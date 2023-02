Nemocnice měla 50 let staré postele, jinde mají muzejní kousky už jen ve vitríně

Kovové, jednoduché nemocniční postele se vkrádají do nejedné vzpomínky na hospitalizaci. Polohování bylo nemožné, bočnice chyběly nebo nefungovaly. Takového „komfortu“ se dnes už většinou nedočkáte, vysvětluje Michal Čarvaš, jenž vede prachatickou nemocnici a také Asociaci českých a moravských nemocnic, sdružující menší, nefakultní zdravotnická zařízení.

„Postele se v nemocnicích obměňují průběžně a většina z nich už si na jejich obměnu našla prostředky,“ říká Michal Čarvaš s tím, že pro tento účel již bylo vypsáno několik dotací včetně těch evropských. „U malých nemocnic je snaha vyjít vstříc pacientovi a poskytnout mu ubytovací služby na úrovni 21. století. Snažíme se vytvořit pohodlné lůžko, a to i s ohledem na nutnost pacienta v rámci ošetřovatelské rehabilitace polohovat,“ vysvětluje.

Zmizely i muzejní gynekologické stoly

Dotaci na obměnu vybavení získala také Nemocnice Znojmo. A používají ji právě i na nákup moderních postelí, protože třetina z nich má rok výroby 1973. „Průměrné stáří našich nemocničních lůžek je 27,7 roku, přičemž těch z roku 1973 je přibližně 200,“ říká mluvčí nemocnice Petra Veselá.

„Lůžka, jejichž stáří je více jak 30 let, jsou za hranicí životnosti, nedají se polohovat, je s nimi velmi obtížná manipulace a neposkytují pacientům dostatečný komfort. Manipulace s pacientem na starém lůžku je pro personál složitá a namáhavá,“ dodává Petra Veselá s tím, že nemocnice evidovala stížnosti pacientů na nepohodlí. Ty by ale mohly být minulostí, protože u nových postelí je možné nastavovat výšku lůžka nebo je dálkovým ovladačem polohovat.

Jediným důvodem, proč nemocnice letité postele používala, jsou finance. Ze svých zdrojů si mohla dovolit každý rok vyměnit zhruba 18 postelí, dotace nemocnici umožňuje nahradit všechna zastaralá lůžka a pořídit si i ta resuscitační nebo pro intenzivní péči.





To, že postele jsou 50 let staré, není náhoda. Právě v roce 1973 byla Nemocnice Znojmo dokončena a z původního vybavení stále slouží nejen postele. „Od roku 1974 nedošlo k zásadním změnám, co se mobiliáře týká, takže je možné v nemocnici nalézt židle, stoly, regály a jiný nábytek, který je ještě využíván, nicméně je v posledních třech letech postupně vyřazován a obměňován,“ popisuje Petra Veselá.

V posledních letech nemocnice nahradila třeba novorozenecké kovové postýlky za moderní plastové, které se tiše pohybují a dají se dát nad lůžko maminky. V souvislosti se zmíněnou dotací, jež činí celkem 150 milionů korun, již před Vánoci stačili vyměnit také gynekologické vyšetřovací stoly a gynekologická lůžka, která toho také hodně pamatovala.

Historické kousky ve vitríně

V Nemocnici Agel Ostrava-Vítkovice letité vybavení už také neslouží, některé předměty, které dřív patřily k běžné výbavě nemocnice, si ale z nostalgie ponechali a vystavili je jako zajímavost přímo na Dětském oddělení ve vitríně. Redaktorce Vitalia.cz jej ochotně nafotily jeho zaměstnankyně, popisky obstarala mluvčí Agelu Radka Miloševská, za což jim patří poděkování.

Galerie: Vybavení, které sloužilo na dětském oddělení vítkovické nemocnice

Podobné vybavení, jako třeba ve Znojmě, či téměř až muzejní kousky, jsou ale v nemocnicích raritou. „Ve Fakultní nemocnici Motol takto stará lůžka nemáme,“ říká Pavlína Danková, mluvčí největšího tuzemského lůžkového zařízení. A s dotazy redaktorka neuspěla ani u dalších menších či větších nemocnic.

Ve FN Brno dokončili obměnu posledních z 1423 postelí před třemi lety, kdy zmizely poslední z 80. let minulého století a nahradila je lůžka mnohem lépe manipulovatelná a mobilní.

Jak Vitalia.cz sdělilo Ministerstvo zdravotnictví, data o stáří lůžek či dalšího vybavení, se v ČR centrálně neshromažďují. „Spadá to do agendy poskytovatelů včetně jejich zájmu, aby pravidelně obnovovali vybavení nemocnice,“ podotýká mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

Podzemní nemocnice KO 17 v pražské Thomayerově nemocnici Unikátem, v němž se najde hodně starého vybavení, je podzemní nemocnice v krytu, která je součástí areálu fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči. Jde o kryt ochranný s kapacitou pro až 170 osob v případě hrozby například chemického nebo jiného nebezpečí. K okamžitému zprovoznění je v něm připraveno 72 lůžek a do úplné pohotovosti je připraven do 60 minut. Veškeré zdravotnické vybavení je plně funkční, i když některé z nich pamatuje doby dávno minulé. Léky jsou pravidelně kontrolovány včetně revizí veškerého technického a přístrojového vybavení. Snímky vznikly v rámci festivalu Open House Praha, kdy bylo možné nemocnici navštívit.

Nejde jen o pohodlí

Při obměně zařízení nejde jen o pohodlí. Jak upozorňuje předseda Asociace českých a moravských nemocnic, ze strany státu existují předpisy, které říkají, jaké atestace musí vybavení zdravotnických zařízení mít. Generátorem změn mohou být i samotné dotace, protože pokud má nemocnice šanci peníze získat, může to být pro její vedení důvodem k iniciování obměny.

Vyhovující zařízení je také podmínkou akreditací. Ty se nemocnice snaží získat, protože jsou považovány za doklad kvality péče. „Velké technologie se mění i kvůli akreditacím v podstatě po 10 nebo 15 letech, protože každý přístroj má nějakou životnost a morálně zastarává,“ podotýká Michal Čarvaš.

Důvodem pravidelné obměny především přístrojů a technologií je také to, že ty moderní si mnohem lépe rozumí s digitalizací. Práce s výsledky vyšetření je tak rychlejší a jednodušší. „Digitalizace jde ve zdravotnictví ve velkém dopředu, a pokud chcete udržet nějaký krok a chcete mít co nejlepší diagnostiku, což je důležité, tak obměna vybavení je logická a nikdo se jí nebrání,“ dodává Michal Čarvaš.