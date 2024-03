Nachlazení v těhotenství není na rozdíl od chřipky nebezpečné, ale nepřecházejte ho

Nachlazení a těhotenství

Mezi běžné příznaky nachlazení patří rýma, pocit zahlenění, škrábání v krku, kašel a mírně zvýšená teplota. S těmito problémy se lidé potýkají poměrně běžně na přelomu podzimu a zimy, případně na jaře, kdy je imunitní systém nejvíce namáhán teplotními změnami. Nevyhýbají se pochopitelně ani nastávajícím maminkám, jejichž organismus je vůči infekcím ještě vnímavější.

Projevy nachlazení v těhotenství se většinou nijak neliší a v naprosté většině případů se dají vyléčit doma. Je ale nezbytné poradit se s lékařem při volbě léků, protože celá řada volně prodejných přípravků na rýmu a kašel není vůbec vhodná pro těhotné. Problematické mohou být i některé vitamíny, u kterých je nutné dodržet specifické dávkování.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat i volbě bylinek a přírodních prostředků, protože některé léčivé byliny mohou ovlivňovat prokrvení dělohy a ve vyšších dávkách způsobit potrat. [1, 2, 3, 4]

Má nachlazení vliv na plod?

Kašel, rýma a další potíže spojené s mírnou virovou infekcí a nachlazením nepředstavují samy o sobě nebezpečí pro plod. Je ale důležité hlídat si tělesnou teplotu, protože při teplotě nad 38 °C se v těle matky aktivují obranné mechanismy, které mohou miminko negativně ovlivnit. Problematická jsou tedy hlavně horečnatá onemocnění, která mohou ohrozit plod a způsobit vývojové vady.





Nachlazení na začátku těhotenství je považováno za nejrizikovější. V prvním trimestru ještě nejsou dokonale vyvinuty životně důležité orgány. Miminko je sice do jisté míry chráněno placentou, nicméně ani ta není stoprocentně nepropustná. [5, 6, 7]

Na druhou stranu původci běžných nachlazení obvykle nezpůsobují žádné komplikace ani vývojové vady. Nachlazení v 2. trimestru těhotenství už obvykle žádné riziko nepředstavuje. Už tak malé riziko se totiž postupně snižuje.

Riziková je ale například chřipka, která může způsobit rozštěp rtu, ovlivnit vývoj centrálního nervového systému nebo vyvolat potrat či předčasný porod. Mezi další infekční onemocnění, která představují významné riziko pro plod, patří například:

Léčba nachlazení v těhotenství

Základem léčby nachlazení by měl být klidový režim a dostatečný příjem tekutin. Režimová opatření by měla být doplněna o vhodné léky, které je doporučeno používat v těhotenství.

Režimová opatření a domácí léčba

Těhotná žena by měla co nejvíce odpočívat, spát a pobývat v teple. Pitný režim je dobré doplnit o čaje s medem a citrónem. Při volbě bylinkových směsí je ale důležité vybírat jen z bezpečných bylin, které doporučí lékař nebo lékárník.

Čaj na nachlazení v těhotenství nesmí obsahovat například šalvěj, mátu nebo lékořici. Tyto bylinky působí na dělohu, zvyšují prokrvení pánevního dna a mohou být nebezpečné, protože mohou dokonce vyvolat potrat. [11, 12, 13]

K uvolnění a čištění ucpaného nosu existuje celá řada metod, které mohou bez obav používat i nastávající maminky:





mořská voda – roztoky jsou ve formě nosního spreje,

bylinné nosní kapky – obsahují éterické oleje, které uvolní ucpané dýchací cesty,

inhalace – inhalovat lze horkou vodu nebo třeba Vincentku.

Jídelníček je vhodné doplnit o dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Při nachlazení se doporučuje zvýšit denní dávku vitamínu C, který posiluje imunitní systém. V těhotenství si ale musíte dát pozor na to, aby denní dávka vitamínu C nepřekročila 500 mg. Vhodné nejsou ani multivitamínové přípravky nebo vitamíny ve formě šumivých tablet, které mohou citlivějším ženám dráždit žaludek. [14, 15, 16]

Léky na nachlazení v těhotenství

Léky na nachlazení rozhodně nesmí obsahovat kodein a ibuprofen, ve třetím trimestru ani kyselinu acetylsalicylovou. Těhotné tedy nemohou užívat Ibalgin nebo Brufen. Vhodné nejsou ani populární rozpustné nápoje proti chřipce a nachlazení. Jedinou účinnou látkou na snižování teploty, kterou mohou nastávající maminky vyzkoušet, je paracetamol obsažený v Paralenu nebo Panadolu. Tyto léky navíc pomáhají ulevit od bolestí.

K tlumení suchého kašle je pro těhotné vhodný pouze dextromethorfan, ostatní antitusika nejsou bezpečná. U všech kapek a sirupů si dejte pozor také na to, aby neobsahovaly propylenglykol, který je pro plod škodlivý. Přípravkům, jako jsou kloktadla nebo spreje na alkoholové bázi, by se měly těhotné také vyhýbat. Na vykloktání je možné použít tinkturu z heřmánku nebo Vincentku.

Pokud je léčba rýmy nedostatečná nebo uspěchaná, může se objevit zánět dutin, který je dost nepříjemný a vyžaduje už antibiotickou léčbu. Poznáte ho podle bolestí hlavy a hnisavé rýmy (zelenožluté hleny). [17, 18, 19, 20]

Je nebezpečné nachlazení v prvních týdnech těhotenství?

Na rozdíl třeba od chřipky není nachlazení samo o sobě pro plod nebezpečné. Vyvolávají ho také typy virů, které nezpůsobují vývojové vady ani jiné vážné komplikace. Problém ale může nastat, pokud se důkladně nevyléčí a přejde v závažnější infekci. Obecně jsou pro nenarozené dítě nebezpečné horečnaté stavy typické právě pro chřipku.

Jak léčit nachlazení v těhotenství?

Důležité je zajistit těhotné ženě klid a odpočinek v teplém prostředí. Doporučuje se zvýšit denní příjem tekutin a konzumovat dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Ke snižování teploty lze podávat paracetamol. Při výběru vhodných přípravků na kašel a rýmu by se měla těhotná vždy poradit s lékařem.

Jaká je prevence proti nachlazení?

V zimních měsících se doporučuje vyhýbat se místům, kde se pohybuje velké množství lidí. Také je důležité nezapomínat na základní hygienická opatření, dostatečně odpočívat a posilovat imunitu.