenčních výkonů,“ uvádí v tiskové zprávě nemocnice. Vyšší bezpečnost se týká např. léčby aneurysmat (výdutí) mozkových tepen a cévních mozkových malformací (shluku cév). „Nový přístroj také značně zkrátí čas mechanické endovaskulární léčby mozkových mrtvic,“ dodává nemocnice.

Takto zobrazuje cévy moderní přístroj pro angiografii, který mají třeba v Nemocnici České Budějovice. Trojrozměrný obraz umožňuje novou léčbu nebo zdokonalení té stávající. Autor: Nemocnice České Budějovice

Nejde ale jen o posun ve stávající léčbě. Dokonalejší zobrazovací metoda umožňuje českobudějovické nemocnici provádět i terapii, kterou dosud nemohla. „Díky pořízení přístroje je mimo jiné možné i velmi kvalitní 3D zobrazení jaterních cév. Nemocnice může nyní zavést například chemoembolizační léčbu nádorů jater (TACE). Nový angiografický přístroj nám tak umožňuje zlepšit péči o neurologické, onkologické i další pacienty,“ uvedl Michal Šnorek, generální ředitel Nemocnice České Budějovice. Při TACE lékař podá nádorovou léčbu, zároveň ale zablokuje přívod krve do zhoubného nádoru. To vede k tomu, že se do tumoru dostane větší množství léku a účinkuje v něm po delší dobu, takže terapie je účinnější a má méně nežádoucích účinků.

Moderní zobrazovací metoda také umožňuje provádět angiografické vyšetření šetrněji. A to díky tomu, že novinka pracuje s nižší dávkou RTG záření – podle nemocnice jde o poloviční množství v porovnání s předchozí generací přístrojů. Lékaři navíc pacientovi mohou podávat nižší množství kontrastní látky, což je levnější i šetrnější k nemocnému. Kontrastní látky se zpravidla aplikují tepnou a jejich použití může být spojeno s některými nežádoucími účinky, jakým je třeba alergické reakce.