Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak. Neléčená hypertenze zkracuje život o dlouhé roky

Možná vás občas bolí hlava, možná se vám občas zamotá, někdy se cítíte nesví. Nejspíše nad tím mávnte rukou, vysvětlíte si to únavou, nevyspáním, stresem. Může to tak být, ale také může jít o projevy toho, že máte vysoký krevní tlak neboli hypertenzi.
Je to velmi častý problém, poměrně snadno řešitelný, ovšem bez léčby může poměrně výrazně zkrátit život.
Nebojte se léčby, ale komplikací. Včasná léčba nám může přidat klidně 7 až 14 let života ve zdraví – a to rozhodně stojí za trochu pozornosti, říká profesorka Jitka Mlíková Seidlerová z II. interní kliniky plzeňské Fakultní nemocnice. Podle ní by měl každý člověk vědět, jak na tom s tlakem. Jeho měření je běžnou součástí prevence u praktika jednou za dva roky. Ale má tu nevýhodu, že jedno měření nemusí ukázat, jak je na tom člověk dlouhodobě.
Víte, jaký máte krevní tlak?
Vysokým krevním tlakem trpí v Česku asi 2,2 milionu lidí. Odhaduje se ale, že dalších 700 tisíc o své nemoci vůbec neví, upozorňuje profesorka Mlíková Seidlerová. Hypertenze přitom není jen číslo na tlakoměru. Pokud se neléčí, může vést k mrtvici, srdečnímu selhání, poruchám paměti, selhání ledvin nebo i zhoršení zraku. Někdy zasáhne nenápadně – třeba zhoršenou erekcí nebo komplikacemi v těhotenství.
Více léků v jedné tabletě
Moderní a běžně dostupná léčba vysokého tlaku je přitom velmi účinná – a často jednoduchá. Vedle léků hraje velkou roli i životní styl.
Máme k dispozici široké spektrum léků s minimem nežádoucích účinků, a většině pacientů umíme nabídnout individuální kombinaci, která funguje. Navíc existují i fixní kombinace více léků v jedné tabletě, vysvětluje odbornice. V některých případech – zejména u takzvané rezistentní hypertenze, na kterou léky nezabírají – se nově využívá i přístrojová metoda zvaná renální denervace.
Význam měření tlaku vypíchli odborníci i u příležitosti letošního Světového dne hypertenze, jehož moto zní ‘Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer!’, tedy Měřte si tlak přesně, mějte ho pod kontrolou, žijte déle.
Proč mít doma tlakoměr
Vzhledem k tomu, že až polovina lidí na pravidelné preventivní prohlídky nechodí, není od věci si občas změřit tlak doma.
K měření bychom měli používat kvalitní validovaný tlakoměr, doporučuje profesorka Mlíková Seidlerová.
Seznam vhodných a odborníky schválených přístrojů zveřejňuje na svém webu mezinárodní vědecká nezisková organizace Stride AB založená odborníky na hypertenzi s cílem zlepšit přesnost měření krevního tlaku a diagnostiku a léčbu hypertenze na celém světě.
Důležitý je i správný způsob měření. Jak na to? Tlak měřte ráno a večer, vždy dvakrát po sobě s odstupem jedné až dvou minut. A to po dobu alespoň tří dnů, ideálně sedmi. Výsledky si zapisujte, některé přístroje je ukládají už přímo do aplikací v mobilu.
V domácím prostředí by průměrná hodnota neměla překročit 135/85 mm Hg. U lékaře je hranice o něco vyšší – 140/90 mm Hg, protože tam bývá člověk vystresovaný a to tlak zvedá. Jedna vysoká hodnota není důvod k panice. Může za ní být špatná noc, stres v práci, nebo nám prostě není dobře. A když si zrovna v ten den změříme tlak, může být vyšší.
Náhodně zvýšená hodnota často není příčinou potíží, ale jejich důsledkem. Stresová reakce vyvolá aktivaci organismu a tlak vyskočí, vysvětluje profesorka Mlíková Seidlerová. Pokud si vyoský tlak naměříte opakovaně, neměli byste návštěvu ordinace odkládat.
Léky na tlak jsou spolehlivé a bezpečné, zároveň je ale dobré podpořit jejich efekt úpravou životního stylu, což ho pomůže udržet pod kontrolou. A je jedno, zda vysoký tlak má muž, protože žije nezdravě nebo žena, kterou po menopauze přestaly chránit ženské pohlavní hormony, v důsledku čehož začaly jít hodnoty tlaku nahoru.
Patří sem:
- pravidelná fyzická aktivita (například 30 minut chůze pětkrát týdně)
- omezení soli v jídle
- zdravé stravování (například středomořská dieta)
- omezení alkoholu
- snížení hmotnosti
- zvládání stresu
Nízkosacharidové diety jsou dnes populární, ale z hlediska kardiovaskulárního zdraví nemají jednoznačné výsledky – záleží na tom, jaké bílkoviny a tuky jíme, doplňuje lékařka. Cílem léčby není jen docílit nižších hodnot tlaku. Důležité je snížit celkové kardiovaskulární riziko. Proto lékaři sledují i další faktory – hladinu cholesterolu, cukru v krvi, případnou spánkovou apnoi a další onemocnění.