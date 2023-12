Vysoký krevní tlak způsobuje demenci, zvláště pokud jím člověk trpí dlouhé roky

Hypertenze, známá také jako vysoký krevní tlak, je zákeřným nepřítelem, který může poškodit zdraví každého člověka bez ohledu na věk či pohlaví. A to i jinými způsoby, než na jaké pomýlšíme nejčastěji.

Nedávný odborný článek v časopise Medical Tribune upozorňuje na to, že hypertenze nezpůsobuje jen vážná onemocnění srdce a cév a nezvyšuje riziko úmrtí například na infarkt. Může totiž zásadně ovlivnit i kondici našeho mozku a zvýšit riziko vzniku demence. Studie naznačují, že hypertenze může být spojena s rozvojem kognitivních problémů, jako je například Alzheimerova nemoc.

Podle odborníků existuje silná spojitost mezi hypertenzí a demencí. Vysoký krevní tlak totiž může postupně poškozovat drobné cévy v mozku, což může vést k nedostatečnému prokrvení a snížení přísunu kyslíku a živin. Cévní změny mohou způsobit postupnou degeneraci mozkové tkáně a zhoršení kognitivních funkcí. V extrémních případech může být důsledkem chronické hypertenze dokonce vznik cévní mozkové příhody.





Prevence hypertenze je prevencí demence

Dlouhodobě neléčený vysoký krevní tlak zvyšuje riziko lézí bílé hmoty spojených s demencí, pokud se objeví už ve středním věku, tak až o 61 procent. Demence je v populaci častá, týká se jednotek procent seniorů do 75 let, mezi 75–85 lety asi 17 procent a nad 85 let dokonce třetiny osob. Zdroj: Medical Tribune

Odborníci odhadují, že až třetina případů demence by mohla být spojena s hypertenzí. To je důvod, proč je důležité věnovat pozornost nejen kontrolním hodnotám krevního tlaku, ale také prevenci demence. Snažit se udržovat krevní tlak v normálních hodnotách je tedy klíčové pro ochranu zdraví mozku a snižování rizika demence.

Co tedy můžete udělat pro ochranu svého mozku? Lékařka Eva kociánová z Centra pro hypertenzi a sekundární prevenci LF UP a FN Olomouc doporučuje pravidelné měření krevního tlaku doma. Tím způsobem můžete sledovat svůj krevní tlak a včas zjistit, zda se neblíží nebezpečným hodnotám. Důležité je také použití vhodného a validovaného tlakoměru, lékaři doporučují například výrobky značky Omron. Doktorka Vysočanová zdůrazňuje, že pravidelné měření tlaku doma může pomoci odhalit hypertenzi včas a zahájit vhodnou léčbu.

Léčíte se s vysokým krevním tlakem? Ano

Ne

Hypertenzí vyvolané změny v mozku jsou obzvláště závažné, protože jsou převážně ireverzibilní (nevratné – pozn. red.). Jedná se o aterosklerotické poškození a tuhnutí cév, tepenné uzávěry, mikroinfarkty, lakulární změny, krvácení do mozku nebo změny bílé hmoty. I proto je třeba hypertenzi aktivně intervenovat, a to u naprosté většiny pacientů ideálně ihned, jakmile je rozpoznána. Bohužel v České republice přetrvává paradox, kdy jsou starším a křehčím pacientům ihned nasazovány intenzivní kombinační režimy, a naopak mladší lidé jsou v přístupu k antihypertenzivům až diskriminováni, citoval magazín Medical Tribune olomouckou kardioložku Kociánovou.





Podle ní každé odložení účinné léčby znamená dát prostor jejímu celoživotnímu působení se všemi odloženými komplikacemi z toho vyplývajícími. U mladých lidí přitom může buď z jejich strany, nebo ještě hůře ze strany lékaře přetrvávat snaha vyhnout se chronické terapii, to ale pacienty vyloženě ohrožuje. I v mladé populaci je při přítomnosti hypertenze indikována intenzivní terapie s kvalitní kontrolou až do cílových tlaků, při kterých by se měl rozvoj hypertenzí mediovaného orgánového poškození zastavit. Ty jsou přitom o dost nižší, než se donedávna soudilo, upozornila lékařka Kociánová. Jinými slovy, i mladí lidé, kteří zatím netrpí žádnými problémy kvůli tlaku, by se měli léčit a mít ho trvale pod nebezpečnými hladinami.

Proč si měřit tlak doma

Kromě pravidelného měření tlaku je také důležité zaměřit se na zdravý životní styl. Řada lidí má s jeho dodržováním problém a hledá správnou motivaci. Prevence předčasné smrti často jako argument nepomáhá, ale mozková demence je konkrétnější hrozba. Pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava a omezení stresu jsou tedy klíčové faktory pro udržení zdraví mozku a snižování rizika hypertenze a demence.

Při stravování se zaměřte na vyváženou stravu, bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, ořechy a semena. Omezte příjem soli, cukru a nasycených tuků. Hypertenze by neměla být podceňována. Mějte na paměti, že kontrola krevního tlaku a správný životní styl jsou klíčové pro vaše zdraví a ochranu mozku. Nepřehlížejte tedy pravidelná měření tlaku doma a doporučení svého lékaře, která vám pomohou vyhnout se nebezpečí demence a zachovat si zdravou mysl i v pozdním věku.

Galerie: Vysoký krevní tlak je častou příčinou infarktu nebo mrtvice