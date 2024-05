Nevyšly přijímačky? Dětem to nevyčítejte. A pomozte jim zvládnout druhé kolo

Na 15. květen netrpělivě čeká více než 157 tisíc dětí a jejich rodičů. Budou totiž zveřejněny výsledky přijímaček na střední školy. Některé děti budou spokojené více, některé méně, velké zklamání čeká ty, jež nebudou přijaty ani na jednu z vybraných škol.

Podle odborníků by z toho rodina neměla dělat drama, natož to dávat dítěti za vinu. Musí hlavně napnout síly na druhé kolo. V něm je třeba jednat rychle a velmi pozorně.

Konkurence tak byla o poznání vyšší, než třeba před deseti lety. Dětem nemusely sednout testy, byly při zkoušce příliš nervózní, nebo prostě jen měly smůlu a trefily školy, o které byl největší zájem. Důvodů může být mnoho. Pokud se do této situace dostanou, budou od rodiny a blízkých potřebovat podporu. Odborníci varují před tím, aby na ně rodiče házeli vinu, vyčítali jim to a odsuzovali je.

Ujistěte, že řešení se najde

Je dobré ocenit snahu, úsilí vložené do přípravy a podobně. Navíc, studium na střední škole je sice velmi důležité, ale nejde přece o život, uvedla Markéta Miláčková Čermáková, psycholožka a ředitelka ambulantní kliniky NEO Centrum.





Podle ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galiny Jarolímkové by měli rodiče své potomky ujistit, že jim z této nepříjemné situace pomohou najít cestu. Je potřeba je uklidnit, říct neboj, my tě v tom nenecháme, spolu to vyřešíme, řekla Jarolímková.

Přiznala, že řešení nemusí být úplně ideální. Nebude to ta vysněná škola, ale to se prostě stává. Může se pak pokusit o přestup během studia, nebo zkusit zkoušky za rok, navrhla ředitelka.

Doba aplikací a tutoriálů

Miláčková Čermáková připomněla, že dovednosti lze získávat i jinde než ve škole. Pokud potomek touží studovat například cizí jazyky, ale nakonec se dostane na zemědělku, nemusí to pro něj být konec světa.

V době internetu jsou jazyky i jiné dovednosti daleko lépe dostupné například formou různých tutoriálů, aplikací nebo cizojazyčných videí. Neviděla bych to tak černě, povzbudila děti i rodiče Miláčková Čermáková. Doporučuje zklamaným potomkům vysvětlit, že mnoho lidí se ke své vysněné práci dostane oklikou přes různé obory.

Podobně to vidí i Jarolímková. Není nutné, aby všechny děti šly na gymnázia. Gymnázium je jenom teoretická příprava na další studium a rozhodně není pro všechny. Někteří až na vysokých školách zjistí, že jim toto prostředí nevyhovuje a odchází, podotkla.





Pro spoustu dětí je podle ní lepší jít nejprve na odbornou školu, a pokud budou mít o studium zájem i po maturitě, pokračovat na vyšší nebo vysokou.

Pět rozhodujících dní

Pro děti, které neuspěly u přijímacích zkoušek, je naplánováno druhé kolo. Do toho se zapojí školy, v nichž zbyla volná místa. Je ale nutné rozhodovat rychle. Na podání přihlášky bude pouze pět dní.

Z jaké nabídky budou děti vybírat, zatím není jasné. Seznam oborů a počet volných míst bude zveřejněn nejpozději 20. května v systému DIPSy (digitální systém pro podávání přihlášek, pozn. red.). Společnost To dáš – přijímačky na nečisto, má však předběžný odhad toho, které pražské školy by se mohly zapojit. Seznam zveřejnila webových stránkách.

Jsou v něm prozatím hlavně soukromé školy, mezi nimi několik gymnázií a konzervatoř. Veřejné školy nabízí obory jako gymnázium, technologie potravin nebo mechanik elektrotechnik.

Jedná se momentálně o náš kvalifikovaný odhad. Jsou to školy, které tyto kapacity vypsaly v 1. kole, avšak dostaly méně přihlášek, než mají avizovaných míst, a proto se domníváme, že vypíší 2. kolo, vysvětlila Michaela Kadlecová, zakladatelka a jednatelka projektu.

Pozor na souběh zkoušek

I ve druhém kole mohou děti podávat přihlášky až na tři školy, opět je budou řadit podle priority od té, kam chtějí nejvíce. Znovu už ale testy Cermatu psát nemusí. Počítat se bude dubnový výsledek. Může se ale stát, že některé školy uspořádají vlastní část zkoušky.





Před odesláním přihlášek Kadlecová doporučuje prostudovat detaily přijímacího řízení na zvolených školách. Může se totiž stát, že školní část přijímaček u nich padne na stejný den. Náhradní termín v případě nemoci, překryvu s jinou školní zkouškou a podobně u druhého kola není, upozornila Kadlecová.

Zjistěte si také, zda škola, o níž uvažujete, zahrnuje do hodnocení vysvědčení ze základky. To může některým dětem uškodit. Část škol také vyžaduje potvrzení lékaře. I to je nutné obstarat během zmíněných pěti dní.

Výsledky druhého kola školy zveřejní 21. června.

