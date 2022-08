Dětská léčebna, která využívá pobyt v jeskyni, ztrojnásobí kapacitu

Dětská léčebna v Ostrově u Macochy, tedy v severní části Moravského krasu, fungujenepřetržitě od roku 1982 v prostorech, které byly původně zamýšleny jako provizorní. Po Novém roce se ale situace změní, protože její provoz se přesune do nového komplexu čtyř budov.

Proč je léčebna unikátní

Léčebna v Ostrově u Macochy je výjimečné dětské sanatorium, protože jako jediné v ČR k léčbě dýchacích cest, astmatu, alergií a k celkovému posílení imunity využívá přírodní krasovou jeskyni. Jmenuje se Císařská, ale říká se jí také Ostrovská, Vodní, Jezerní jeskyně nebo jeskyně Eniodis.

Unikátní léčba, jež využívá klima jeskyně, se nazývá speleoterapie a jde o léčebnou metodu uznanou ministerstvem zdravotnictví, jež se v tuzemsku uplatňuje přes 40 let. „Se speleoterapií máme výborné zkušenosti. Aby byl efekt dlouhodobý, je třeba, aby se pobyt v jeskyních pravidelně opakoval. To někdy naráží na plnou kapacitu zařízení, která tuto péči poskytují, a také na ochotu a schopnost rodičů malých dětí na několikatýdenní pobyty jezdit,“ popisuje Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

„Z praxe víme, že opakovaný pobyt v jeskyni dokáže děti posílit natolik, že mimo jiné lépe čelí infektům, klesá jejich nemocnost a nemusí tolik užívat antibiotika,“ uvádí primářka dětské léčebny Hana Zmrzlá.

Přírodní krasová jeskyně s vodou poskytuje vlhké, ale čisté a klimaticky stálé prostředí bez alergenů. „V jeskyni je vysoký podíl lehkých iontů – 6× vyšší než v malých a 20× vyšší než ve velkých městech. Tyto ionty napomáhají lepšímu prokrvení orgánů a zrychlení evakuace hlenu z dýchacích cest a hrají roli v procesu vedoucímu k lepší imunitě. V jeskyni je také lehce zvýšená koncentrace radonu, která ničí bakterie a viry,“ vysvětluje Kateřina Bednaříková, ředitelka organizace Jihomoravské dětské léčebny, pod níž patří i sanatorium v Ostrově u Macochy.





Umělé jeskyně či tolik populární solné nemohou ty přírodní nahradit. „Nedochází zde k přirozenému procesu čistění, patřičné ionizaci a někdy mohou být naopak původem alergenů, které chronicky nemocným mohou paradoxně uškodit,“ podotýká Hana Zmrzlá. Společně s Akademií věd ČR a Masarykovou univerzitou nyní usiluje na ministerstvu zdravotnictví o grantovou podporu pro výzkum speleoterapie.

Pro jaké diagnózy je léčba speleoterapií určena Asthma bronchiale,

pollinosis, alergické rýmy sezónní i celoroční (alergie na pyly, roztoče, plísně apod.),

sinobronchitis, bronchitis recidivans,

recidivující katary horních a dolních cest dýchacích (záněty nosohltanu a hrtanu, záněty vedlejších dutin nosních, záněty průdušek, zápaly plic),

dermorespirační syndrom (atopický ekzém),

stavy po operacích na dýchacích cestách (adenoidektomie),

onemocnění spojená s oslabením imunity,

postcovidový syndrom. Zdroj: Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy

Léčebna otevře novou budovu

Císařská jeskyně slouží pouze malým pacientům, veřejnosti je nepřístupná. Děti v ní tráví 3 hodiny denně po dobu 15 dnů. V jeskynním prostředí odpočívají, cvičí nebo sportují, vše pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Nyní se v jeskyni za rok vystřídá 650 pacientů. Brzy jich bude ale více, protože na začátku příštího roku léčebna otevře na okraji Ostrova u Macochy nový komplex budov tvořený čtyřmi vzájemně propojenými objekty. Ty pojmou trojnásobně více malých dětí s doprovodem než původní zázemí.

„Zájem o pobyt je obrovský, a proto jsme se rozhodli nahradit starou léčebnu novou, o větší kapacitě a v blízkosti jeskyně. Děti a jejich rodiče budou mít k dispozici 75 lůžek. Zvýší se i kapacita pro pobyt dětí s doprovodem, doposud jsme pro ně měli pouze 7 pokojů, nyní jich bude 30. Budeme mít vlastní stravování, na děti čekají i nové procedury – Kneippův chodník, sauna či bazén se slanou vodou,“ popisuje ředitelka Kateřina Bednaříková.

„Nová budova bude zabezpečovat vyšší kvalitu péče, větší pohodlí dětským klientům i jejich doprovodu a samozřejmě i lepší pracovní podmínky našim zaměstnancům,“ uvádí web léčebny. „Oproti stávajícímu stavu se bude vše nacházet pod jednou střechou – zdravotnická část, rehabilitační prostory s bazénem a saunou, ubytovací část, školní třídy i prostory pro stravování. Velkou výhodou bude též těsná blízkost jeskyně, takže odpadnou časově náročné přesuny,“ píše se na webu.

Co děti v léčebně čeká Pobyt v jeskyni je pouze jednou součástí terapie. Další léčebné faktory jsou: Odborná rehabilitace,

rekondiční programy,

reedukační programy,

výchova a psychoterapie. Zdroj: Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy

Kdy a jak si zarezervovat pobyt v nové léčebně

Komplex nových budov projde kolaudací 8. prosince, rezervační systém ovšem léčebna spustí už na podzim letošního roku. Zájemci proto mohou sledovat web léčebny, kde je možná i online rezervace pobytu jak dítěte bez doprovodu, tak s doprovodem.

Pobyt trvající zhruba 20 dnů dětem proplácejí zdravotní pojišťovny na základě Návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně. Ten podává pediatr či ambulantní specialista a schvaluje jej revizní lékař pojišťovny. Hrazený ze zdravotního pojištění má pobyt také doprovod dětí do 6 let. Doprovod starších dětí si pobyt musí hradit sám. Orientačně jde o 2000 Kč za celou dobu pobytu na 1 dospělého. V sezóně (od 25. 5. 2022 do 11. 10. 2022) je ale potřeba počítat ještě se stokorunou denně navíc, což je poplatek „za atraktivnost termínu“.

Léčebna umožňuje také pobyt samoplátcům. Tedy těm, kteří si jej hradí ze svého. V takovém případě je cena za 1 dítě na 1 den 1800 Kč (ceně je komplet vč. stravy a léčebných procedur), za doprovod 300 Kč za den a k tomu je u doprovodu ještě nutné připočíst cenu stravy.